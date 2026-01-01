Ft
eltűnt olaszország külügyminisztérium tragédia égési sérülés tűz áldozat

Még nincs vége a svájci horrornak: megszólalt egy túlélő, hátborzongató részletek láttak napvilágot (VIDEÓ)

2026. január 01. 17:37

Az olasz külügyminisztérium korábban közölte, hogy az elhunytak beazonosítása lassan zajlik, az őket ért égési sérülések miatt.

2026. január 01. 17:37
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szörnyű tragédiával kezdődött az új év Svájcban: bulizókra robbant egy szórakozóhely szilveszterkor, az esetben több tucatnyian az életüket vesztették. A BBC időközben ismertette egy túlélő beszámolóját is, és kikerült egy olyan videó is, amelyen a lángoló mennyezet látható. 

A lap többek között idézett egy AFP-nek nyilatkozó túlélőt. A férfi a hírügynökségnek elmondta, hogy a lángoló épületben rekedt, és be kellett törnie egy ablakot ahhoz, hogy menekülni tudjon.

„Csapdába estünk, sok ember rekedt bent. A füst miatt nem láttunk semmit. Nem tudtuk, hogyan fogunk kijutni” – idézte fel. Majd azzal folytatta, hogy a ruháinak a fele leégett, „teljesen őrület volt”.

Hozzátette, hogy barátaival az alagsorban voltak, jól érezték magukat, majd elárulta, hogy a társaságból többen is a tűz áldozatai lettek. 

A fiatal túlélő a tűz kitörése előtti pillanatokról azt mondta, hogy a bárban pincérnők voltak, „pezsgősüvegekkel, rajtuk csillagszórókkal”, melyek túl közel voltak a mennyezethez, és az is elhangzott, hogy a tűz gyorsan elterjedt.

Erről egy drámai videó terjed is a közösségi médiában, melyet alább tekinthet meg:

Több olasz állampolgárt még mindig nem találnak

Az olasz külügyminisztérium a BBC-nek elmondta, hogy a crans-montanai Le Constellation bárban történt tűzesetet követően 

jelenleg 16 olasz állampolgárt eltűntként tartanak nyilván.

A minisztérium szóvivője szerint további 12–15 embert kórházban találtak meg, akik jelenleg orvosi ellátásban részesülnek. Hozzátették, hogy közülük hárman „súlyos égési sérüléseket” szenvedtek, és őket rövidesen Olaszországba szállítják.

Vizsgálják, mi okozta a tragédiát

Mint korábban ismertettük, ugyancsak az olasz külügyminisztérium közölte azt is, hogy az elhunytak beazonosítása lassan zajlik, az őket ért égési sérülések miatt.

De a tragédia kapcsán megszólalt a Valais régió főügyésze is, aki elmondta, hogy vizsgálat indult annak feltárására, milyen körülmények vezettek a tragikus eseményhez.

Tájékoztatása szerint jelenleg egy tűzeset lehetőségét tartják a legvalószínűbbnek és semmi nem utal támadásra.

Nyitókép: MAXIME SCHMID / AFP

