Mennyi egy „nagyon pici” szuverenitás? Magyar Péterék hamarosan csatlakoznak az Európai Ügyészséghez

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Magyarország függetlensége sérülhetne az Európai Ügyészséghez való csatlakozással, az intézményt politikai bunkósbotnak is fel lehetne használni a leendő kormány ellenfeleivel szemben. Az érthető, hogy Magyar Péter miért akarja a csatlakozást, az viszont nem világos, hazánknak milyen haszonnal járna.
„Egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani ahhoz, hogy a magyar emberek megkaphassák az uniós forrásokat” – fogalmazott Magyar Péter 2024. október 13-án az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozás mellett érvelve. Az országgyűlési választás megnyerésével a Tisza Párt meg is kapta erre a felhatalmazást. Ha azonban megvizsgáljuk az EPPO szerepét, a legkevésbé sem arra jutunk, hogy a Magyarországnak járó EU-s pénzek feloldásához szükség lenne rá, ráadásul jelentős mértékű szuverenitásról kellene lemondanunk a csatlakozással.
Az Európai Ügyészség 2021 óta működik, feladata, hogy nyomozzon az unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények ügyében, továbbá vádhatósági eljárást indíthat és folytathat le az elkövetőkkel és bűntársaikkal szemben, majd bíróság elé is állíthatja őket.
Az EPPO sikerei egyelőre kérdésesek. Hack Péter jogász, az ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének vezetője a Mandinernek a 2024-es európai parlamenti választás hajrájában úgy nyilatkozott: az intézmény „arra a problémára, amelyre elméletileg kitalálták, nem nyújt megoldást. Az Európai Uniónak a fő panasza az, hogy az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményeket nem üldözik a tagállamok, mert nekik az nem érdekük. Ez érthető panasz, de a problémát meg lehetne oldani úgy, hogy a kifizetéseknél ellenőriznék, jó helyre megy-e a pénz. Hiszen bárki, aki banktól vett fel hitelt, tudja, hogy egy lakáshitelt nem költhet autóra”.
Lehetne úgy érvelni, hogy ha az unió vezetése az EPPO-csatlakozást várja el a források feloldásáért, akkor csatlakozzunk, fogadjuk el, hogy egy pici szuverenitásunkat elveszítjük. Csakhogy az Európai Ügyészséghez egyáltalán nem kötelező csatlakozni, ez a tagállamok szabad döntése. „Az eredeti elképzelés az volt, hogy azok lesznek a részesei, akik szeretnének. Vannak más tagállamok – Dánia és Írország –, amelyek máig nem csatlakoztak az igazságügyi együttműködéshez, azzal érvelve, hogy sértené a szuverenitásukat, és ezt mindenki elfogadja. Nekünk viszont már kevésbé akarják elfogadni” – fejti ki a volt országgyűlési képviselő.