01. 08.
csütörtök
01. 08.
csütörtök
tűzoltóság Újvidék tűz ajtó tűzoltók

Felgyújtották az újvidéki Mária Neve-templom egyik bejáratát

2026. január 08. 20:58

A tűzoltók gyors beavatkozása akadályozta meg a még súlyosabb károkat.

2026. január 08. 20:58
null

Ismeretlen tettesek a kora reggeli órákban felgyújtották az újvidéki Mária Neve-templom egyik oldalsó bejáratának ajtaját. A tűz következtében személyi sérülés nem történt, ugyanakkor jelentős anyagi kár keletkezett a város legismertebb katolikus templomában – írta meg a Pannon RTV.

A gyors tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok nagyobb károkat okozzanak az épületben.

A helyszínre a rendőrség is kivonult, a körülményeket vizsgálják. Zsellér Attila plébános elmondta, a gyújtogatás indítéka egyelőre nem ismert, és különösen sajnálatosnak nevezte, hogy az eset az ünnepi időszakban történt. A megrongált ajtószárnyak a templom északi oldalán találhatók, azon a részen, ahol több vendéglátóhely is működik.

A plébános tájékoztatása szerint az ajtókat rekonstruálni kell, ezt megelőzően pedig ideiglenes megoldással biztosítják az oldalsó bejárat védelmét.

„A mostani információk szerint valaki felgyújtotta az oldalbejárati ajtót. Nem tudjuk, miért. A tűzoltóság felfeszítette az ajtót, tehát a tűzoltók feszítették fel. Meg akarták tudni, hogy a tűz esetleg a belső térbe terjedt-e, de hála Istennek, nem. Egyedül az ajtó külső részét sértette meg a tűz. Nem tudjuk, hogyan történt, folyik az információk gyűjtése a rendőrség részéről. Jelen voltak a tűzoltóság képviselői, megnézték a helyszínt, vettek nyomokat és folyik az adatgyűjtés” – nyilatkozta Zsellér Attila, újvidéki plébános.

Nyitókép forrása: pannonrtv.com

***

