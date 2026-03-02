Ft
kihívás róka mma noár boksz színész

„Áll a bunyó?” – addig keménykedett noÁr, amíg Róka, a profi MMA-harcos hívta ki egy hivatalos mérkőzésre (VIDEÓ)

2026. március 02. 20:23

Lukács Nikolasz az ukrán témában is helyretette a színész-aktivistát.

2026. március 02. 20:23
null

Lukács Nikolasz, MMA-harcos, akit a legtöbben Rókaként ismernek, videóban reagált Molnár Áron noÁr „keménykedésére”. 

Mint az Róka videójából kiderült, a színész-aktivista bokszolást imitálva szólt be nemrég a kormánypárti politikusoknak. Mint fogalmazott, „piszkál, szurkál, mint te az ukránokat”. A sportoló noÁr megnyilvánulása kapcsán három dologra is felhívta a figyelmet. Ezek közül az egyik, hogy 50 pluszos politkusoknak „emberkedik”.

A másik, hogy nem a honatyák hívták ki bunyózni, hanem ő, a színész mégis úgy „árnyékol nekik, mint egy rossz sittes”. Róka ezután megjegyezte, hogy bár noÁr valóban tudja az alapokat, de csinálhatnának egy kis show-t az embereknek. Itt felajánlotta, hogy egy április 9-i rendezvényen, ahol egy sportolóval csap össze az MMA szabályai alapján, 

a balliberális megmondóemberrel is összemérné erejét, tudását bokszban.

Az ukránok „szurkálják” a magyarokat

Lukács Nikolasz ezután emlékeztette az önjelölt „harcost”, hogy valójában az ukránok „szurkálják” azzal a magyarokat, hogy elzárták a Barátság kőolajvezetéket, a helyzetet pedig még kényelmetlenebbé teszi, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter nem reagál semmit arra, hogy veszélyben az ország energiaellátása. 

Gondolatait azzal zárta, hogy inkább nem politizál, met azt nem szeretik az emberek, akárcsak noÁr stílusát. Végül újból feltette a színésznek a kérdést, hogy 

szóval, áll a bunyó!?”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

74bro
•••
2026. március 02. 21:17 Szerkesztve
A deszka nem üt vissza, mondta Bruce Lee. Nekem van egy bokszsákom a padláson, állandóan úgy elverem, hogy csak na. Egyébként nem kell ide semmilyen profi harcos, ezt a noárizét a Fidesz legfiatalabb női képviselője visszakézből lecsapná.
SzaboGeza
2026. március 02. 21:13
Gondold meg azt a 3másodpercet mert többet nem adok neked!!!:)))
elcapo-2
2026. március 02. 21:04
Ha van vér a pucájában ennek a ripacsnak , akkor kiáll a bunyóra. Max. úgy jár , mint a másik libsi ripacs , a kalácsképű Nagy Ervin , fél perc után padlót fog........pedig neki is hatalmas volt az arca , a padlón jól mutatott!
Pandaka pygmaea
2026. március 02. 21:02
Kedves Róka! Ha lesz annyira öntelt ez a seggfej, hogy kiáll ellened, akkor ne - csak - a pofáját verd szét, hanem törd ki azt a gusztustalan középső ujját is úgy, hogy feldughasd azt a saját seggébe. Előre is megköszönve az együttműködést, üdvözlettel Pandaka pygmaea
