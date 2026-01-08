Régóta vártak erre a gazdák, sok problémát orvosol az igazi téli időjárás

Ha nyár, akkor aszály

Sajnos az elmúlt években általánossá vált a pusztító nyári csapadékhiány, de voltak olyan esztendők is, amikor már a téli, majd a tavaszi aszály is megnehezítette a szántóföldi növénytermesztők dolgát. Míg a kertészetekben a legtöbb esetben adott az öntözhetőség, addig a szántóterületeknek az elenyésző hányada öntözött. Emiatt sokan arra számítanak, hogy a magyar növénytermesztés jelentős átalakulás előtt áll: hazánk évtizedek óta kukorica-nagyhatalom, ugyanakkor a már szinte minden évben előforduló rövidebb-hosszabb szárazság a napraforgó termesztésére ösztönzi a kukoricatermesztőket is.

Az aszály a földeken szinte minden növénykultúrát fenyeget, mind a mennyiségre, mind a minőségre hatással van a talaj nedvességtartalma. Nem csak a szárazság, de a hirtelen lehulló, nagy mennyiségű csapadék is gondokat okoz. A túl csapadékos periódusok a fertőzések, gombák terjedését okozzák, a szélsőséges időjárás másik jellemzője ráadásul, hogy a csapadékos időszakban a lehullott mennyiség okoz gondot, azt követően pedig akár több hétre beköszönthet a szárazság.

Vizet a tájba

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra hívta fel a figyelmet, hogy már most, az év legelején el kell kezdeni a felkészülést arra az esetre, ha idén is az aszály okozza a legsúlyosabb problémát. A jégkárok elhárításában eredményes a jégkármérséklő rendszer, ám az egyre súlyosabb aszály ellenére sem vált általánossá a földek öntözése. Ennek infrastrukturális és költség-okai is vannak.