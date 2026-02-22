Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
mma erdei zsolt végh attila hell boxing kings

Orbán Viktorral ugyanazokat az elveket valljuk, biztosan jóban lennénk – Végh Attila MMA-világbajnok a Mandinernek

2026. február 22. 20:36

A Csallóközből indulva az MMA-világbajnoki címig vezetett Végh Attila útja, a legnagyobb csatáját mégsem a ketrecben vívta. Össztűz alá került Szlovákiában azután, hogy a nyilvánosság elé tárta meggyőződését. Erdei Zsolttal legendásat küzdött, most a békéért száll ringbe.

2026. február 22. 20:36
null
Szabó Péter

Végh Attila 

1985-ben született Dunaszerdahelyen, Bősön nőtt fel. 2008-tól 2025-ig tartó profi MMA-karrierjében világbajnoki címig jutott. Feleségével és két gyermekével Nagyszombatban él, a Spartakus Fight Gymben edzősködik. A decemberi Hell Boxing Kings gálán a telt házas Papp László Budapest Sportarénában megmérkőzött Erdei Zsolttal. A meccs többségi döntetlent hozott, nem hirdettek győztest. Végh legközelebb május 9-én Pozsonyban lép a kötelek közé a Fight Night Challenge eseményen.

Mennyit gondolkodott, hogy MMA-sként elvállalja-e az Erdei Zsolt elleni ökölvívómeccset? 

Öt percet. Először el sem akartam hinni, hogy megadatik nekem ez a lehetőség, de végül nem kellett sok, hogy átgondoljam és rábólintsak az ajánlatra. Tinédzserkoromat végigkísérték Madár címmeccsei, a családdal rendszeresen néztük a tévében, ahogy küzd az egyes szervezetek világbajnoki öveiért.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

Számomra ő igazi legenda, gyerekkori példaképem, óriási megtiszteltetés volt vele ringbe lépni.

Végig tisztelettel álltam hozzá, de ezt éreztem a részéről is. Mindketten világbajnokok vagyunk a saját sportágunkban. Hiába vagyok magasabb, nehezebb és fiatalabb, mégiscsak Madár a bokszoló. Összességében büszke vagyok, hihetetlen élményben volt részem, noha a közönség nagyobb része Erdei Zsolt visszatérése miatt jött el. Az ovációból azonban én is építkeztem, magamba szívtam az arénában lévő energiát. Élveztem minden pillanatot, nagyszerű érzés volt ismét magyar közönség előtt bunyózni. Legutóbb a pályafutásom legelején, bő másfél évtizede történt velem ilyen. 

Fotó: Végh Attila/Saját Archívum

Magától értetődött, hogy a Felvidék himnuszának tartott Nélküledet választja a bevonulózenéjének? 

Bősről származom, imádott szüleim a mai napig ott élnek, én Dunaszerdahelyen születtem. Magyar gyereknek vallom magam, ide kötnek a gyökereim; nem Pozsonyba, hanem Győrbe jártunk moziba, piacra. Tisztában vagyok vele, mit jelent ez a dal a határon túli magyaroknak, így valahol magától értetődött a választás. A dunaszerdahelyi klubnál hatalmas kultusza van, összetartó erő és kapocs a magyarok számára. A DAC amúgy is különleges helyet foglal el a szívemben, fiatalon még dolgoztam is ott biztonsági őrként. Ott voltam a 2008-as botrányos mérkőzésen is, csak a szemközti oldalon.

Brutális volt, ahogy a szlovák rendőrök a magyar szurkolókat verték, volt olyan súlyos sérült, akihez mentőhelikopter érkezett.

Korábban és azóta sem éltem át hasonlót. 

Fotó: Végh Attila/Saját Archívum

A Madár elleni összecsapás után úgy fogalmazott, „ha összefogunk, senkinek nincs esélye ellenünk”. Mit értett ez alatt? 

