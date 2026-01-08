Ft
01. 08.
csütörtök
wisent 2 leopard 2 harckocsi

Valódi csodafegyverrel küzd a honvédség a zord téli időjárás ellen (VIDEÓ)

2026. január 08. 20:41

A német gyártmányú harckocsi a legnehezebb járműveket is képes kimenteni, de pár óra alatt műszaki géppé is átalakítható.

2026. január 08. 20:41
WiSENT 2 harckocsi

A Wisent 2 nem finomkodik, ezért hatalmas segítség a német harckocsi a rég nem tapasztalt téli időjárás okozta károk és akadályok elhárításában is – emeli ki Facebook-bejegyzésében a Honvédelem.hu. 

A katonai portál szerint 

ez a lánctalpas, páncélozott műszaki harcjármű kifejezetten a legdurvább helyzetekre készült: elakadt, sérült vagy extrém nehéz járművek mentésére.

A számok magukért beszélnek: a daruja 32 tonnát képes megemelni, így a terepen is elvégezhető egy motorcsere. A harcjármű 160 méteres kötélhosszal rendelkezik, míg a belső csörlő 2300 kilogrammot húz 280 méter acélsodronnyal.

A Leopard 2 harckocsi alvázára épülő harcjármű akár 80 tonnás járművek vontatására is alkalmas, mindezt úgy, hogy a személyzetnek nem kell kiszállnia a páncélozott védelemből. 

Az átalakítás mentőből műszaki géppé mindössze öt órát vesz igénybe, és a beépített nagy teljesítményű generátor minden hegesztési, vágási vagy feszítő feladathoz képes energiát biztosítani.

Nyitókép: Facebook/Honvédelem.hu

 

5m007h 0p3ra70r
2026. január 08. 21:23
>>nuevoreynuevaley 2026. január 08. 20:48 De hol van iteletido ?<< A bíróságon?
5m007h 0p3ra70r
2026. január 08. 21:22
>>nuevoreynuevaley 2026. január 08. 20:48 Kene par kurva eros kep....<< 1500 lóerő, elég erős!?
5m007h 0p3ra70r
2026. január 08. 21:20
>>a daruja 32 tonnát képes megemelni<< Ezzel fogják Magyar Péter nagy arcát talpra állítani, amikor áprilisban zakózik.
csulak
2026. január 08. 21:00
hat igen, igy lop Orban, balosok !
