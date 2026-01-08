Felgyújtották az újvidéki Mária Neve-templom egyik bejáratát

Térképen, ahogy reped a német modell: Magyarország jelentősége rohamosan nő
A tűzoltók gyors beavatkozása akadályozta meg a még súlyosabb károkat.
Ismeretlen tettesek a kora reggeli órákban felgyújtották az újvidéki Mária Neve-templom egyik oldalsó bejáratának ajtaját. A tűz következtében személyi sérülés nem történt, ugyanakkor jelentős anyagi kár keletkezett a város legismertebb katolikus templomában – írta meg a Pannon RTV.
A gyors tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok nagyobb károkat okozzanak az épületben.
A helyszínre a rendőrség is kivonult, a körülményeket vizsgálják. Zsellér Attila plébános elmondta, a gyújtogatás indítéka egyelőre nem ismert, és különösen sajnálatosnak nevezte, hogy az eset az ünnepi időszakban történt. A megrongált ajtószárnyak a templom északi oldalán találhatók, azon a részen, ahol több vendéglátóhely is működik.
A plébános tájékoztatása szerint az ajtókat rekonstruálni kell, ezt megelőzően pedig ideiglenes megoldással biztosítják az oldalsó bejárat védelmét.
„A mostani információk szerint valaki felgyújtotta az oldalbejárati ajtót. Nem tudjuk, miért. A tűzoltóság felfeszítette az ajtót, tehát a tűzoltók feszítették fel. Meg akarták tudni, hogy a tűz esetleg a belső térbe terjedt-e, de hála Istennek, nem. Egyedül az ajtó külső részét sértette meg a tűz. Nem tudjuk, hogyan történt, folyik az információk gyűjtése a rendőrség részéről. Jelen voltak a tűzoltóság képviselői, megnézték a helyszínt, vettek nyomokat és folyik az adatgyűjtés” – nyilatkozta Zsellér Attila, újvidéki plébános.
