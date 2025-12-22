Ennél már tényleg nincs lejjebb: Magyar Péter meggyalázta Lakatos Márk 13 éves áldozatát (VIDEÓ)

A Tisza elnöke ezzel a kijelentésével nemcsak ártatlannak próbálja feltüntetni a stylistot, de mindazoknak az áldozatoknak a becsületébe is gázol, akik az elmúlt másfél évben az igazmondás kötelezettsége mellett a rendőrségen tanúvallomást tettek – szögezi le a lap.

De vajon miért mentegeti mindezek fényében a Tisza vezetője Lakatos Márkot? Nemrég tüntetést szervezett a Szőlő utcai javítóintézethez köthető botrány miatt, most azonban hazugsággal menteget egy olyan celebet, akiről rendőrségi határozat jelenti ki, hogy megrontott egy 13 éves kisfiút – írják. Mi állhat a kettős mérce mögött? Megannyi kínzó kérdés.

A lap hangsúlyozza:

Lakatos Márk középiskolás kora óta, azaz mintegy 30 éve jó barátja Nagy Ervinnek, aki Magyar Péter jobbkeze,

és a Tisza Párt dunaújvárosi országgyűlési képviselőjelöltje – ez magyarázhatja a divattervező tetteivel szembeni gyengekezű hozzáállást.