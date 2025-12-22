Ez már a vég kezdete: Németországban elkezdték temetni egész Európát

A Süddeutsche Zeitung véleménycikke szerint Európa politikai stabilitása megingott, amit Ausztria példája is mutat: a koalíciós tárgyalások kudarca után az FPÖ, Herbert Kickl vezetésével, közel került a hatalomhoz.

Egy kiszivárgott amerikai stratégiai dokumentum szerint Donald Trump adminisztrációja szorosabb együttműködést keresne olyan országokkal, mint Magyarország – Orbán Viktorral –, hogy gyengítse az EU-t.