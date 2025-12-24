Friss felmérés: brutális Fidesz előny alakul, kinyílt az olló a kormánypártok és a Tisza Párt között
Érdemes megjegyezni: a Magyar Társadalomkutató nevű intézet volt a 2022-es választás előtt a legpontosabb kutatóintézet.
Ilyen, amikor szembejön a valóság.
„A december 18–19. között végzett telefonos közvélemény-kutatás szerint a Fidesz–KDNP (51 százalék) tovább növelte előnyét a Tisza Párttal szemben: a novemberben mért 10 százalékpontos különbség decemberre 13 százalékpontra emelkedett. A kormánypártok támogatottságának növekedése mögött több tényező együttes hatása állhat:
A 2025-ös év utolsó három hónapjának adatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ezt az időszakot a Fidesz–KDNP politikailag megnyerte – olvasható a kutatásban.
Ezzel a friss eredménysorral gyanítható, hogy Magyar Péter megkapta élete legszörnyűbb karácsonyi ajándékát.
Ilyen, amikor szembejön a valóság.”
