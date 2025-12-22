Ft
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Dmitrij Peszkov Egyesült Államok

Futótűzként terjed Putyin „hódítási terve”: végre megszólalt a Kreml, nem maradt több titok

2025. december 22. 17:31

A terjeszkedés állítólag Ukrajna egész területét és a balti országokat érintené.

2025. december 22. 17:31
null

Nem felel meg a valóságnak, hogy Oroszország el akarná foglalni a volt Szovjetunió európai részét – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak hétfőn a Reuters hírügynökség közlésére hivatkozva.

A Reuters ezt névtelen amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozva írta, azt állítva, hogy a terjeszkedés állítólag Ukrajna egész területét és a balti országokat érintené.

Korábban Tulsi Gabbard, az amerikai Nemzeti Hírszerzés Igazgatója a közlést a „mélyállam háborús uszítói és propagandamédiájuk” arra irányuló újabb kísérletének minősítette, hogy megpróbálják aláásni Donald Trump elnök ukrajnai béketeremtő erőfeszítéseit. Peszkov elmondta: nem tudja, mennyire megbízhatóak az ilyen hírszerzési jelentések létezéséről szóló információk.

„Még ha ez igaz is, akkor is olyan helyzetről van szó, amikor a hírszerzés téves következtetéseket (…) von le. Ez egyáltalán nem felel meg a valóságnak” – mondta a Kreml szóvivője.

„Mi nyilvánvalóan nem szándékozunk megtámadni az EU és a NATO tagállamait, ezt jogilag is készek vagyunk rögzíteni” – jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a Valdaj külpolitikai vitaklub hétfői tanácskozásán. Ugyanakkor megjegyezte: még az Egyesült Államok Oroszország irányában tanúsított, megfontoltabb politikája mellett is

fennáll a jelentős kockázata egy Oroszország és a NATO közötti konfliktusnak, tekintettel az európai országok „ellenséges lépéseire”.

Méltatta, hogy Donald Trump amerikai elnök kormánya lépéseket tett a „helyes” irányba, egyebek között azzal, hogy elismerte: a konfliktus kiváltó oka a NATO terjeszkedése volt. Elismeréssel szólt arról, hogy Washington „jelentősen átgondolta” az előző elnök, Joe Biden csapatának politikáját.

„A nemrégiben közzétett amerikai nemzetbiztonsági stratégiában egyértelműen felvetődik a kérdés, hogy célszerű-e a NATO végtelen bővítése. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lennének többé kérdéseink az amerikai fél felé, a többi között az ukrán kontextusban” – jegyezte meg a miniszterhelyettes.

Az orosz diplomata szerint az Oroszország és az Egyesült Államok közötti tárgyalások sikere még nem látható előre.

„Még meg kell győződnünk róla, hogy az USA valóban stabil pályára állt, és elfordult az országunkkal szembeni rendkívüli ellenségességtől” – hangoztatta a helyettes tárcavezető.

(MTI)

Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP

