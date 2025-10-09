Ha Magyar Péter a Dunába lökné az újságírókat, ártatlan emberek félholtra verését is eltűri?
2025. október 09. 05:18
Magyar Péter korábban többször ígéretet tett a mentelmi jog eltörlésére, most pedig Ilaria Salis mentelmi jogáról szavaztak, de a Tisza vezér távol maradt. Magyar Péter korábban a Dunába lökte volna az újságírókat, most pedig egy olyan személynek „segített”, aki félholtra vert ártatlan embereket. Mi következik ebből?
2025. október 09. 05:18
11 p
4
0
24
Mentés
„És eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme. […] Szóval nyilván a mentelmi jog az egy szükséges rossz. Egyébként vannak olyan országok, ahol ez működik, vannak ahol nem, nekünk nem lesz rá szükségünk, úgyhogy mi ezt eltöröljük”. (Magyar Péter, 2024. április 25. Tamási)
„A mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam.
Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem, és nyilván ez lesz a következő két évben is.
De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog.” (Magyar Péter, 2024. május 6. Derecske)
De nézzük is meg, milyen ügyben nem mondta el a véleményét a Tisza Párt elnöke: Ilaria Salist 2023. október 11-én tartóztatták le a magyar hatóságok. Az ellene felhozott vád szerint ártatlan utcai járókelőket életveszélyesen bántalmazott, akikről társaival azt feltételezték, hogy szélsőjobboldali aktivisták. Salis 15 hónapot töltött a budapesti börtönben előzetes letartóztatásban.
Az Európai Parlament ismét bebizonyította, hogy a politikai hovatartozás fontosabb a jogállamiságnál.
Rögzítsünk akkor két dolgot:
Magyar Péter nem vett részt egy olyan európai parlamenti ülésen, ahol teljes mértékben egy Magyarországot érintő ügyben szavaztak.
Magyar Péternek nincsen véleménye egy olyan ügyről, amiben ártatlan magyar állampolgárokat vertek félholtra.
A fenti két állításokból pedig az alábbiak következhetnek:
Magyar Péter miután átvette az európai parlamenti mandátumát és az ezzel járó mentelmi jogot, azt írta a közösségi oldalán: kezdődhet a munka! Azt mondta, ő nem „teniszezni meg klubokba fog járni”, hanem „dolgozni fog”, és
senki nem gondolhatja azt, hogy a következő két évben nekem az országjárás a feladatom”.
Nagyon szép mondatok, csak egy gond van velük, elég gyorsan öregedtek. Azt most hagyjuk is, hogy mára az egyik legtöbbet hiányzó EP-képviselő lett, de amikor egy magyar ügyről van szó, akkor illene megjelennie, ha 2024 nyarán még munkáról beszélt. Magyar Pétert a valóságban egyáltalán nem érdekli, mi történik az EP-ben. Csak a többmilliós fizetésre és a mentelmi jogra van szüksége, mert csak így kerülheti el a felelősségre vonást a telefonlopási ügyében, és három rágalmazási perében. Adja magát a következtetés,
Magyar ezért nem szavazott Ilaria Salis mentelmi jogáról, nehogy később a parlamenti többség őt is kiadja előbb említett ügyei miatt.
A patrióták és a radikális baloldal egyaránt az Európai Bizottság elnökének lemondását követeli. Ursula von der Leyen ezúttal is biztos lehet a túlélésében.
Magyar a távolmaradásával azt is jelezhette, hogy egyetért az EP-ben ülő szélsőbaloldali képviselők nézeteivel.
Tény, hogy az EPP-nek a szuverenista erők elleni harcban bizony szükségük van sok esetben a szélsőbaloldal szavazataira, így ezzel a gesztussal a későbbi közös együttműködést lehet megalapozni többek között a migrációs és a genderkérdésekben.
Végül pedig adódik az a feltételezés, hogy Magyar teljes mértékben egyetért azzal a politizálási módszerrel, amit Salis képvisel, ezért nem vett részt ebben a sorsdöntő szavazásban. A Tisza vezére már korábban egyértelművé tette, hogy a neki nem szimpatikus újságírókat egyrészt a Dunába lökné, vagy pedig börtönbe zárná. Ehhez képest már nincsen olyan messze Salis és társainak nyíltan erőszakos utcai fellépése.
Magyar persze akkor járt volna el a leghelyesebben, ha megjelent volna a munkahelyén, és minden feltételezést eloszlatva megszavazza az ártatlan embereket félholtra verő Salis mentelmi jogának a felfüggesztését.
De ezt bizony nem tette meg, így pedig minden találgatásnak legitim alapja van!
A Tisza Párt elnöke az Európai Parlamentben esett neki a közmédia tudósítójának.
Mérföldkő
De van itt egy nagyobb probléma is. 2025. október 7-e történelmi nap lett az EP történetében, mivel eddig nem volt példa arra, hogy politikai indokok alapján köztörvényes bűnözőket védjenek meg a felelősségre vonás elől.
Innentől kezdve ez az uniós testület minden erkölcsi legitimitását elvesztette, amikor egyes uniós tagállamokon kéri számon a jogállami működést.
Itt lett volna a lehetőség arra, hogy az EP bebizonyítsa, nem fogja a politikai alkuknak, hanem elősegíti az igazságszolgáltatás működését.
2025. október 7-e lett az a nap, amikortól az Európai Parlament immáron jogerősen is két blokkra bomlott:
a valódi európaiságot és normalitást képviselő szereplőkre, valamint a nemzetállamok feletti, a brüsszeli liberális-baloldali bürokrácia igényeit kiszolgáló erőkre.
Lehet itt frakciókról, lehet itt ideológiákról papolni, de ez a szavazás bebizonyította, hogy csak két út közül lehet választani Európában és Magyarországon is.
Magyar Péter és a Tisza Párt bizonyította már korábban és október 7-én is, hogy melyik oldalon áll. Ahogyan az egykori focistafeleség tégláról téglára szegte meg 2024-es nyári ígéreteit, úgy vált a Tisza Párt lépésről lépésre a brüsszelita erők magyarországi játékszerévé. A szövetség megkötetett, a szerződés lepecsételtetett. Innen már nincsen visszaút!