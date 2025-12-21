Ft
magyar péter Tisza-csomag hidvéghi balázs

Aljasság a köbön: Magyar Péter mindent bevet, hogy ne derüljön ki az igazság

2025. december 21. 22:48

Hidvégi Balázs tételesen felsorolta a Tisza Párt eddig kiszivárgott legdurvább megszorító intézkedéseit.

2025. december 21. 22:48
null

Mindent bevetnek Magyar Péterék annak érdekében, hogy ne derüljön ki az igazság a Tisza-csomag adóemeléseiről – mutatott rá Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese tételesen felsorolta, melyek a legdurvább megszorító intézkedések, amelyekről Magyar Péterék nem szeretnék, hogy a választók tudjanak – írja a Magyar Nemzet.

Mint ismert, Magyar Péter kérésére a Fővárosi Törvényszék megtiltotta a Bors különszámának terjesztését, amiben a lap a Tisza Párt adóterveiről ír. Aki tájékoztat, aki kérdez, aki figyelmeztet, azt el akarja némítani Magyar Péter – jegyezte meg a miniszterhelyettes.

Ezen kívül 1300 milliárd forint megszorítás érintené a családokat, 3700 milliárd forint adóbeszedés a vállalkozásokat.

Azt is titkolják, hogy minderről tudatosan hazudnak a választóknak, és hogy mindent Brüsszellel lepaktálva tennének: pénzt akarnak behajtani a brüsszeli háborús tervekre és Ukrajnára – tette hozzá az államtitkár.

Mint írja, „ráadásul teljesen Brüsszel háborús tervei mellé álltak abban is, hogy a magyarok energiaellátását felborítsák: az orosz energiabeszerzés tiltásával

készek háromszorosára emelni a rezsit.

Nem csoda, ha Magyar Péter ideges attól, ha erről beszélni mer bárki” – hangsúlyozta a miniszterhelyettes.

Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP

 

tapir32
2025. december 21. 23:39
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Vajon Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. december 21. 23:38
Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja. Csak az agyhalottak hisznek Magyar Péternek.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. december 21. 23:08
Ez komoly, mármint a tiszafotosra nézve, hogy a programja Ursula, Weber követelményei szerint, azok teljesítésére alapul?
Válasz erre
2
0
