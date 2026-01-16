Ft
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
szegedi nemzeti színház madách színház koltai jános sorozat színház

Elhunyt Koltai János, a Szomszédok legendás alakja

2026. január 16. 18:25

A színész kilencvenéves volt.

2026. január 16. 18:25
null

Kilencvenéves korában meghalt Koltai János Jászai Mari díjas színész, díszlettervező, filmrendező és képzőművész, aki hosszú pályafutása során a magyar színházi és televíziós élet meghatározó alakjává vált. A nagyközönség számára elsősorban a Szomszédok sorozat tette ismertté, amelyben az első résztől a befejezésig szerepelt.

Végtelen fájdalommal a szívünkben tájékoztatjuk mindazokat, akik szerették, ismerték, becsülték, hogy Koltai János színművész, festőművész, rendező, díszlettervező életének 91. évében álmában csendes nyugalommal a »nem ismert tartományba« átköltözött

– írta Koltai egyik közeli ismerőse a Facebookon.

Pályája a képzőművészet felől indult. Tanulmányait 1959-ig a Képzőművészeti Főiskolán végezte, majd a Színház és Filmművészeti Főiskolán folytatta, ahol 1963-ban szerzett diplomát. Sokoldalú alkotóként már fiatalon egyaránt érdeklődött a színház, a film és a vizuális művészetek iránt.

A főiskola elvégzése után a Szegedi Nemzeti Színház társulatához szerződött, ahol két éven át játszott. Ezt követően 1965-től a Madách Színház tagja lett, miközben filmes és televíziós munkákban is rendszeresen részt vett. Színészi pályáját mindvégig kísérte a rendezés és a díszlettervezés iránti elkötelezettség.

Legismertebb szerepét a Szomszédok című teleregényben alakította, ahol az első epizódtól a sorozat lezárásáig formálta meg a mindig tettre kész és vállalkozó szellemű Gábor Gábor figuráját. A karakter a sorozat egyik meghatározó alakjává vált, Koltai János játéka pedig generációk számára tette emlékezetessé a sorozat világát.

Nyitókép forrása: Az ATV YouTube-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

tamagaba
2026. január 16. 19:24
Gábor-Gábor, a zseniális
Kanmacska
2026. január 16. 18:30
Isten nyugosztalja!
