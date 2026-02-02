A Marvel bevallotta, hogy szándékosan manipulálják az emberek gondolkodásmódját

Bár egyfajta kötelességtudatból megnézem a legtöbb Marvel-filmet, a 2012-es Bosszúállók volt az utolsó, amit tényleg élveztem. Olyan élmény volt moziban látni, mint 1993-ban a Jurassic Parkot, úgy éreztem, ezt a látványvilágot lehetetlen überelni. És azt gondolom, igazam is volt nagyjából, a technológiai fejlődés azóta lelassult, lehet még csiszolni a trükkökön kicsit, de hatalmas forradalmat már nem érdemes várni. Bár nem vagyok gamer, de ugyanígy vélekedek a számítógépes játékokkal kapcsolatban is; biztos bitang szép lesz a GTA 6, de nem fogja külcsínben olyan orbitálisan felülmúlni az 5. részt, mint annak idején a San Andreas a felülnézetes első két epizódot.

A két színész játéka teszi emlékezetessé a Marvel új sorozatát. Forrás: Disney+

Márpedig, ha külsőségek terén egy képregényfilm már nem képes újdonsággal szolgálni, akkor nyilván rá kéne feküdni a forgatókönyvre és az emberi drámára. Ebben azonban nem jeleskedik a Marvel, leszámítva az olyan kiváló Netflix-sorozatokat, mint a Daredevil vagy a Jessica Jones. Az előzetesek alapján azonban úgy tűnt, hasonló szemlélet jellemzi majd a most debütált Wonder Mant, és részben be is igazolta a reményeimet.