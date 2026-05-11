európai ügyészség tisza párt hack péter európai parlament magyarország Magyar Péter szuverenitás

Mennyi egy „nagyon pici” szuverenitás? Magyar Péterék hamarosan csatlakoznak az Európai Ügyészséghez

2026. május 11. 05:48

Magyarország függetlensége sérülhetne az Európai Ügyészséghez való csatlakozással, az intézményt politikai bunkósbotnak is fel lehetne használni a leendő kormány ellenfeleivel szemben. Az érthető, hogy Magyar Péter miért akarja a csatlakozást, az viszont nem világos, hazánknak milyen haszonnal járna.

null
Vizvári Soma

„Egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani ahhoz, hogy a magyar emberek megkaphassák az uniós forrásokat” – fogalmazott Magyar Péter 2024. október 13-án az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozás mellett érvelve. Az országgyűlési választás megnyerésével a Tisza Párt meg is kapta erre a felhatalmazást. Ha azonban megvizsgáljuk az EPPO szerepét, a legkevésbé sem arra jutunk, hogy a Magyarországnak járó EU-s pénzek feloldásához szükség lenne rá, ráadásul jelentős mértékű szuverenitásról kellene lemondanunk a csatlakozással. 

VON DER LEYEN, Ursula
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszél az Európai Parlament plenáris ülésén
Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek

Nem kötelező csatlakozni 

Az Európai Ügyészség 2021 óta működik, feladata, hogy nyomozzon az unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények ügyében, továbbá vádhatósági eljárást indíthat és folytathat le az elkövetőkkel és bűntársaikkal szemben, majd bíróság elé is állíthatja őket. 

Az EPPO sikerei egyelőre kérdésesek. Hack Péter jogász, az ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének vezetője a Mandinernek a 2024-es európai parlamenti választás hajrájában úgy nyilatkozott: az intézmény „arra a problémára, amelyre elméletileg kitalálták, nem nyújt megoldást. Az Európai Uniónak a fő panasza az, hogy az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményeket nem üldözik a tagállamok, mert nekik az nem érdekük. Ez érthető panasz, de a problémát meg lehetne oldani úgy, hogy a kifizetéseknél ellenőriznék, jó helyre megy-e a pénz. Hiszen bárki, aki banktól vett fel hitelt, tudja, hogy egy lakáshitelt nem költhet autóra”. 

Lehetne úgy érvelni, hogy ha az unió vezetése az EPPO-­csatlakozást várja el a források feloldásáért, akkor csatlakozzunk, fogadjuk el, hogy egy pici szuverenitásunkat elveszítjük. Csakhogy az Európai Ügyészséghez egyáltalán nem kötelező csatlakozni, ez a tagállamok szabad döntése. „Az eredeti elképzelés az volt, hogy azok lesznek a részesei, akik szeretnének. Vannak más tagállamok – Dánia és Írország –, amelyek máig nem csatlakoztak az igazságügyi együttműkö­déshez, azzal érvelve, hogy sértené a szuverenitásukat, és ezt mindenki elfogadja. Nekünk viszont már kevésbé akarják elfogadni” – fejti ki a volt országgyűlési képviselő. 

Összesen 69 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fortissima
2026. május 11. 10:35
szemlelo-2 2026. május 11. 10:24 "Egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani" Nem lehet egy ici-picit teherbe esni. --- Amikor egy ország belép egy szövetségi rendszerbe, akkor lemond, ill. betesz a közösbe a szuverenitásából egy részt. Aláveti magát a közös döntéseknek. Miért? Hogy nagyobb szuverenitást nyerjen a közösséghez való tartozás előnyeit élvezve. Például beléptünk a NATO-ba, lemondtunk a szuverenitásunk egy részéről. Mit nyertünk? A legnagyobb szuverenitást, megtámadhatatlanok lettünk. Egyedül, ha minden pénzünket honvédelemre költenénk sem lennénk képesek megvédeni magunkat!
szemlelo-2
2026. május 11. 10:24
"Egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani" Nem lehet egy ici-picit teherbe esni.
angeleye
2026. május 11. 10:13
Áradjék! Nem elég, hogy ezt nárcisztikus nyomorultat ráengedtétek az országra, vele együtt bejön a véleménydiktatúra, az egyoldalú brüsszeli érdekek jogi képviselete, és egy hatalmas kuss lesz mindenkinek. Gratulálok! A félhülye Hegedűs táncikálása pontosan kifejezi azt a mélybuta, ostoba, konzumidióta réteget, akik a fészbukból szíjják magukba az okosságot.
polárüveg
2026. május 11. 10:04 Szerkesztve
Ez azt is jelenti, hogy eljöhet az az idő, amikor egyes kommentek alapján az Európai Ügyészség közvetlenül vád alá helyezheti pl. a neki nem tetsző kommentelőt. Pl. azt, aki a migrációs helyzetet, az EU vagy EB működését, vagy a genderideológiát, LMBTQ-t kritizálja, és így tovább. Ez pedig nemcsak retorikai fordulat lehet, hanem előzetes őrizetbe vétel és bankszámlazárolás, vagyonzárolás és társai. A munkahely pedig ugorhat, mert nyilván nem fog tudni munkát végezni előzetesből. Utána pedig priusz. Érkezik a "liberális demokráciá"-nak mondott politikai helyzet minden attitűdjével, felszerelésével együtt Magyarországra is, rendszerváltva az "illiberális orbáni diktatúrát".
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!