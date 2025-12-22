Visszautasíthatatlan ajánlatot kapott Putyin: ezen a magyar javaslaton még ő is kénytelen lesz elgondolkodni

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a TASS-nak nyilatkozva megerősítette, hogy Magyarország bármikor kész helyszínt biztosítani Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök találkozójának, valamint magas szintű ukrajnai béketárgyalásoknak – hívta fel rá a figyelmet a Gazeta.ru.

Szijjártó hangsúlyozta, hogy ez mindkét fél számára elfogadható lenne, és nagy megtiszteltetésnek nevezte Magyarország számára.

Kiemelte: Budapest a háború kezdete óta következetesen kiáll a béke mellett, annak ellenére is, hogy emiatt jelentős politikai támadások érik. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő ugyanakkor jelezte: jelenleg nincs napirenden a Putyin-Trump találkozó az év végéig; egy ilyen esemény alapos előkészítést igényelne.