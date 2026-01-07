Ft
kormány aszályvédelmi operatív törzs mezőgazdaság balaton havazás orbán viktor

Orbán Viktor fontos bejelentést tett: nagy probléma oldódhat meg a havazással

2026. január 07. 19:47

Talán egy kicsit fellélegezhetnek a gazdálkodók az idén.

2026. január 07. 19:47
null

Orbán Viktor miniszterelnök emlékeztetett, hogy a mezőgazdaságnak kifejezetten jó a most kialakult hóhelyzet, hiszen 

a mezőgazdaság végre nagy mennyiségű csapadékhoz jutott.

A miniszterelnök azt is kijelentette hírcsatornáján, hogy „jó reményünk van arra, ha még esik, akkor a mezőgazdaság teljesítménye a 2026-os évben meghaladhatja az előző évekét” – idézte a Világgazdaság.

Valamivel később a kormányfő arról is beszélt, hogy „aszály ellen a legjobb védekezés a hóesés, akkor is, hogyha a fenekére ül az ember a csúszós utakon”.

Mint arról beszámoltunk, még nincs vége a téli időjárásnak, a következő napokban további jelentős havazás várható.

A lap összeállításában emlékeztetett, hogy már tavaly tavasszal sejthető volt, hogy az előző évek sorozatos aszályai után a csapadékhiány, az alacsony téli hókészlet és a felszín alatti vízkészletek csökkenése miatt sok térségben kritikussá vált a szárazság veszélye. A megváltozott klimatikus viszonyoknak kitett, művelés alatt álló területeken a fő cél a víz utánpótlásának biztosítása a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás és a takarékos öntözési technológiák elterjesztése által – sorolták. 

A cikkben kiemelték, hogy a klímaváltozás, az aszályos időszakok gyakorisága és az egyre csökkenő vízkészletek kihívások elé állítják Magyarországot is. Ezért az aszályhelyzetre reagálva a kormány létrehozta az Aszályvédelmi Operatív Törzset, amely aszályveszélyhelyzetet hirdetett, és elfogadta az aszályvédelmi akciótervet, amelynek végrehajtása már megkezdődött.

Emlékeztettek, hogy a 2025. évi központi költségvetésből 

a kormány 8,1 milliárd forint összegben átvállalta a gazdálkodók idei vízdíját, ezenfelül pedig 10,2 milliárd forintot még elkülönített az idei beruházások megvalósítására.

A kormány mindemellett egy olyan célt is megfogalmazott, hogy 2030-ra az öntözött mezőgazdasági területek nagysága elérje a 350 ezer hektárt – írta a Világgazdaság.

Ahogy arról júliusban a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor arról számolt be, hogy a kormány minden lehetséges eszközt mozgósított az aszálykárok mérséklésére. Június végén többek között arról döntött a kormány, hogy 

ingyenesen biztosítják a gazdák számára az öntözővizet azzal, így mintegy 10 milliárd forintnyi összegben vállaltákát a vízdíj árának megfizetését a gazdálkodóktól.

Az Aszályvédelmi Operatív Törzs jelentéséből kiderült, hogy országszerte több száz beavatkozási pontot jelöltek ki, ahol a csatornák vízáteresztő képességének javításával és a víz visszatartásával készültek a rendkívüli időjárásra. Az előkészületekre júliusig 4,5–5 milliárd forintot fordítottak, és ezer ember dolgozott azon, hogy a májusi esőzések során a Balaton vízmennyiségének egyharmadát elraktározzák.

A kormányfő egy Bács-Kiskun vármegyében adott interjúban hangsúlyozta,

az ország jelenleg csak mintegy 110 ezer hektárnyi öntözött területtel rendelkezik, ezt a jövőben a háromszorosára szeretnék növelni. 

A miniszterelnök elismerte, hogy az aszály teljes hatásait nem lehet kiküszöbölni, de az intézkedésekkel jelentős enyhülést tudnak elérni a gazdák számára.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

