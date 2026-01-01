Nem is vártunk mást: középső ujját feltartva üzent a rendszernek, majd kívánt k*rva jó évet Molnár Áron

Kapu Tibor tűpontos reakciója: így válaszolt a méltatlan támadásokra
„Ezzel a képpel kívánok a rendszernek kellemes bukást 2026-ban és nektek meg k*rva jó évet!” – írta követőinek a színész-aktivista.
Molnár Áron színész-aktivista egy fekete-fehér képpel és kormányt kritizáló szöveggel búcsúztatta az óévet közösségi oldalán. Mint fogalmazott, eredetileg egy 2025-ös visszatekintő videót szeretett volna közzétenni, de mivel technikai problémái akadtak, ezért végül „elengedte”.
Majd ismertette, hogy az év utolsó napját a színpadon töltötte, a kezdet/vége előadást játszották. De két fellépés között maradt arra ideje, hogy posztoljon egy olyan fotót, melyen feltartja az egyik középső ujját. Mindehhez kísérőszövegként azt írta:
ezzel a képpel kívánok a rendszernek kellemes bukást 2026-ban és nektek meg k*rva jó évet!”
Gondolatait azzal zárta, „kemény 3 hónap lesz, de itt leszünk egymásnak! 2026... GYERE RÁM...”.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a kormányellenes művész az elmúlt időszakban többször is felhívta magára a figyelmet. Páros lábbal szállt bele többek között Szabó Zsófia műsorvezetőbe és Gáspár Evelynbe is, aki egy ideje a külügyminiszter sajtóstábját erősíti.
A Gáspár Evelynnek címzett videójában egy fenyegetés is megbújt. A baloldali megmondóember a külügyes sajtóreferens azon közösségi médiás azon mondatára, hogy nem érti, hogy van annyi energiája Szijjártó Péternek, hogy többórás tárgyalások és folyamatos egyeztetések után is elmenjen futni is reagált.
Kijelentette:
Hát, Evelin, mikor 2026-ban menekülni kell, érdemes kondiban lenni”
De emlékezetes, hogy pár hónapja nyílt levelet fogalmazott meg Kapu Tibornak is. A válasszal a kutatóűrhajós sem maradt adós. A közmédiának adott év végi interjújában úgy fogalmazott, komolyan gondolta, amikor azt mondta, hogy 15 millió magyar álmait viszik fel az űrállomásra, és hogy 15 millió magyar segített a küldetésben.
„Mindig is komolyan gondoltam, hogy ez egy közös nemzeti siker” – jelentette ki, hozzátéve: egy jó ideig azt hitte, hogy mindennek az üzenete „megérkezik”. A
»mindenféle hangok« kereszttüzébe kerülve azonban szerencsére azt is tapasztalta, hogy mindig voltak olyanok, akik egy-egy apró gesztussal, üzenettel a a tudtára adták: megértették a küldetése valódi értelmét”
– húzta alá Kapu Tibor a beszélgetés során.
