Orbán Viktor fontos bejelentést tett: nagy probléma oldódhat meg a havazással

Orbán Viktor miniszterelnök emlékeztetett, hogy a mezőgazdaságnak kifejezetten jó a most kialakult hóhelyzet, hiszen

a mezőgazdaság végre nagy mennyiségű csapadékhoz jutott.

A miniszterelnök azt is kijelentette hírcsatornáján, hogy „jó reményünk van arra, ha még esik, akkor a mezőgazdaság teljesítménye a 2026-os évben meghaladhatja az előző évekét” – idézte a Világgazdaság.