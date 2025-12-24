Magyar Péter megkapta élete legszörnyűbb karácsonyi ajándékát

„A december 18–19. között végzett telefonos közvélemény-kutatás szerint a Fidesz–KDNP (51 százalék) tovább növelte előnyét a Tisza Párttal szemben: a novemberben mért 10 százalékpontos különbség decemberre 13 százalékpontra emelkedett. A kormánypártok támogatottságának növekedése mögött több tényező együttes hatása állhat:

a digitális térben mutatott fokozott jelenlét,

Orbán Viktor nemzetközi politikai aktivitása,

a háborúellenes országjárás,

illetve azok közösségimédia-visszhangja,

valamint a 2025 második felétől fokozatosan bevezetett kormányzati jóléti intézkedések.

A 2025-ös év utolsó három hónapjának adatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ezt az időszakot a Fidesz–KDNP politikailag megnyerte – olvasható a kutatásban.