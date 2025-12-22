Ennél már tényleg nincs lejjebb: Magyar Péter meggyalázta Lakatos Márk 13 éves áldozatát (VIDEÓ)

Aljasság a köbön: Magyar Péter mindent bevet, hogy ne derüljön ki az igazság
Hidvégi Balázs tételesen felsorolta a Tisza Párt eddig kiszivárgott legdurvább megszorító intézkedéseit.
Hazudott a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter azért mentegetheti a Lakatost, mert az Nagy Ervin évtizedes barátja.
A Magyar Jelen arról ír, hogy a Tisza Párt hétvégi, Újpest-központban tartott ételosztásán egy riporter szembesítette Magyar Péter pártelnököt azzal, hogy Lakatos Márk homoszexuális stylist áldozatai mellett nem állt ki a Tisza elnöke. Válaszul
a tiszás politikus elkezdte mentegetni a celebet, ugyanis azt állította, hogy Lakatos „pert nyert a rágalmazók ellen”.
Azonban
semmilyen feljelentést vagy pert nem indítványozott a „híresség”
az ügyben, pláne nem olyat, amit meg is nyert volna, tudjuk meg a Magyar Jelen cikkéből.
Hozzáteszik: az esettel kapcsolatos
rendőrségi határozatban egyértelműen olvasható, hogy Lakatos Márk és tettestársa megrontott egy akkor 13 éves kisfiút.
A dokumentumban az is szerepel, hogy az eljárást elévülés miatt szüntették meg, nem pedig azért, mert ártatlan lett volna. Magyar Péter ezzel nemcsak kimossa a bűncselekmény alól a celebet, de az áldozatok becsületébe is gázol azzal, hogy nyilvánosan rágalmazásnak titulálja tanúvallomásaikat, valamint a bűncselekménnyel kapcsolatos vádakat, írják.
Íme, a tények:
a hivatkozott rendőrségi határozat szerint Lakatos Márk és Lengyel Attila, a Viva korábbi programigazgatója fellációt (orális szexet) hajtott végre 2003-ban vagy 2004-ben az akkor 13 éves kisfiún,
ezzel elkövetve a megrontás bűncselekményét. Azonban elévülés miatt az eljárást megszüntették – derült ki.
A fenti dokumentumból egyértelművé, hogy
hazugság az, hogy Lakatos „pert nyert a rágalmazók ellen”, hiszen feketén-fehéren szerepel benne, hogy elévülés miatt szüntették meg az eljárást.
A Tisza elnöke ezzel a kijelentésével nemcsak ártatlannak próbálja feltüntetni a stylistot, de mindazoknak az áldozatoknak a becsületébe is gázol, akik az elmúlt másfél évben az igazmondás kötelezettsége mellett a rendőrségen tanúvallomást tettek – szögezi le a lap.
De vajon miért mentegeti mindezek fényében a Tisza vezetője Lakatos Márkot? Nemrég tüntetést szervezett a Szőlő utcai javítóintézethez köthető botrány miatt, most azonban hazugsággal menteget egy olyan celebet, akiről rendőrségi határozat jelenti ki, hogy megrontott egy 13 éves kisfiút – írják. Mi állhat a kettős mérce mögött? Megannyi kínzó kérdés.
A lap hangsúlyozza:
Lakatos Márk középiskolás kora óta, azaz mintegy 30 éve jó barátja Nagy Ervinnek, aki Magyar Péter jobbkeze,
és a Tisza Párt dunaújvárosi országgyűlési képviselőjelöltje – ez magyarázhatja a divattervező tetteivel szembeni gyengekezű hozzáállást.
