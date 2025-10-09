Ha Magyar Péter a Dunába lökné az újságírókat, ártatlan emberek félholtra verését is eltűri?

„És eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme. […] Szóval nyilván a mentelmi jog az egy szükséges rossz. Egyébként vannak olyan országok, ahol ez működik, vannak ahol nem, nekünk nem lesz rá szükségünk, úgyhogy mi ezt eltöröljük”. (Magyar Péter, 2024. április 25. Tamási)

Magyar Péter tégláról téglára szegte meg 2024-es ígéreteit

„A mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam.

Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem, és nyilván ez lesz a következő két évben is.

De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog.” (Magyar Péter, 2024. május 6. Derecske)