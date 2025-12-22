Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
demokrácia Németország Brüsszel Magyarország Herbert Kickl Donald Trump Ausztria Orbán Viktor Európai Unió Egyesült Államok

Ez már a vég kezdete: Németországban elkezdték temetni egész Európát

2025. december 22. 22:43

Természetesen még mindig Orbán Viktortól tartanak.

2025. december 22. 22:43

A Süddeutsche Zeitung véleménycikke szerint Európa politikai stabilitása megingott, amit Ausztria példája is mutat: a koalíciós tárgyalások kudarca után az FPÖ, Herbert Kickl vezetésével, közel került a hatalomhoz.

Egy kiszivárgott amerikai stratégiai dokumentum szerint Donald Trump adminisztrációja szorosabb együttműködést keresne olyan országokkal, mint Magyarország – Orbán Viktorral –, hogy gyengítse az EU-t.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

A szerző kiemeli: Magyarország sorsát meghatározhatja a következő választás,

ahol Magyar Péter lehet Orbán Viktor első komoly kihívója 15 év után; ez próbakő lesz a nyugati demokráciák számára is.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!