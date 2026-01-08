„Ez a civilizáció és a barbárság közötti harc” – Netanjahu szerint történelmi a tét

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A Maxima-interjú egyik legerősebb gondolata az volt, amikor Benjamin Netanjahu a jelenlegi globális kihívásokat nem egyszerű politikai vitaként, hanem civilizációs küzdelemként írta le.
Megfogalmazása szerint a nyugati világ nemcsak gazdasági vagy diplomáciai nyomás alatt áll, hanem olyan erőkkel néz szembe, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg értékeit.
Netanjahu szerint a nemzetállam felszámolásának gondolata „puszta ostobaság”, és a nyugati civilizáció csak akkor maradhat fenn, ha az országok képesek megőrizni szuverenitásukat és együttműködni a közös fenyegetésekkel szemben.
Ebben a küzdelemben külön is kiemelte Orbán Viktor szerepét, akit olyan vezetőként jellemzett, aki pontosan érti a történelmi tétet, és nem enged a „divat szeleinek”.
Az izraeli miniszterelnök szerint a politikai korrektség gyakran elhomályosítja a valóságot, miközben a biztonság, a szabadság és a nemzeti jövő kérdéseiben nincs helye félmegoldásoknak.
