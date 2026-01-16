Elhunyt Koltai János, a Szomszédok legendás alakja

Kilencvenéves korában meghalt Koltai János Jászai Mari díjas színész, díszlettervező, filmrendező és képzőművész, aki hosszú pályafutása során a magyar színházi és televíziós élet meghatározó alakjává vált. A nagyközönség számára elsősorban a Szomszédok sorozat tette ismertté, amelyben az első résztől a befejezésig szerepelt.

Végtelen fájdalommal a szívünkben tájékoztatjuk mindazokat, akik szerették, ismerték, becsülték, hogy Koltai János színművész, festőművész, rendező, díszlettervező életének 91. évében álmában csendes nyugalommal a »nem ismert tartományba« átköltözött

– írta Koltai egyik közeli ismerőse a Facebookon.