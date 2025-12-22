Ez már a vég kezdete: Németországban elkezdték temetni egész Európát

Visszautasíthatatlan ajánlatot kapott Putyin: ezen a magyar javaslaton még ő is kénytelen lesz elgondolkodni
Célba ért Orbán Viktor és Szijjártó Péter terve.
Természetesen még mindig Orbán Viktortól tartanak.
A Süddeutsche Zeitung véleménycikke szerint Európa politikai stabilitása megingott, amit Ausztria példája is mutat: a koalíciós tárgyalások kudarca után az FPÖ, Herbert Kickl vezetésével, közel került a hatalomhoz.
Egy kiszivárgott amerikai stratégiai dokumentum szerint Donald Trump adminisztrációja szorosabb együttműködést keresne olyan országokkal, mint Magyarország – Orbán Viktorral –, hogy gyengítse az EU-t.
A szerző kiemeli: Magyarország sorsát meghatározhatja a következő választás,
ahol Magyar Péter lehet Orbán Viktor első komoly kihívója 15 év után; ez próbakő lesz a nyugati demokráciák számára is.
Ezt is ajánljuk a témában
Célba ért Orbán Viktor és Szijjártó Péter terve.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP