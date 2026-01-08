Valódi csodafegyverrel küzd a honvédség a zord téli időjárás ellen (VIDEÓ)

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
A német gyártmányú harckocsi a legnehezebb járműveket is képes kimenteni, de pár óra alatt műszaki géppé is átalakítható.
A Wisent 2 nem finomkodik, ezért hatalmas segítség a német harckocsi a rég nem tapasztalt téli időjárás okozta károk és akadályok elhárításában is – emeli ki Facebook-bejegyzésében a Honvédelem.hu.
A katonai portál szerint
ez a lánctalpas, páncélozott műszaki harcjármű kifejezetten a legdurvább helyzetekre készült: elakadt, sérült vagy extrém nehéz járművek mentésére.
A számok magukért beszélnek: a daruja 32 tonnát képes megemelni, így a terepen is elvégezhető egy motorcsere. A harcjármű 160 méteres kötélhosszal rendelkezik, míg a belső csörlő 2300 kilogrammot húz 280 méter acélsodronnyal.
A Leopard 2 harckocsi alvázára épülő harcjármű akár 80 tonnás járművek vontatására is alkalmas, mindezt úgy, hogy a személyzetnek nem kell kiszállnia a páncélozott védelemből.
Az átalakítás mentőből műszaki géppé mindössze öt órát vesz igénybe, és a beépített nagy teljesítményű generátor minden hegesztési, vágási vagy feszítő feladathoz képes energiát biztosítani.
Nyitókép: Facebook/Honvédelem.hu