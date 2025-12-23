Ft
háború vétó Háború Ukrajnában Brüsszel orosz-ukrán háború Oroszország szankciók Orbán Viktor Európai Unió

Kiderült a szörnyű igazság: felháborító módon tekintenek Magyarországra Brüsszelben

2025. december 23. 10:15

Az Euractiv Magyarországra pusztán technikai akadályként tekint.

2025. december 23. 10:15
A belga Bart De Wever kulcsszerepet játszott abban, hogy az EU végül közös hitelfelvétellel – és nem Oroszország befagyasztott vagyonának felhasználásával – biztosítson 90 milliárd eurós támogatást Ukrajnának, hívta fel rá a figyelmet az Euractiv.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezdeti ellenállása sem bizonyult leküzdhetetlennek, De Wever szerint a magyar vétót korábban is megkerülték, így most sem volt komoly akadály. A cikk kiemeli, hogy Friedrich Merz és Ursula von der Leyen német vezetők hibásan mérték fel a tagállamok támogatását az eredeti javaslat iránt.

Magyarország szerepe inkább technikai akadálynak tűnt, amelyet sikerült kezelni

– állapította meg a lap.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

steinamanger-2
•••
2025. december 23. 12:55 Szerkesztve
Ezért a "szörnyű igazságért" Orbán Viktor nagyon-nagyon keményen megdolgozott, ezt tegyük hozzá. Saját maga jellemezte magát úgy hogy "tüske a köröm alatt vagy bot a küllők között". Pitiáner, jelentéktelen senkiházi ő a 448 milliós EU-ban, az egyetlen haszna belőle Putyinnak hogy vétójoga van. Még. Hamarosan az sem lesz, jön a selyemzsinór Moszkvából. Ma már mindenki tudja hogy Putyin kesztyűbábja.
Válasz erre
0
0
palicsi-2
2025. december 23. 12:37
Amikor az uniós szerződések, a szerződések kijátszásán ügyködik!
Válasz erre
0
0
mandala-3
2025. december 23. 11:26
"Kiderült a szörnyű igazság" csak technikai akadály vagyunk. Basszus ez nem újdonság ezt már a csatlakozás óta tudjuk! Hiszen Csurka pontosan elmagyarázta.De így is csak csalással tudták az országot bevinni az EU-a.
Válasz erre
16
0
5m007h 0p3ra70r
•••
2025. december 23. 11:17 Szerkesztve
»nyolcadikutasagyozo 2025. december 23. 10:39 • Szerkesztve salátás 2025. december 23. 10:34 Figyelj már te pedofil csenyétei gyerekbaszó. Orbán azokat képviseli akik rá szavaztak« Az ogy választáson megjelent 60% több mint 50%-át? » ,az a moslék tömeg meg is érdemli ha vele azonosítják az országot.« A választók 35%-a megérdemli ha téged és a többi 65%-os is velük azonosítanak? Aha. Mesélj még! 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!