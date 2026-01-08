„Ez a civilizáció és a barbárság közötti harc” – Netanjahu szerint történelmi a tét

Megfogalmazása szerint a nyugati világ nemcsak gazdasági vagy diplomáciai nyomás alatt áll, hanem olyan erőkkel néz szembe, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg értékeit.

Netanjahu szerint a nemzetállam felszámolásának gondolata „puszta ostobaság”, és a nyugati civilizáció csak akkor maradhat fenn, ha az országok képesek megőrizni szuverenitásukat és együttműködni a közös fenyegetésekkel szemben.

Ebben a küzdelemben külön is kiemelte Orbán Viktor szerepét, akit olyan vezetőként jellemzett, aki pontosan érti a történelmi tétet, és nem enged a „divat szeleinek”.