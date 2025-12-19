Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
12. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság moszkva vlagyimir putyin ursula von der leyen évértékelő elnök orosz-ukrán háború brüsszeli szankciók

Putyin kíméletlenül kiosztotta Brüsszelt: „Fényes nappal” rablást akartak a „kismalacok”

2025. december 19. 13:40

Az orosz elnök az évértékelőjén nem finomkodott: nyíltan megfenyegette azokat, akik az orosz vagyonhoz nyúlnának, és bírósági harcot ígért.

2025. december 19. 13:40
null

A Világgazdaság arról számolt be, hogy zajlik Vlagyimir Putyin év végi nagy sajtótájékoztatója, melyben rendszerint több órán át válaszol újságírói és állampolgári kérdésekre. Az évértékelőn a belpolitikai témákon kívül szó esik a csütörtöki brüsszeli eseményekről. Mint ismert, az EU-csúcson 90 milliárd eurós támogatást szavaztak meg Ukrajna számára a 2026–2027-es időszakra, miközben egyelőre ejtették a befagyasztott orosz vagyon felhasználását.

Putyin a háború állása kapcsán rámutatott, nem azt látják az ukrán féltől, hogy a békére törekednének, majd hozzátette, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Oroszország hajlandó békésen befejezni a háborút, ahogy ezt korábban is többször hangsúlyozták már.

Az is elhangzott, hogy változó tempóban tudnak haladni a front különböző pontjain, de összességében minden ponton visszaszorították az ukrán erőket. Putyin szerint az orosz erők már közel vannak ahhoz, hogy megközelítsék Ukrajna egyik legerősebb régióját, Szlavjanszkot, valamint arról is beszámolt, hogy többször felszólították az ukránokat, hogy vonuljanak ki azokról a területekről, melyeken előre akarnak nyomulni, hogy elkerüljék a vérontást, de ezt egyszer sem teljesítették – húzta alá.

Az orosz vezető az év végére nagy győzelmeket is jósolt, több jelentősebb területre szeretnének bevonulni még a következő hetekben – tekintett előre.

Ezt is ajánljuk a témában

„Az európai kismalacok” hasznot akarnak húzni Oroszország összeomlásából

Vlagyimir Putyint kérdezték a gazdaság alakulásáról is. Elmondta, hogy 2025-ben 1 százalékkal nőtt az orosz GDP, az elmúlt három évben összesen 9,7 százalékkal, eközben az EU-é 3,1 százalék volt. „Mindez annak köszönhető, hogy átgondolt gazdasági döntések születtek azért, hogy lejjebb szorítsák az inflációt” – mondta el.

Terveik szerint az év végére 6 százalék alá szorítják az inflációt, ami már az év elején egy kitűzött cél volt. 

Emlékezetes, hogy Putyin nemrég „kismalacoknak” nevezte az európai vezetőket, akik szerinte hasznot akarnak húzni Oroszország összeomlásából. Az orosz elnök  pár napja a védelmi minisztériummal tartott éves értekezletén Joe Biden volt amerikai elnököt hibáztatta az ukrajnai háború „tudatos kirobbantásáért”. Majd úgy fogalmazott, hogy az „európai kismalacok” azonnal az amerikaiak mögé álltak.

Ezt is ajánljuk a témában

Moszkva megvédi az érdekeit

A befagyasztott vagyon esetleges felhasználását az orosz elnök „rablásnak” nevezte a tervet, és kijelentette: Moszkva bírósági úton fogja megvédeni az érdekeit. 

„A lopás nem a megfelelő kifejezés. A lopás titokban történő vagyoneltulajdonítást jelent, itt viszont nyíltan próbálják ezt megtenni. Ez fényes nappal történő rablás” – szögezte le Vlagyimir Putyin.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. december 19. 14:35
jol latja a helyzetet az orosz
Válasz erre
0
0
revanced
•••
2025. december 19. 14:24 Szerkesztve
Fényes nappali rablásról beszél az, aki fényes nappal (és este is) ölet le embereket (ukránt, oroszt egyaránt) százezrével, köztük gyerekeket is. Azért kell hozzá pofa.
Válasz erre
0
1
Sróf
2025. december 19. 14:15
Ezt Putyin nagyon benézte. Ha kismalacok lennének, akkor nem hosszú egyenes farkuk és túlnőtt sárga metszőfogaik lennének.
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
•••
2025. december 19. 14:08 Szerkesztve
Tulajdonképpen mára teljesen világossá vált, hogy a " kismalacok ", a távolban meghúzódó Kresztapák pénzbehajtói, akik a legvérszomjasabb módon rabolják össze a rájuk kirótt behajtandó összeget, elsősorban Ukrajna és majd az európai népek válogatott módon történő elpusztítása árán is.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!