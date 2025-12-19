Ft
vlagyimir putyin eszkaláció orosz-ukrán háború

„Oroszország meg fogja őket semmisíteni” – Putyin vérszemet kapott, soha nem látott eszkalációval fenyegetett

2025. december 19. 16:13

Figyelmeztetett az orosz elnök.

2025. december 19. 16:13
null

Ha felmerülnek a Kalinyingrádi régiót fenyegető veszélyek, Oroszország meg fogja őket semmisíteni – figyelmeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai sajtóértekezletén a nyugati országokban az orosz exklávé blokádjával kapcsolatban elhangzott kijelentésekre reagálva.

„Az ilyen természetű lépések egyszerűen a konfliktus eddig soha nem látott eszkalációjához vezetnek” – mondta.

Közölte, hogy az orosz hadsereg rendszeresen válaszol az orosz energetikai létesítmények elleni ukrán támadásokra, és ez utóbbiak ereje nem összehasonlítható az előbbiekkel.

(MTI)

Nyitókép: SEFA KARACAN / ANADOLU / Anadolu via AFP

