Az Európai Parlament újabb képviselőt rejthet el az igazságszolgáltatás elől

Az Európai Parlamentet hatáskör-túllépéssel vádolják, amiért újabb képviselőt bújtatna el az ügyészség elől.
Az Európai Parlament kedden várhatóan megvéd egy magas rangú német parlamenti képviselőt a nyomozástól, ami újraéleszti a vádakat, miszerint az európai parlamenti képviselők visszaélnek a parlamenti mentelmi joggal, hogy megvédjék egymást – számolt be a Politico.
A teljes Parlament szavazni fog arról, hogy támogatja-e a Jogi Bizottság (JURI) döntését, amely május 2-án úgy határozott, hogy nem szünteti meg Angelika Niebler, az Európai Néppárt Keresztényszociális Uniója (CSU) delegációjának vezetőjének mentességét. Az Európai Ügyészség és egy német ügyész Niebler mentelmi jogának feloldását kérte az EU-források állítólagos visszaéléséről folyó nyomozás részeként.
A Niebler mentelmi jogáról folyó vita rávilágít a Parlament és az ügyészek közötti feszültségekre azzal kapcsolatban, hogy ki dönthet arról, hogy a törvényhozókat vizsgálják-e.
Ha a teljes Parlament támogatja a JURI döntését – ami valószínűnek tűnik, mivel Niebler a Néppárt, a Parlament legnagyobb politikai csoportjának tagja –, az megakadályozná az ügyészeket abban, hogy bizonyos nyomozati lépéseket tegyenek, beleértve a kihallgatását, otthonának átkutatását vagy bíróság elé állítását.
„Az EPPO-nak lehetőséget kell kapnia arra, hogy megvizsgálja a vádakat és megfelelő nyomozást folytasson” – mondta Martin Schirdewan, a Baloldal társelnöke. „Ez csupán alapvető demokratikus ellenőrzés és átláthatóság.”
Niebler ellen az a vád, hogy asszisztenseket bérelt fel arra, hogy fuvarozzák őt szülővárosából, Münchenből Brüsszelbe és Strasbourgba, valamint olyan magán- és üzleti találkozókra, amelyek nem kapcsolódnak európai parlamenti képviselői munkájához.
A Der Spiegelnek adott nyilatkozatában a politikus azt mondta, hogy „nem igaz, hogy a Parlament által finanszírozott asszisztenseket használtam sofőrként a magánjellegű találkozókra.”
A JURI bizottság ügyről szóló jelentése szerint a részletes vádak hiánya és a panasz időzítése „aggodalmakat vet fel azzal kapcsolatban, hogy az eljárás mögötti szándék Angelika Niebler hírnevének rontása lehetett”.
Mint emlékezetes Ilaria Salis mentelmi jogát sem függesztette fel az Európai Parlament. A 720 tagú Európai Parlament képviselői közül 628-an szavaztak. A titkos voksoláson 628 képviselő közül 306 támogatta az olasz EP-képviselő mentelmi jogának fenntartását, 305 ellenezte, 17 pedig tartózkodott. Ilaria Salist 2023. október 11-én tartóztatták le a magyar hatóságok. Az ellene felhozott vád szerint ártatlan utcai járókelőket életveszélyesen bántalmazott, akikről társaival azt feltételezték, hogy szélsőjobboldali aktivisták. Salis 15 hónapot töltött a budapesti börtönben előzetes letartóztatásban.
