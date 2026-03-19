Borította a bilit az EP-képviselő: „A fősodor az Európai Parlamentben feláldozná az európai mezőgazdaságot Ukrajna érdekében” (VIDEÓ)

„A fősodor az Európai Parlamentben feláldozná az európai mezőgazdaságot Ukrajna érdekében” – írta Győri Enikő Facebook-bejegyzésében. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint az Európai Parlament nemzetközi kereskedelmi bizottsága pellengérre akarta állítani Magyarországot, Szlovákiát és Lengyelországot, amiért egyoldalú importtilalmat tart fenn bizonyos ukrán agrártermékekkel szemben.

„Az ülésen szembesítettem a képviselőket a drasztikusan megnövekedett ukrán agrárimport veszélyeivel. Karin Karlsbro svéd liberális képviselő erre válaszul megtámadta Magyarországot, és az ukránok további, feltétel nélküli támogatását sürgette, megengedhetetlen hangnemben” – fogalmazott a politikus, és az alábbi videót osztotta meg követőivel: