Bődületes felsülés: a Tisza Párt ételosztásán Orbán Viktort dicsérték (VIDEÓ)

Egy másik megszólaló szerint: „Hallottam róluk a tévében, de nem igazán tudom, mit akarnak. Amit eddig láttam, az nem tetszik.”

A beszélgetésekben visszatérő elem volt a háborútól való félelem.

Többen úgy vélték, hogy egy új politikai erő kockázatot jelentene Magyarország biztonságára.

Egy fiatalabb férfi így fogalmazott: „Attól félek, hogy ha nem a mostani kormány marad, akkor belesodródunk egy háborúba, és a gyerekeink isszák meg a levét.”

Ezzel szemben Orbán Viktort többen a béke garanciájaként említették: „Én azért bízom benne, mert eddig kimaradtunk a háborúból. Nekem ez a legfontosabb.”