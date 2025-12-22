Ft
12. 22.
hétfő
Visszautasíthatatlan ajánlatot kapott Putyin: ezen a magyar javaslaton még ő is kénytelen lesz elgondolkodni

2025. december 22. 18:24

Célba ért Orbán Viktor és Szijjártó Péter terve.

2025. december 22. 18:24
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a TASS-nak nyilatkozva megerősítette, hogy Magyarország bármikor kész helyszínt biztosítani Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök találkozójának, valamint magas szintű ukrajnai béketárgyalásoknak – hívta fel rá a figyelmet a Gazeta.ru.

Szijjártó hangsúlyozta, hogy ez mindkét fél számára elfogadható lenne, és nagy megtiszteltetésnek nevezte Magyarország számára.

Kiemelte: Budapest a háború kezdete óta következetesen kiáll a béke mellett, annak ellenére is, hogy emiatt jelentős politikai támadások érik. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő ugyanakkor jelezte: jelenleg nincs napirenden a Putyin-Trump találkozó az év végéig; egy ilyen esemény alapos előkészítést igényelne.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Alexander NEMENOV / POOL / AFP

akitiosz
2025. december 22. 20:39
Mi a visszautasíthatatlan ajánlat? Ez a budapesti Putyin-Trump találkozó októberi hír, azóta ezzel haknizik ez az újság, anélkül, hogy bármi fejlemény lenne. Budapesti Trump - Putyin találkozó esélye idén: október 18-án: 81,5% jelenleg: 0,5%. Semmi sem lesz, csak az újság haknizik.
gyozike26
2025. december 22. 20:01
he he béke béke béke csak azorbán tuggya
templar62
2025. december 22. 18:44
TASS , HUBA , TÖHÖTÖM ( alias : TÉTÉNY ).
