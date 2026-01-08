Ft
moszkva elnök venezuela washington oroszország

Trump terve földindulást okozhat Moszkvában: az amerikai elnök húzása a szőnyeg szélére állítaná Putyint

2026. január 08. 22:05

Washington venezuelai olajjal próbálhatja leszorítani az árakat, ami súlyos bevételkiesést és politikai nyomást jelenthet Vlagyimir Putyin számára.

2026. január 08. 22:05
null

Donald Trump amerikai elnök olyan forgatókönyv megvalósításán dolgozhat, amely Venezuela bevonásával az olajárak jelentős csökkentését célozza, és ez pénzügyi katasztrófát okozhat Oroszországnak. A tervezett árszint elérése komoly veszélyt jelentene a Kreml számára, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszerének egyik legfontosabb bevételi forrása az olajexport – írta meg az Index.

A kérdést a Bild című német lap vetette fel, amely a Wall Street Journal értesüléseire hivatkozva arról írt, hogy

Washington a venezuelai elnök elfogása után olyan olajárat céloz meg, amely pénzügyi katasztrófát jelenthet a háborúban álló Moszkva számára.

Donald Trump ugyanis szerdán bejelentette, hogy Venezuela a jövőben akár 50 millió hordó olajat is szállíthat az Egyesült Államoknak. Ez azonban csak az első lépés lehet, mert az amerikai kormány hosszú távon teljes kontrollt kíván gyakorolni a venezuelai olajipar felett. Venezuela a világ legnagyobb kőolajtartalékaival rendelkezik, de a leromlott infrastruktúra miatt eddig csak korlátozott mennyiséget tudott exportálni.

A Wall Street Journal forrásai szerint Donald Trump munkatársainak azt mondta, hogy szerinte erőfeszítései hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az olajár az általa preferált, hordónként 50 dolláros szintre csökkenjen.

Ez a fogyasztók számára kedvező lenne, mivel olcsóbbá válna a fűtés és a tankolás, Oroszország számára azonban súlyos következményekkel járna.

A Bild emlékeztet arra, hogy az orosz állam bevételeinek jelentős része az olajexportból származik, így az árak csökkenése közvetlenül érintené a költségvetést.

Az amerikai WTI nyersolaj hordónkénti ára jelenleg 56 dollár körül mozog, miközben az orosz olajat körülbelül 50 dollárért értékesítik. Ez az árszint már most is túl alacsony Oroszország számára, és az alatt a küszöb alatt van, amelyet Vlagyimir Putyin pénzügyminisztériuma a 2026-os költségvetéshez szükségesnek tart. Amennyiben Donald Trump tovább szorítja le a WTI árát, az orosz olaj ára is tovább csökkenne, ami súlyos terhet róna az orosz gazdaságra.

Ez a fejlemény katasztrófa lenne Oroszország számára

– mondta a Bildnek Stefan Meister, a Német Külpolitikai Társaság szakértője.

Véleménye szerint ebben a helyzetben a Kreml kevesebb forrást tudna az ukrajnai háború finanszírozására fordítani, ami a béketárgyalásokon engedményekre kényszeríthetné Moszkvát. Ugyanakkor Meister és más nyugati elemzők arra is figyelmeztetnek, hogy önmagában az olajár csökkenése nem elegendő az orosz gazdaság összeomlásához, és nem kényszeríti ki automatikusan a háború befejezését, mivel Moszkva rövid távon különböző lépésekkel képes lehet mérsékelni a bevételkiesést. Emellett Venezuela olajipara jelentős befektetéseket igényel ahhoz, hogy ismét nagyszabású exportot tudjon lebonyolítani.

Mindeközben az Egyesült Államok tovább fokozza a nyomást. Szerdán az amerikai parti őrség lefoglalt egy Venezuelából érkező olajszállító tankert, ami döbbenetet váltott ki Moszkvában. Később Lindsey Graham szenátor egy Donald Trumppal folytatott találkozó után kijelentette, hogy a szenátus akár már a következő héten szavazhat az Oroszország elleni új szankciókról. A 

tervezett csomag olyan országokat is célba venne, mint Kína és India, amelyek olajat és gázt vásárolnak a Kremltől, így Oroszország saját módszereit fordíthatnák az orosz elnök ellen.

Nyitókép: Drew ANGERER / AFP

***

Hodor
2026. január 08. 22:36
400 milliárd dollár kell a venezuelai termelés BEINDÍTÁSÁHOZ. 400!!! Kb. 7 év mire bármit is termelni fognak a kutak. A kibányászás nejézségei miatt a működtetésükhöz évi további 80-100 milliárd kell majd. ÉVI! Emellett jönne ugye a haszon, ami az első évelben kb a költségek 10, max 20%a. Tehát, 400 +100x7 +bérek + Kb 1000-1500 fős személyzet a működtetéséhez a béreken felül/év (ezek elhasználódnak, megbetegszenek, elmennek, stb. Mellé kell stabil kikötői háttér, felesleges szállítási kapacitás, és olyan társaságok, akiknek kb. minimum 1100 dollárt biztosan bele kellene ölniük a kitermelésbe, ami ha ismét államosítják a kutakat akkor huss, kuka,int legutóbb. Igen, biztosan sok jelentkező lesz. :D ... miközben ezerszer többet lehet kaszálni USA fúrásokkal és kitermeléssel, a gázzal, mindezt teljes biztonságban, és már most is sorban állás van a szakemberekre és műszaki kapacitásra. És közben fut a zöld projekt is. :D Sok sikert a cégeknek! Még a Chevronnak sincs ennyi fölös.
Csigorin
2026. január 08. 22:17
nem olyan jo otlet, mert ha az oroszok azt latjak, hogy fogy az ido, akkor fel kell porgetniuk az intenzitast, akkor pedig szetcsapatjak Kijevet raketakkal
bodosoldier-2
2026. január 08. 22:15
Hülyeség az egész.Nem csak az orosz olajipart,hanem az amerikait is tőnkre vágná vele.Nem hiszem,hogy Trampnak ez a célja.Ez megint a hülye libsi vágyálom.Ezeknek a nyugati politikusoknak valamit beadtak,meret maguktól nem lehetnak ennyire hülyék.
