Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter nagy ervin lakatos márk pedofil

Ennél már tényleg nincs lejjebb: Magyar Péter meggyalázta Lakatos Márk 13 éves áldozatát (VIDEÓ)

2025. december 22. 08:33

Hazudott a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter azért mentegetheti a Lakatost, mert az Nagy Ervin évtizedes barátja.

2025. december 22. 08:33
null

A Magyar Jelen arról ír, hogy a Tisza Párt hétvégi, Újpest-központban tartott ételosztásán egy riporter szembesítette Magyar Péter pártelnököt azzal, hogy Lakatos Márk homoszexuális stylist áldozatai mellett nem állt ki a Tisza elnöke. Válaszul 

a tiszás politikus elkezdte mentegetni a celebet, ugyanis azt állította, hogy Lakatos „pert nyert a rágalmazók ellen”.

 Azonban 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter hatalmas stratégiai hibát követett el: színt kellett vallania, nem lett jó vége

Magyar Péter hatalmas stratégiai hibát követett el: színt kellett vallania, nem lett jó vége
Tovább a cikkhezchevron

semmilyen feljelentést vagy pert nem indítványozott a „híresség” 

az ügyben, pláne nem olyat, amit meg is nyert volna, tudjuk meg a Magyar Jelen cikkéből.

Hozzáteszik: az esettel kapcsolatos

rendőrségi határozatban egyértelműen olvasható, hogy Lakatos Márk és tettestársa megrontott egy akkor 13 éves kisfiút.

A dokumentumban az is szerepel, hogy az eljárást elévülés miatt szüntették meg, nem pedig azért, mert ártatlan lett volna. Magyar Péter ezzel nemcsak kimossa a bűncselekmény alól a celebet, de az áldozatok becsületébe is gázol azzal, hogy nyilvánosan rágalmazásnak titulálja tanúvallomásaikat, valamint a bűncselekménnyel kapcsolatos vádakat, írják.

Íme, a tények: 

a hivatkozott rendőrségi határozat szerint Lakatos Márk és Lengyel Attila, a Viva korábbi programigazgatója fellációt (orális szexet) hajtott végre 2003-ban vagy 2004-ben az akkor 13 éves kisfiún,

ezzel elkövetve a megrontás bűncselekményét. Azonban elévülés miatt az eljárást megszüntették  – derült ki.

Magyar Jelen

A fenti dokumentumból egyértelművé, hogy

 hazugság az, hogy Lakatos „pert nyert a rágalmazók ellen”, hiszen feketén-fehéren szerepel benne, hogy elévülés miatt szüntették meg az eljárást. 

A Tisza elnöke ezzel a kijelentésével nemcsak ártatlannak próbálja feltüntetni a stylistot, de mindazoknak az áldozatoknak a becsületébe is gázol, akik az elmúlt másfél évben az igazmondás kötelezettsége mellett a rendőrségen tanúvallomást tettek – szögezi le a lap.

De vajon miért mentegeti mindezek fényében a Tisza vezetője Lakatos Márkot? Nemrég tüntetést szervezett a Szőlő utcai javítóintézethez köthető botrány miatt, most azonban hazugsággal menteget egy olyan celebet, akiről rendőrségi határozat jelenti ki, hogy megrontott egy 13 éves kisfiút – írják. Mi állhat a kettős mérce mögött? Megannyi kínzó kérdés.

A lap hangsúlyozza:

 Lakatos Márk középiskolás kora óta, azaz mintegy 30 éve jó barátja Nagy Ervinnek, aki Magyar Péter jobbkeze,

és a Tisza Párt dunaújvárosi országgyűlési képviselőjelöltje – ez magyarázhatja a divattervező tetteivel szembeni gyengekezű hozzáállást.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 61 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2025. december 22. 10:42
Hajrá, Aldo, üssétek a férget!
Válasz erre
0
0
cutcopy
2025. december 22. 10:41
Pedopoloska..
Válasz erre
0
0
blf2
2025. december 22. 10:26
poloska is biszex
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
2025. december 22. 10:19
a rendorsegi hatarozat egy sulytalan semmi nem bizonyit semmit, plane nem buncselekmenyt ...mint az koztudott
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!