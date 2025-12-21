Aljasság a köbön: Magyar Péter mindent bevet, hogy ne derüljön ki az igazság

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék
Márki-Zay Péter után Magyar Péterben reménykedik a baloldal. Az „előbb választást kell nyerni, és utána mindent lehet” folyamat hátteréről a Mestertervben beszélgettünk.
Hidvégi Balázs tételesen felsorolta a Tisza Párt eddig kiszivárgott legdurvább megszorító intézkedéseit.
Mindent bevetnek Magyar Péterék annak érdekében, hogy ne derüljön ki az igazság a Tisza-csomag adóemeléseiről – mutatott rá Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese tételesen felsorolta, melyek a legdurvább megszorító intézkedések, amelyekről Magyar Péterék nem szeretnék, hogy a választók tudjanak – írja a Magyar Nemzet.
Mint ismert, Magyar Péter kérésére a Fővárosi Törvényszék megtiltotta a Bors különszámának terjesztését, amiben a lap a Tisza Párt adóterveiről ír. Aki tájékoztat, aki kérdez, aki figyelmeztet, azt el akarja némítani Magyar Péter – jegyezte meg a miniszterhelyettes.
Ezen kívül 1300 milliárd forint megszorítás érintené a családokat, 3700 milliárd forint adóbeszedés a vállalkozásokat.
Azt is titkolják, hogy minderről tudatosan hazudnak a választóknak, és hogy mindent Brüsszellel lepaktálva tennének: pénzt akarnak behajtani a brüsszeli háborús tervekre és Ukrajnára – tette hozzá az államtitkár.
Mint írja, „ráadásul teljesen Brüsszel háborús tervei mellé álltak abban is, hogy a magyarok energiaellátását felborítsák: az orosz energiabeszerzés tiltásával
készek háromszorosára emelni a rezsit.
Nem csoda, ha Magyar Péter ideges attól, ha erről beszélni mer bárki” – hangsúlyozta a miniszterhelyettes.
Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP