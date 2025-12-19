„Oroszország meg fogja őket semmisíteni” – Putyin vérszemet kapott, soha nem látott eszkalációval fenyegetett

Nem békét vettek 90 milliárdért, csak időt: Európa pénze kevés lehet a katasztrófa elkerüléséhez

A gigahitel csupán konzerválja a véres konfliktust, és ha az oroszok fokozzák a nyomást, ez a pénz is semmivé válik – a döntés valójában csak elodázta az ukrán hadsereg összeomlását. Brüsszel fellélegzett, de ez csak tűzoltás volt, nem megoldás.