Nem politikai üzenet volt, hanem meggyőződés. A magyarság akkor erős, ha nem hagyjuk magunkat szétválasztani, határon innen és túl ugyanazok az alapértékek tartanak össze minket. A szuverenitás nem elvont fogalom, hanem a megmaradás feltétele. 

Felvidéki magyarként Magyarország számomra lelki értelemben a középpont. 

Erősebb a magyarságtudatunk, mert nem adottság, nem evidencia a megléte, hanem megtartott érték. Folyamatosan keresem a kapcsolódást a magyarokkal, a magyarsággal, mert a határok ellenére egy nemzet vagyunk. Az ember korán megtanulja, hogy a magyarság nem magától értetődő állapot, hanem döntés. Nem zászlólengetés, inkább mindennapi kitartás. Nálunk ez nem identitáspolitika, egy életgyakorlat: hogyan beszélek, dolgozom, miként nevelem a gyerekeimet. A magyarság számomra nem hangos, hanem szilárd dolog. 

Fotó: Végh Attila/Saját Archívum

Ebből is merített lelkierőt, amikor a pályafutása során fel kellett állnia a mélypontról? 

Hozzájárult, ugyanúgy, mint az Istennel való kapcsolatom. Úgy vélem, a sport és az üzleti élet ebben a tekintetben hasonlít. Mindkettőhöz kitartás, állhatatosság szükséges, az lesz sikeres, aki fel tud állni egy ütés után. Feladni könnyű, de összeszedni magad és újra felvenni a kesztyűt egy nagy pofon után, az nem. Úgy érzem, nekem megadattak ezek a képességek, és vétek lenne nem használni őket. Miután 2013-ban megszereztem a világbajnoki övet, nem tudtam megvédeni, sőt utána még elszenvedtem három vereséget egymás után. Az a hullámvölgy mégis többet adott nekem, mint a csúcsig vezető út. Sokat tanultam, megismertem önmagamat, a környezetemet, és hogy kikre számíthatok. Ilyenkor dől el, milyen fából faragtak egy sportolót, és mire van hivatva. Akkor újra fel kellett építenem magamat, szinte elölről kezdeni a pályafutásomat, de meccsről meccsre szépen sikerült visszatérnem. Tovább erősödött a hitem, ami gyerekkorom óta az egyik pillére az életemnek. Akinek nincsen hite, az elveszett ember – ez különösen igaz az én sportágamban. 

A ketrecben csak magamra és Istenre számíthatok. 

Minden este imádkozom, anélkül nem alszom el. 

Fotó: Végh Attila/Saját Archívum

Miért tartja fontosnak kimondani, hogy konzervatív, katolikus értékrend szerint éli az életét? 

A hitem és az értékrendem iránytűként szolgál. Meghatározza a döntéseimet, az egész életemet. Szlovákia az utóbbi időben megosztott országgá vált.

Amikor kinyilvánítottam, hogy Peter Pellegrini köztársasági elnököt támogatom, több szponzorom felbontotta velem a szerződést.

Ennek ellenére sem bántam meg, hogy egy demokratikus országban elmondtam a véleményemet. Tavaly nyáron az önkéntes katonai szolgálatot is az államfővel teljesítettem, két hétig egy laktanyában zajlott a tartalékoskiképzésünk; reggel ötkor volt az ébresztő, és mentünk futni. Tanúsíthatom, az elnök mindent becsülettel végigcsinált, sőt az első két hét után még folytatta is a kiképzést. Az egyik vacsoránál olyan éhes voltam, hogy elvettem a tányérjáról a kolbászt. Csak mosolygott, és annyit mondott: „Nem gond, Attila, tessék!”

Fotó: Végh Attila/Saját Archívum

Változtatott a személyiségén az ismertség? 

