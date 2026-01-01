Még nincs vége a svájci horrornak: megszólalt egy túlélő, hátborzongató részletek láttak napvilágot (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szörnyű tragédiával kezdődött az új év Svájcban: bulizókra robbant egy szórakozóhely szilveszterkor, az esetben több tucatnyian az életüket vesztették. A BBC időközben ismertette egy túlélő beszámolóját is, és kikerült egy olyan videó is, amelyen a lángoló mennyezet látható.

A lap többek között idézett egy AFP-nek nyilatkozó túlélőt. A férfi a hírügynökségnek elmondta, hogy a lángoló épületben rekedt, és be kellett törnie egy ablakot ahhoz, hogy menekülni tudjon.