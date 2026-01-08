Trump terve földindulást okozhat Moszkvában: az amerikai elnök húzása a szőnyeg szélére állítaná Putyint

A Wall Street Journal forrásai szerint Donald Trump munkatársainak azt mondta, hogy szerinte erőfeszítései hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az olajár az általa preferált, hordónként 50 dolláros szintre csökkenjen.

Ez a fogyasztók számára kedvező lenne, mivel olcsóbbá válna a fűtés és a tankolás, Oroszország számára azonban súlyos következményekkel járna.

A Bild emlékeztet arra, hogy az orosz állam bevételeinek jelentős része az olajexportból származik, így az árak csökkenése közvetlenül érintené a költségvetést.

Az amerikai WTI nyersolaj hordónkénti ára jelenleg 56 dollár körül mozog, miközben az orosz olajat körülbelül 50 dollárért értékesítik. Ez az árszint már most is túl alacsony Oroszország számára, és az alatt a küszöb alatt van, amelyet Vlagyimir Putyin pénzügyminisztériuma a 2026-os költségvetéshez szükségesnek tart. Amennyiben Donald Trump tovább szorítja le a WTI árát, az orosz olaj ára is tovább csökkenne, ami súlyos terhet róna az orosz gazdaságra.