Nem is vártunk mást: középső ujját feltartva üzent a rendszernek, majd kívánt k*rva jó évet Molnár Áron

Molnár Áron színész-aktivista egy fekete-fehér képpel és kormányt kritizáló szöveggel búcsúztatta az óévet közösségi oldalán. Mint fogalmazott, eredetileg egy 2025-ös visszatekintő videót szeretett volna közzétenni, de mivel technikai problémái akadtak, ezért végül „elengedte”.

Majd ismertette, hogy az év utolsó napját a színpadon töltötte, a kezdet/vége előadást játszották. De két fellépés között maradt arra ideje, hogy posztoljon egy olyan fotót, melyen feltartja az egyik középső ujját. Mindehhez kísérőszövegként azt írta: