kormány háború tisza párt magyar péter blaha lujza téren orbán viktor

Bődületes felsülés: a Tisza Párt ételosztásán Orbán Viktort dicsérték (VIDEÓ)

2025. december 24. 17:29

Magyar Péterékkel szembejött a valóság: ételosztással nem lehet szavazókat vásárolni.

2025. december 24. 17:29
null

Sajátos politikai pillanatot rögzített a Népszava riportja: a Tisza Párt vasárnapi budapesti ételosztásán, a Blaha Lujza téren sorban állók közül többen nyíltan elutasítóan beszéltek magáról a Tisza Pártról. A megszólalók jelentős része világossá tette: 

politikailag nem a Tiszához, hanem Orbán Viktorhoz és a jelenlegi kormányhoz kötődik.

A riportban többen hangsúlyozták, hogy nehéz anyagi helyzetben élnek, alacsony nyugdíjból vagy bizonytalan jövedelemből. 

Ezzel együtt is, amikor szóba került a Tisza Párt, többen bizonytalanságot vagy kifejezett elutasítást fogalmaztak meg. 

Egy másik megszólaló szerint: „Hallottam róluk a tévében, de nem igazán tudom, mit akarnak. Amit eddig láttam, az nem tetszik.

A beszélgetésekben visszatérő elem volt a háborútól való félelem. 

Többen úgy vélték, hogy egy új politikai erő kockázatot jelentene Magyarország biztonságára. 

Egy fiatalabb férfi így fogalmazott: „Attól félek, hogy ha nem a mostani kormány marad, akkor belesodródunk egy háborúba, és a gyerekeink isszák meg a levét.”

Ezzel szemben Orbán Viktort többen a béke garanciájaként említették: „Én azért bízom benne, mert eddig kimaradtunk a háborúból. Nekem ez a legfontosabb.”

A Tisza Párt vezetőjéről, Magyar Péterről többen szkeptikusan nyilatkoztak. 

Egy megszólaló szerint: „Sokat beszél, de nem látom mögötte a tapasztalatot. Könnyű ígérni.”

Egy másik résztvevő ennél is egyértelműbben fogalmazott: 

Lehet, hogy változást akar, de én nem hiszem el, hogy jobb lenne. Inkább maradjon az, amit már ismerünk.”

Volt aki megjegyezte, a Tisza előbb tenné őt a temetőbe.

A riport egyik legbeszédesebb mondata egy markáns összehasonlítás volt, amely többször is elhangzott: „A két rossz közül inkább azt választom, amit már megszoktunk.”

Ez a gondolat jól összefoglalja a sorban állók hozzáállását: sokan nem elégedettek a jelenlegi helyzetükkel, mégsem hisznek abban, hogy a Tisza Párt kormányra kerülése javulást hozna számukra.

Többen hangsúlyozták: az ételosztást fontosnak és szükségesnek tartják, függetlenül attól, ki szervezi: „Ez jó gesztus, sok embernek szüksége van rá. De a segítség nem jelenti azt, hogy egyetértek velük politikailag.”

Egy másik megszólaló pedig tömören fogalmazott: „Az étel az étel. A politikától független.”

Nyitókép: képernyőfotó a videóból

