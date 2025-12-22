Futótűzként terjed Putyin „hódítási terve”: végre megszólalt a Kreml, nem maradt több titok

Nem felel meg a valóságnak, hogy Oroszország el akarná foglalni a volt Szovjetunió európai részét – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak hétfőn a Reuters hírügynökség közlésére hivatkozva.

A Reuters ezt névtelen amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozva írta, azt állítva, hogy a terjeszkedés állítólag Ukrajna egész területét és a balti országokat érintené.

Korábban Tulsi Gabbard, az amerikai Nemzeti Hírszerzés Igazgatója a közlést a „mélyállam háborús uszítói és propagandamédiájuk” arra irányuló újabb kísérletének minősítette, hogy megpróbálják aláásni Donald Trump elnök ukrajnai béketeremtő erőfeszítéseit. Peszkov elmondta: nem tudja, mennyire megbízhatóak az ilyen hírszerzési jelentések létezéséről szóló információk.