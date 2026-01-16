Ft
agárdi szilvia ház énekesnő tűz élet

Egy megérzés mentette meg az életüket – tűzvész pusztította el Agárdi Szilvia otthonát

2026. január 16. 21:17

A hajnali tűzben az énekesnő otthona lakhatatlanná vált.

2026. január 16. 21:17
null

Agárdi Szilvia egy Facebook-videóban jelentkezett be, hogy leégett az otthonuk, a ház pedig lakhatatlanná vált. Elmondta, hogy a tragédiát végül édesapja lélekjelenléte előzte meg, aki a megszokottnál korábban ébredt fel, és egy különös megérzés miatt nem feküdt vissza aludni – írta meg a 24.hu.

 

Édesapám megmentette az életünket. Azt mondta, hogy reggel négy órakor felkelt, valamiért egy órával korábban, mint szokott, és volt egy olyan megérzése, hogy inkább nem fekszik vissza. És ahogy ült a kanapén, egyszer csak hallott egy borzasztó nagy robbanást. Kinézett, és tulajdonképpen az ablak kirobbant a hőhatás miatt. Aztán ahogy csak tudott, szaladt, és mi már csak egy üvöltésre keltünk fel Gergővel. Azt mondta, hogy »meneküljetek, mentsétek az életeteket!«. Én fel sem fogtam, hogy mi történik

– idézte fel az énekesnő.

Az énekesnő elmondta, hogy a következő emlékképe az volt, ahogy mezítláb, egy köntösben áll a hóban, miközben hallotta, ahogy az épület ropogva ég mögötte. Odakint jutott eszébe, hogy a macskájuk még bent van a házban, ezért a férje visszarohant az állatért. Végül mindenki épségben kijutott a lángoló épületből.

A történtek után Agárdi Szilvia arról beszélt, hogy az eset mindent átértékelt vele. Bár van biztosításuk, az ügyintézést rendkívül bonyolultnak és hosszadalmasnak írta le, így ideiglenesen máshová kellett költözniük. Elmondása szerint a tűzoltóktól később megtudták, hogy a lángok közvetlenül a hálószobájuk alatt csaptak fel. Meggyőződése, hogy ha édesapja nem figyelmezteti őket időben, nem élték volna túl a történteket. Kiemelte, hogy hisz abban, azon az éjszakán Isten velük volt.

De itt vagyunk, és ez a legfontosabb. Ruhák, cipők az enyészeté lesznek, mint ahogy itt is, de a legfontosabb megvan. Az egészségünk. Hogy miben tudtok segíteni, azt hiszem, felmerül bennetek a kérdés. Köszönöm, ha gondoltok ránk, köszönöm, ha imádkoztok értünk, köszönöm, ha bármivel, amivel úgy érzitek, szeretnétek segíteni, megköszönjük. Mert ez a helyzet most azt hiszem, megtanított elfogadni és mindent, de tényleg mindent értékelni

– tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

