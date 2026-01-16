Ft
emlék madách színház koltai jános trokán péter halál kolléga

Így emlékeznek a Szomszédok szereplői Koltai Jánosra

2026. január 16. 19:29

A Szomszédok egykori sztárjai személyes emlékekkel búcsúztak a felejthetetlen Gábor Gábort alakító Koltai Jánostól.

2026. január 16. 19:29
null

Mély fájdalommal értesültek a pályatársai Koltai János Jászai Mari-díjas színművész haláláról. A Blikk szerint a kiváló művész jó ideje betegeskedett, felesége 2023-as halála óta pedig egyedül élt a Balaton melletti somogyi kis házában. Halálhírét egy közeli ismerőse osztotta meg közösségi oldalán. Koltai János pályafutása során számos emlékezetes színházi és filmszerepben tűnt fel, országos ismertségét azonban a Szomszédok című teleregény Gábor Gáborjaként érte el.

 Egykori kollégái személyes emlékeiken keresztül idézték fel alakját.

Németh Kristóf szerint Koltai János egy nagy színésznemzedék utolsó képviselője volt. „Szörnyű az utóbbi időben azzal szembesülni, hogy egyre gyakrabban érnek el hozzánk az idős mestereink, de akár már a kortársaink halálhírei, amelyek folyton önvizsgálatra késztetik az embert” – mondta a Blikknek Németh Kristóf.

 Janó is olyan ember, már csak a korosztályából fakadóan is, akivel egy színházi iskola utolsóinak egyike távozik. Nagyon visszahúzódó életet élt az utolsó években, és nem volt olyan egészségi állapotban, hogy alkalmas lett volna munkára. De nagyon elszomorító, hogy elment

– tette hozzá.

A színész felidézte, hogy először nézőként találkozott Koltai Jánossal a Madách Színház színpadán, később pedig kollégaként dolgozhattak együtt a Szomszédok forgatásán. „A Madách színpadán láttam, mint néző és a rajongója, aztán a Szomszédokban forgattunk együtt, ott voltak közös találkozásaink. Az az emlékem van róla, hogy mennyire helyesen viselkedett, ő is kis kollégaként tekintett a fiatalokra, a gyerekekre és a szünetekben mentek az anekdotázások, a hatalmas sztorik. Mindazok, akik később a közelében lehettek, akár a Madách Színházban akár a tanítványaiként, legendákat meséltek róla, illetve arról, mennyi mindent tanultak tőle” – mondta Németh Kristóf.

Trokán Péter is megrendülten fogadta a hírt. Elmondta, hogy Koltai János kedvességét és mosolyát soha nem felejti el. „Nagyon ritkán láttam komornak, pedig a megjelenése intellektuális emberre utalt. Mindig öröm volt látni a huncut mosolyát, amit megosztott velem” – mondta a lapnak.

A színész felidézte, hogy Koltai a kis házában élt, és felesége halála után lelassult ugyan, de jól érezte magát a természet közelségében.

Az utóbbi években már nem vett részt a Szomszédok szereplőinek találkozóin, de Trokán Péter szerint minden szerepében megőrizte saját egyéniségét és különleges színészi jelenlétét.

„Rengeteget dolgozott neves rendezőkkel, és minden szerepében önmagát adta egy kis visszafogott szarkazmussal. Vígjátéki szerepeket ritkán kapott, a Szomszédokban azonban kedves és jópofa karakterként jelent meg. Mindig elsőként kuncogott a saját poénjain, a humor, a kedvesség és az intellektus nála mindig kéz a kézben járta” – tette hozzá. Ivancsics Ilona szintén munkatársunktól értesült Koltai János haláláról. Elmondta, hogy bár nem volt sok közös jelenetük, a forgatásokon mindig örömmel köszöntötték egymást, és lesújtóként érte a gyászhír.

Nyitókép forrása: Az ATV YouTube-oldala

