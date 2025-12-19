Putyin kíméletlenül kiosztotta Brüsszelt: „Fényes nappal” rablást akartak a „kismalacok”

Putyin bejelentette: „Készen állunk és szeretnénk lezárni a konfliktust” – de közben kíméletlen offenzíváról számolt be
Az orosz elnök az évértékelőjén tiszta vizet öntött a pohárba: Moszkva hajlandó a békére, de csak ezekkel a feltételekkel.
Az orosz elnök az évértékelőjén nem finomkodott: nyíltan megfenyegette azokat, akik az orosz vagyonhoz nyúlnának, és bírósági harcot ígért.
A Világgazdaság arról számolt be, hogy zajlik Vlagyimir Putyin év végi nagy sajtótájékoztatója, melyben rendszerint több órán át válaszol újságírói és állampolgári kérdésekre. Az évértékelőn a belpolitikai témákon kívül szó esik a csütörtöki brüsszeli eseményekről. Mint ismert, az EU-csúcson 90 milliárd eurós támogatást szavaztak meg Ukrajna számára a 2026–2027-es időszakra, miközben egyelőre ejtették a befagyasztott orosz vagyon felhasználását.
Putyin a háború állása kapcsán rámutatott, nem azt látják az ukrán féltől, hogy a békére törekednének, majd hozzátette, hogy
Oroszország hajlandó békésen befejezni a háborút, ahogy ezt korábban is többször hangsúlyozták már.
Az is elhangzott, hogy változó tempóban tudnak haladni a front különböző pontjain, de összességében minden ponton visszaszorították az ukrán erőket. Putyin szerint az orosz erők már közel vannak ahhoz, hogy megközelítsék Ukrajna egyik legerősebb régióját, Szlavjanszkot, valamint arról is beszámolt, hogy többször felszólították az ukránokat, hogy vonuljanak ki azokról a területekről, melyeken előre akarnak nyomulni, hogy elkerüljék a vérontást, de ezt egyszer sem teljesítették – húzta alá.
Az orosz vezető az év végére nagy győzelmeket is jósolt, több jelentősebb területre szeretnének bevonulni még a következő hetekben – tekintett előre.
Vlagyimir Putyint kérdezték a gazdaság alakulásáról is. Elmondta, hogy 2025-ben 1 százalékkal nőtt az orosz GDP, az elmúlt három évben összesen 9,7 százalékkal, eközben az EU-é 3,1 százalék volt. „Mindez annak köszönhető, hogy átgondolt gazdasági döntések születtek azért, hogy lejjebb szorítsák az inflációt” – mondta el.
Terveik szerint az év végére 6 százalék alá szorítják az inflációt, ami már az év elején egy kitűzött cél volt.
Emlékezetes, hogy Putyin nemrég „kismalacoknak” nevezte az európai vezetőket, akik szerinte hasznot akarnak húzni Oroszország összeomlásából. Az orosz elnök pár napja a védelmi minisztériummal tartott éves értekezletén Joe Biden volt amerikai elnököt hibáztatta az ukrajnai háború „tudatos kirobbantásáért”. Majd úgy fogalmazott, hogy az „európai kismalacok” azonnal az amerikaiak mögé álltak.
A befagyasztott vagyon esetleges felhasználását az orosz elnök „rablásnak” nevezte a tervet, és kijelentette: Moszkva bírósági úton fogja megvédeni az érdekeit.
„A lopás nem a megfelelő kifejezés. A lopás titokban történő vagyoneltulajdonítást jelent, itt viszont nyíltan próbálják ezt megtenni. Ez fényes nappal történő rablás” – szögezte le Vlagyimir Putyin.
