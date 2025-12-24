Ft
12. 24.
szerda
Magyar Péter megkapta élete legszörnyűbb karácsonyi ajándékát

2025. december 24. 08:10

Ilyen, amikor szembejön a valóság.

2025. december 24. 08:10
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A december 18–19. között végzett telefonos közvélemény-kutatás szerint a Fidesz–KDNP (51 százalék) tovább növelte előnyét a Tisza Párttal szemben: a novemberben mért 10 százalékpontos különbség decemberre 13 százalékpontra emelkedett. A kormánypártok támogatottságának növekedése mögött több tényező együttes hatása állhat:

  • a digitális térben mutatott fokozott jelenlét, 
  • Orbán Viktor nemzetközi politikai aktivitása, 
  • a háborúellenes országjárás,
  • illetve azok közösségimédia-visszhangja, 
  • valamint a 2025 második felétől fokozatosan bevezetett kormányzati jóléti intézkedések. 

A 2025-ös év utolsó három hónapjának adatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ezt az időszakot a Fidesz–KDNP politikailag megnyerte – olvasható a kutatásban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

Ezzel a friss eredménysorral gyanítható, hogy Magyar Péter megkapta élete legszörnyűbb karácsonyi ajándékát.

Ilyen, amikor szembejön a valóság.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

szilvarozsa
2025. december 24. 08:43
Majd azt lesse meg a Magyarellenes Petya, amit a húsvéti nyuszi fog hozni! :)))
Héja
2025. december 24. 08:29
A Tisza egy folyó. M. Péter egy hamisítvány. Gyurcsány esetenként legalább őszintére itta magát.
