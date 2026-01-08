Felgyújtották az újvidéki Mária Neve-templom egyik bejáratát

Ismeretlen tettesek a kora reggeli órákban felgyújtották az újvidéki Mária Neve-templom egyik oldalsó bejáratának ajtaját. A tűz következtében személyi sérülés nem történt, ugyanakkor jelentős anyagi kár keletkezett a város legismertebb katolikus templomában – írta meg a Pannon RTV.

A gyors tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok nagyobb károkat okozzanak az épületben.

A helyszínre a rendőrség is kivonult, a körülményeket vizsgálják. Zsellér Attila plébános elmondta, a gyújtogatás indítéka egyelőre nem ismert, és különösen sajnálatosnak nevezte, hogy az eset az ünnepi időszakban történt. A megrongált ajtószárnyak a templom északi oldalán találhatók, azon a részen, ahol több vendéglátóhely is működik.