„Áll a bunyó?” – addig keménykedett noÁr, amíg Róka, a profi MMA-harcos hívta ki egy hivatalos mérkőzésre (VIDEÓ)

Lukács Nikolasz az ukrán témában is helyretette a színész-aktivistát.
Lukács Nikolasz, MMA-harcos, akit a legtöbben Rókaként ismernek, videóban reagált Molnár Áron noÁr „keménykedésére”.
Mint az Róka videójából kiderült, a színész-aktivista bokszolást imitálva szólt be nemrég a kormánypárti politikusoknak. Mint fogalmazott, „piszkál, szurkál, mint te az ukránokat”. A sportoló noÁr megnyilvánulása kapcsán három dologra is felhívta a figyelmet. Ezek közül az egyik, hogy 50 pluszos politkusoknak „emberkedik”.
A másik, hogy nem a honatyák hívták ki bunyózni, hanem ő, a színész mégis úgy „árnyékol nekik, mint egy rossz sittes”. Róka ezután megjegyezte, hogy bár noÁr valóban tudja az alapokat, de csinálhatnának egy kis show-t az embereknek. Itt felajánlotta, hogy egy április 9-i rendezvényen, ahol egy sportolóval csap össze az MMA szabályai alapján,
a balliberális megmondóemberrel is összemérné erejét, tudását bokszban.
Lukács Nikolasz ezután emlékeztette az önjelölt „harcost”, hogy valójában az ukránok „szurkálják” azzal a magyarokat, hogy elzárták a Barátság kőolajvezetéket, a helyzetet pedig még kényelmetlenebbé teszi, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter nem reagál semmit arra, hogy veszélyben az ország energiaellátása.
Gondolatait azzal zárta, hogy inkább nem politizál, met azt nem szeretik az emberek, akárcsak noÁr stílusát. Végül újból feltette a színésznek a kérdést, hogy
szóval, áll a bunyó!?”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