Rengeteg munkával jutottam el a csúcsra, meg kellett küzdenem a trónért, ami formálta, erősítette a jellememet, de a gyerekkorom óta szilárd konzervatív értékrendem végig stabil maradt. Nyelvtudás nélkül szerencsét próbáltam Amerikában, dolgoztam osztrák zöldségfarmon, közben végig edzettem és hittem. Kizárólag az lebegett a szemem előtt, hogy a munka által fejlődjek. Sok lemondás után jutottam el az évszázad mérkőzéseként beharangozott, Karlos Vémola elleni meccsemig 2019-ben, amely tulajdonképpen megnyitotta az aranykaput az életemben.

Előtte sokan leírtak, de egy teljes évet készültem arra a győzelemre, amely egyúttal a showbiznisz világába is belépőt jelentett.

Attól kezdve Csehországban és Szlovákiában is elképesztő méreteket öltött a népszerűségem, ráadásul nemcsak a sportban, de a média világában is. Azóta hívnak műsorokba. Szeretek bohóckodni, fontos viszont, hogy csak olyan produkcióban vállalok szerepet, amely minőséget képvisel. 

Fotó: Végh Attila/Saját Archívum

Többször említette, hogy rendkívül szoros a kötelék a szüleivel. Mit köszönhet nekik? 

Rengeteget. Gyerekkorunkban a gazdaságunkban folyamatosan azért dolgoztak, hogy a testvéremmel együtt semmiben ne szenvedjünk hiányt. Megteremtették a lehetőséget, de semmit nem erőltettek. A mai napig boldogságban élnek együtt, igazi példaképek számomra. A hatéves fiam és a négyéves lányom is rajong a szüleimért, majdnem minden hétvégét együtt töltenek, és csak magyarul beszélnek. 

Fotó: Végh Attila/Saját Archívum

A sportágválasztását miként segítették a szülei? Hogyan lesz valaki MMA-s? 

Bősön két sportág közül lehetett akkor választani: foci és birkózás. Mozgékony, eleven gyerek voltam, ötéves koromban birkózásedzésre kezdtem járni, de sokáig csak játékként fogtam fel. Később fociztam, majd ahogy nagyobb lettem, rá kellett jönnöm, hogy nem ez az én sportágam. Jöttek tehát a küzdősportok, a kempó és az MMA. 

A Bellator MMA történetének leghosszabb ideig uralkodó félnehézsúlyú világbajnokai 

VAGYIM NYEMKOV 1244 nap

RYAN BADER 1155 nap

CHRISTIAN M’PUMBU 650 nap

LIAM MCGEARY 617 nap

COREY ANDERSON 509 nap

VÉGH ATTILA 387 nap

EMANUEL NEWTON 343 nap

PHIL DAVIS 232 nap

Küzdősportolóként, friss katonai tapasztalattal a háta mögött tudja, mit jelent az éles helyzet, de következetesen hangoztatja, hogy mindenáron ki kell maradnunk a háborúból. 

A történelemből ismerjük, hogy a háború árát mindig az egyszerű emberek fizetik meg. Katonaként pontosan tudom, hogy nincs „tiszta” háború, nincs kontrollált pusztítás. Aki valóban ismeri az erőszak természetét, az mindent megtesz azért, hogy elkerülje. Aki volt már olyan helyzetben, ahol a rossz döntésnek súlya van, az nem beszél könnyelműen erőről vagy konfliktusról.

A fegyelem nem korlátoz, hanem életet ment. A kontroll nélküli agresszió pusztít, az igazi erő viszont mindig felelősséggel jár.

Ismerem az érzést a katonai kiképzésről, hogy milyen kezembe venni egy fegyvert és használni. Brutális, mire képes, de aki nem élte át, az nem tudhatja. A béke melletti kiállás nem gyengeség, hanem józanság. Orbán Viktor miniszterelnök tökéletesen látja a helyzetet, csak egyetérteni lehet vele a béke kérdésében. 

Ugyanazokat az elveket valljuk, biztosan jóban lennénk.

Nyitókép: Végh Attila/Saját Archívum

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Katamata
2026. február 22. 21:07
Nagyon jó ,hogy egyre több ember meri felvállalni a mi oldalunkon,hogy a jó oldalhoz tartozik!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!