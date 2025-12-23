Kiderült a szörnyű igazság: felháborító módon tekintenek Magyarországra Brüsszelben

Ez már a vég kezdete: Németországban elkezdték temetni egész Európát
Természetesen még mindig Orbán Viktortól tartanak.
Az Euractiv Magyarországra pusztán technikai akadályként tekint.
A belga Bart De Wever kulcsszerepet játszott abban, hogy az EU végül közös hitelfelvétellel – és nem Oroszország befagyasztott vagyonának felhasználásával – biztosítson 90 milliárd eurós támogatást Ukrajnának, hívta fel rá a figyelmet az Euractiv.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezdeti ellenállása sem bizonyult leküzdhetetlennek, De Wever szerint a magyar vétót korábban is megkerülték, így most sem volt komoly akadály. A cikk kiemeli, hogy Friedrich Merz és Ursula von der Leyen német vezetők hibásan mérték fel a tagállamok támogatását az eredeti javaslat iránt.
Magyarország szerepe inkább technikai akadálynak tűnt, amelyet sikerült kezelni
– állapította meg a lap.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
