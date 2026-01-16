Sokan máris az év egyik legjobb sorozatának kiáltották ki ezt a krimit

A castingra alapvetően nem lehetne panasz. A zsarut alakító Jon Bernthalt simán az egyik legalulértékeltebb színésznek tartom: az, hogy a Walking Deadben kimagasoló teljesítményt nyújtott, alapvetően nem nagy szám, mert az a sorozat nem az Oscar-díjas játékok miatt vonzott milliókat, ellenben a Netflix A megtorló-szériájában bizonyította, hogy kemény drámai alakítások tekintetében és akcióhősként is bivalyerős; akár egyetlen produkción belül. Hollywood azonban még enyhén szólva sem aknázta ki a képességeit, olyan feledhető alkotások másod- és harmadhegedűseként tűnt fel, mint Az amatőr vagy A könyvelő 1-2., most viszont végre főszerepet kapott. Sajnos azonban nem sikerült élnie a lehetőséggel, de ez inkább a forgatókönyvnek tudható be: nem érezni a karakterén szinte egy percre sem, hogy egy olyan férfit látunk, aki nemrég vesztette el a gyermekét és bomlott fel a házassága, csupán rezignáltan végzi a munkáját.

A feleségét alakító Tessa Thompsonnak kicsit hálásabb a helyzete, a karaktere több érzelmet enged meg, igaz, kibontakozni igazán őt sem engedi a sztori. Talán az alkotók szándékosan tartanak két lépés távolságot a karakterektől, mert a sorozat végül is folyamatosan a végső nagy csavarra épít, azaz, hogy ki is a gyilkos, és könnyebb homályban tartani a nézőt, ha csak felszínesebben ismerjük meg a figurákat.

Az egyik kritikában külön méltatták,

hogy még a legedzettebb krimirajongóknak szinte lehetetlen lesz lesz kitalálni a tettes kilétét a fináléig.

Ezt kihívásként fogtam fel, és a sorozat felénél sikerült is ráhibáznom, pedig nem Poirot-regényekkel kelek és fekszem, sőt, legtöbbször meg sem próbálom kitalálni egy adott film fordulatait, hagyom, hogy vezessen a sztori.