Még nincs vége a svájci horrornak: megszólalt egy túlélő, hátborzongató részletek láttak napvilágot (VIDEÓ)

Több, mint 40 halottja van a svájci horror-szilveszternek: megtelt a helyi kórház – köröznek a mentőhelikopterek
Valais régió főügyésze elmondta, hogy jelenleg egy tűzeset lehetőségét tartják a legvalószínűbbnek és semmi nem utal támadásra.
Az olasz külügyminisztérium korábban közölte, hogy az elhunytak beazonosítása lassan zajlik, az őket ért égési sérülések miatt.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szörnyű tragédiával kezdődött az új év Svájcban: bulizókra robbant egy szórakozóhely szilveszterkor, az esetben több tucatnyian az életüket vesztették. A BBC időközben ismertette egy túlélő beszámolóját is, és kikerült egy olyan videó is, amelyen a lángoló mennyezet látható.
A lap többek között idézett egy AFP-nek nyilatkozó túlélőt. A férfi a hírügynökségnek elmondta, hogy a lángoló épületben rekedt, és be kellett törnie egy ablakot ahhoz, hogy menekülni tudjon.
„Csapdába estünk, sok ember rekedt bent. A füst miatt nem láttunk semmit. Nem tudtuk, hogyan fogunk kijutni” – idézte fel. Majd azzal folytatta, hogy a ruháinak a fele leégett, „teljesen őrület volt”.
Hozzátette, hogy barátaival az alagsorban voltak, jól érezték magukat, majd elárulta, hogy a társaságból többen is a tűz áldozatai lettek.
A fiatal túlélő a tűz kitörése előtti pillanatokról azt mondta, hogy a bárban pincérnők voltak, „pezsgősüvegekkel, rajtuk csillagszórókkal”, melyek túl közel voltak a mennyezethez, és az is elhangzott, hogy a tűz gyorsan elterjedt.
Erről egy drámai videó terjed is a közösségi médiában, melyet alább tekinthet meg:
Az olasz külügyminisztérium a BBC-nek elmondta, hogy a crans-montanai Le Constellation bárban történt tűzesetet követően
jelenleg 16 olasz állampolgárt eltűntként tartanak nyilván.
A minisztérium szóvivője szerint további 12–15 embert kórházban találtak meg, akik jelenleg orvosi ellátásban részesülnek. Hozzátették, hogy közülük hárman „súlyos égési sérüléseket” szenvedtek, és őket rövidesen Olaszországba szállítják.
Mint korábban ismertettük, ugyancsak az olasz külügyminisztérium közölte azt is, hogy az elhunytak beazonosítása lassan zajlik, az őket ért égési sérülések miatt.
De a tragédia kapcsán megszólalt a Valais régió főügyésze is, aki elmondta, hogy vizsgálat indult annak feltárására, milyen körülmények vezettek a tragikus eseményhez.
Tájékoztatása szerint jelenleg egy tűzeset lehetőségét tartják a legvalószínűbbnek és semmi nem utal támadásra.
Nyitókép: MAXIME SCHMID / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Valais régió főügyésze elmondta, hogy jelenleg egy tűzeset lehetőségét tartják a legvalószínűbbnek és semmi nem utal támadásra.