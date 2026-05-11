Mennyi egy „nagyon pici” szuverenitás? Magyar Péterék hamarosan csatlakoznak az Európai Ügyészséghez

„Egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani ahhoz, hogy a magyar emberek megkaphassák az uniós forrásokat” – fogalmazott Magyar Péter 2024. október 13-án az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozás mellett érvelve. Az országgyűlési választás megnyerésével a Tisza Párt meg is kapta erre a felhatalmazást. Ha azonban megvizsgáljuk az EPPO szerepét, a legkevésbé sem arra jutunk, hogy a Magyarországnak járó EU-s pénzek feloldásához szükség lenne rá, ráadásul jelentős mértékű szuverenitásról kellene lemondanunk a csatlakozással.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszél az Európai Parlament plenáris ülésén

Nem kötelező csatlakozni

Az Európai Ügyészség 2021 óta működik, feladata, hogy nyomozzon az unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények ügyében, továbbá vádhatósági eljárást indíthat és folytathat le az elkövetőkkel és bűntársaikkal szemben, majd bíróság elé is állíthatja őket.