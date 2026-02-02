Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Disney+ Marvel sorozat Ben Kingsley

A Marvel bevallotta, hogy szándékosan manipulálják az emberek gondolkodásmódját

2026. február 02. 09:42

Meglepő önvallomás a Disney+ új sorozatában, amelyben a színészek ugyan parádéznak, a történet nehezen jut egyről kettőre. A Marvel univerzumában játszódó Wonder Man egészen új oldalát mutatja be a szuperhősök világának, kár, hogy félidőben kifogy a lendület.

2026. február 02. 09:42
null
Német Dániel

Bár egyfajta kötelességtudatból megnézem a legtöbb Marvel-filmet, a 2012-es Bosszúállók volt az utolsó, amit tényleg élveztem. Olyan élmény volt moziban látni, mint 1993-ban a Jurassic Parkot, úgy éreztem, ezt a látványvilágot lehetetlen überelni. És azt gondolom, igazam is volt nagyjából, a technológiai fejlődés azóta lelassult, lehet még csiszolni a trükkökön kicsit, de hatalmas forradalmat már nem érdemes várni. Bár nem vagyok gamer, de ugyanígy vélekedek a számítógépes játékokkal kapcsolatban is; biztos bitang szép lesz a GTA 6, de nem fogja külcsínben olyan orbitálisan felülmúlni az 5. részt, mint annak idején a San Andreas a felülnézetes első két epizódot. 

Marvel
A két színész játéka teszi emlékezetessé a Marvel új sorozatát. Forrás: Disney+

Márpedig, ha külsőségek terén egy képregényfilm már nem képes újdonsággal szolgálni, akkor nyilván rá kéne feküdni a forgatókönyvre és az emberi drámára. Ebben azonban nem jeleskedik a Marvel, leszámítva az olyan kiváló Netflix-sorozatokat, mint a Daredevil vagy a Jessica Jones. Az előzetesek alapján azonban úgy tűnt, hasonló szemlélet jellemzi majd a most debütált Wonder Mant, és részben be is igazolta a reményeimet. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Az mindenképpen üdítő színfolt a szériában, hogy ezúttal nem egy grandiózus, világmegváltó, hanem egy emberi léptékű sztorival álltak elő. A főszereplő egy színész, aki meghallgatásokról meghallgatásokra jár, de mindig elhasal, közben pedig gondosan próbálja titkolni, hogy szuperképességei vannak. Az úgynevezett Kárelhárítási Hivatalnak azonban nem sikerül túljárnia az eszén, ezért ráállítanak egy szebb napokat látott veteránt sztárt, hogy gyűjtsön ellene bizonyítékokat, de a két férfi hamar összebarátkozik. 

Mindig szomorúan nézem, ahogyan olyan korosodó színészek, mint Harrison Ford vagy Russell Crowe, akik vagy pusztán a dohány miatt, vagy hogy megismerjék őket a jelenlegi tinik is, szerepet vállalnak Marvel-produkciókban, hogy aztán a gyengén megírt karakterük miatt jobb híján ripacskodásba kezdjenek. Így nem ujjongtam amiatt sem, hogy Ben Kingsley a sorozat egyik központi karaktere, de ő jól jött ki a szituációból,

parádés az alakítása, közhelyesen szólva lubickol a tévéképernyőn. 

Miként a címszereplőt megformáló Yahya Abdul-Mateen II is; érdemes megjegyezni a nevét, borítékolhatóan nagy karrier előtt áll. 

Már csak a kettőjük játéka miatt sem érződik totális időpazarlásnak a Wonder Man, de ugyancsak üdítő, ahogyan a hollywoodi filmgyártás kulisszái mögé is betekintést enged. Sok sztár szokott olyan filléres bölcsességekkel haknizni, hogy semmi sem lehetetlen, bele kell tenni az energiát a melóba, és meghozza a gyümölcsét. De mindegyik jól jegyzett névre jut pár száz másik, aki kőkeményen gürizik, nem is tehetségtelen, de mégsem jut egyről kettőre – miként esetükben a csetlő-botló főszereplő is. 

Mindemellett pedig a sorozat a stúdiórendszeren is ironizál,  ahogyan egy készülő remake kapcsán igencsak gyenge érvekkel próbálják megideologizálni, hogy miért van szükség a régi sikerek újabb és újabb feldolgozásaira. 

Valamint Ben Kingsley szájából valóban elhangzik az a mondat, amit eddig is tudtunk, hogy a szuperhősfilmek valóban formálni próbálják a tömegek gondolkodásmódját. 

Az pedig külön öröm, hogy a Wonder Man kapcsán egy pillanatig sem érezni azt, hogy érzékenyíteni akarna. 

És akkor jöjjön a feketeleves. Eleinte az első benyomásaim alapján akartam véleményt formálni a szériáról, és ha így teszek, jóval pozitívabb lett volna a végeredmény. De mivel mindössze nyolc, egyenként félórás epizódból áll az egész, csak ledaráltam, és újfent tudatosult bennem, miért is kerülöm a sorozatokat. Ezt a sztorit bőven el lehetett volna mesélni két órában, az elején a két színész tökéletes összhangja miatt elvoltam, mint a befőtt, a második félidőben azonban már nem tudtam rácsodálkozni minderre, és közben egyre érdektelenebbé és laposabbá vált a történet.

A Wonder Mannek így nem sikerült elérni, hogy visszacsábítson a Marvel világába, de azért egy félsikert elértek: ha ez lenne a sztenderd színvonal, nem kapnék hidegrázást már a logójuk látványától is. 

Wonder Man. Megtekinthető a Disney+ kínálatában.   

 

 

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2026. február 02. 10:45
Annyi univerzumot kreáltak már a forgatókönyv írók, hogy elszánt rajongók sem értik, ki, kivel, miért és merre kergeti a többi szereplőt. Megnéztem a Madame Webb filmet és csak ámulok, hogy a filmiparban a normális ember már kihalt. Amikor a bűnügyi filmekben a rendőr is csak egy drogos, családelhagyó, iszákos, lúzer, aki reggelente a szájába veszi a fegyverét, de csak azért nem öli meg magát, mert a sztoriban neki szánták a főszerepet. A fantázia filmek "alkotói" felől csak az a kérdés merül fel, hogy mit szúrnak, rágnak, nyelnek, szippantanak, hogy ezt a rengeteg összefüggéstelen szart kitalálják!?!??
Válasz erre
0
0
kamasuka
2026. február 02. 10:27
Ez a buta címmel adott (ok, képregények itthon, Energikon, de hol volt ikon a sorozatban szereplő eredeti? - így pont nem jön ki a lényege) sorozat egy Apple Tvs "The Studio", igazi nevű színészekkel, csak TELJESEN FELESLEGES szuperhős elemekkel. :D
Válasz erre
0
0
felicitaciones
2026. február 02. 10:25
A Mandiner sem veletlenul csinalja, csak mivel ott nagyon buta emberek dolgoznak, ezert konnyebb eszrevenni mint a Marvelnel
Válasz erre
0
1
csapláros
2026. február 02. 10:23
Egy megerősítő kritika abban, hogy nem veszít a néző sokat azzal, ha a Netflixet kihagyja a szórakozásaiból, és helyette a maradék előfizetéses 30-40 és a you-tube, valamint más netes filmcsatornáról vadássza le a zsánerében neki tetsző európai, ázsiai és amcsi és más filmeket, célzottan az okos TV-jére kiküszöbölve, átugorva a reklámokat is.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!