Friss felmérés: brutális Fidesz előny alakul, kinyílt az olló a kormánypártok és a Tisza Párt között

Ennél már tényleg nincs lejjebb: Magyar Péter meggyalázta Lakatos Márk 13 éves áldozatát (VIDEÓ)
Hazudott a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter azért mentegetheti a Lakatost, mert az Nagy Ervin évtizedes barátja.
Érdemes megjegyezni: a Magyar Társadalomkutató nevű intézet volt a 2022-es választás előtt a legpontosabb kutatóintézet.
Magabiztos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP a Tisza Párt előtt, írja a Magyar Nemzet. A lap a Magyar Társadalomkutató friss felmérésére hivatkozik: eszerint
a kormánypártok hónapról hónapra erősödnek, és 2025 végére 13 százalékpontos különbségre növelték előnyüket,
így kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os évet. Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna.
Hozzáteszik: a Tisza Párt (38 százalék) támogatottsága 2025 végére növekedési korlátba ütközött, miközben a Fidesz–KDNP (51 százalék) hónapról hónapra erősödni tudott, így a kormánypártok kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os esztendőt. Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna:
a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom (5 százalék) lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt
– derül ki a Magyar Társadalomkutató friss felméréséből.
A novemberben mért 10 százalékpontos különbség decemberre 13 százalékpontra emelkedett, írják. A kormánypártok támogatottságának növekedése mögött több tényező együttes hatása állhat:
- a digitális térben mutatott fokozott jelenlét,
- Orbán Viktor nemzetközi politikai aktivitása,
- a háborúellenes országjárás, illetve azok közösségimédia-visszhangja,
- valamint a 2025 második felétől fokozatosan bevezetett kormányzati jóléti intézkedések.
A politikai kezdeményezés visszavételét a Tisza számára az elmúlt időszakban több tényező is nehezítette a Magyar Társadalomkutató szerint:
a nyilvánosságra került adócsomag-tervezet kedvezőtlen fogadtatásra talált, valamint az előválasztási folyamat sem segítette mérsékelni a párt „one-man show” jellegéről kialakult képet.
Mint írják, a párt korábbi erősödése elsősorban a régi baloldali pártok szavazótáborának elszívásából fakadt, ugyanakkor továbbra sem körvonalazódik, hogy e tartalékok kimerülését követően milyen új társadalmi csoportokat lenne képes megszólítani egy olyan politikai térben, ahol a meghatározó törésvonalak egyre inkább két nagy politikai blokk mentén rajzolódnak ki. A pártnépszerűségi adatok alapján
a Szőlő utcai ügy átpolitizálása sem segített a Tiszának a lendületvételben.
A Mi Hazánk Mozgalom támogatottsága stabilan az 5 százalékos parlamenti küszöb körül alakul. A Demokratikus Koalíciónál továbbra sem látszik az érdemi megújulás: a párt jelenlegi támogatottsága 2 százalék. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon áll. Egyéb pártokra a szavazók 1 százaléka voksolna – tudjuk meg.
Deák Dániel rámutatott: A Magyar Társadalomkutató nevű intézet volt a 2022-es választás előtt a legpontosabb kutatóintézet.
Ezt is ajánljuk a témában
Hazudott a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter azért mentegetheti a Lakatost, mert az Nagy Ervin évtizedes barátja.
Nyitókép: facebook / Orbán Viktor