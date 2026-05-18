Az Európai Parlament újabb képviselőt rejthet el az igazságszolgáltatás elől

Az Európai Parlament kedden várhatóan megvéd egy magas rangú német parlamenti képviselőt a nyomozástól, ami újraéleszti a vádakat, miszerint az európai parlamenti képviselők visszaélnek a parlamenti mentelmi joggal, hogy megvédjék egymást – számolt be a Politico.

A teljes Parlament szavazni fog arról, hogy támogatja-e a Jogi Bizottság (JURI) döntését, amely május 2-án úgy határozott, hogy nem szünteti meg Angelika Niebler, az Európai Néppárt Keresztényszociális Uniója (CSU) delegációjának vezetőjének mentességét. Az Európai Ügyészség és egy német ügyész Niebler mentelmi jogának feloldását kérte az EU-források állítólagos visszaéléséről folyó nyomozás részeként.