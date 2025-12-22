Friss felmérés: brutális Fidesz előny alakul, kinyílt az olló a kormánypártok és a Tisza Párt között

- a háborúellenes országjárás, illetve azok közösségimédia-visszhangja,

- valamint a 2025 második felétől fokozatosan bevezetett kormányzati jóléti intézkedések.

A politikai kezdeményezés visszavételét a Tisza számára az elmúlt időszakban több tényező is nehezítette a Magyar Társadalomkutató szerint:

a nyilvánosságra került adócsomag-tervezet kedvezőtlen fogadtatásra talált, valamint az előválasztási folyamat sem segítette mérsékelni a párt „one-man show” jellegéről kialakult képet.

Mint írják, a párt korábbi erősödése elsősorban a régi baloldali pártok szavazótáborának elszívásából fakadt, ugyanakkor továbbra sem körvonalazódik, hogy e tartalékok kimerülését követően milyen új társadalmi csoportokat lenne képes megszólítani egy olyan politikai térben, ahol a meghatározó törésvonalak egyre inkább két nagy politikai blokk mentén rajzolódnak ki. A pártnépszerűségi adatok alapján