Így emlékeznek a Szomszédok szereplői Koltai Jánosra

A színész felidézte, hogy először nézőként találkozott Koltai Jánossal a Madách Színház színpadán, később pedig kollégaként dolgozhattak együtt a Szomszédok forgatásán. „A Madách színpadán láttam, mint néző és a rajongója, aztán a Szomszédokban forgattunk együtt, ott voltak közös találkozásaink. Az az emlékem van róla, hogy mennyire helyesen viselkedett, ő is kis kollégaként tekintett a fiatalokra, a gyerekekre és a szünetekben mentek az anekdotázások, a hatalmas sztorik. Mindazok, akik később a közelében lehettek, akár a Madách Színházban akár a tanítványaiként, legendákat meséltek róla, illetve arról, mennyi mindent tanultak tőle” – mondta Németh Kristóf.

Trokán Péter is megrendülten fogadta a hírt. Elmondta, hogy Koltai János kedvességét és mosolyát soha nem felejti el. „Nagyon ritkán láttam komornak, pedig a megjelenése intellektuális emberre utalt. Mindig öröm volt látni a huncut mosolyát, amit megosztott velem” – mondta a lapnak.

A színész felidézte, hogy Koltai a kis házában élt, és felesége halála után lelassult ugyan, de jól érezte magát a természet közelségében.