Aljasság a köbön: Magyar Péter mindent bevet, hogy ne derüljön ki az igazság

Mindent bevetnek Magyar Péterék annak érdekében, hogy ne derüljön ki az igazság a Tisza-csomag adóemeléseiről – mutatott rá Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese tételesen felsorolta, melyek a legdurvább megszorító intézkedések, amelyekről Magyar Péterék nem szeretnék, hogy a választók tudjanak – írja a Magyar Nemzet.

Mint ismert, Magyar Péter kérésére a Fővárosi Törvényszék megtiltotta a Bors különszámának terjesztését, amiben a lap a Tisza Párt adóterveiről ír. Aki tájékoztat, aki kérdez, aki figyelmeztet, azt el akarja némítani Magyar Péter – jegyezte meg a miniszterhelyettes.