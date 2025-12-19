„Oroszország meg fogja őket semmisíteni” – Putyin vérszemet kapott, soha nem látott eszkalációval fenyegetett

Putyin kíméletlenül kiosztotta Brüsszelt: „Fényes nappal” rablást akartak a „kismalacok”
Az orosz elnök az évértékelőjén nem finomkodott: nyíltan megfenyegette azokat, akik az orosz vagyonhoz nyúlnának, és bírósági harcot ígért.
Figyelmeztetett az orosz elnök.
Ha felmerülnek a Kalinyingrádi régiót fenyegető veszélyek, Oroszország meg fogja őket semmisíteni – figyelmeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai sajtóértekezletén a nyugati országokban az orosz exklávé blokádjával kapcsolatban elhangzott kijelentésekre reagálva.
„Az ilyen természetű lépések egyszerűen a konfliktus eddig soha nem látott eszkalációjához vezetnek” – mondta.
Közölte, hogy az orosz hadsereg rendszeresen válaszol az orosz energetikai létesítmények elleni ukrán támadásokra, és ez utóbbiak ereje nem összehasonlítható az előbbiekkel.
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz elnök az évértékelőjén nem finomkodott: nyíltan megfenyegette azokat, akik az orosz vagyonhoz nyúlnának, és bírósági harcot ígért.
(MTI)
Nyitókép: SEFA KARACAN / ANADOLU / Anadolu via AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Ukrajna ügyében három hazugsággal áltatja magát az Európai Unió, amely eközben a jogállamot kidobta az ablakon. Szilvay Gergely írása.
Az európai politikusoknak is odapirított az orosz elnök.
Az Egyesült Államok „platina” biztonsági garanciát kínál Kijevnek, míg Európa inkább csak a szájkaratéban erős.