Orbán Viktorral ugyanazokat az elveket valljuk, biztosan jóban lennénk – Végh Attila MMA-világbajnok a Mandinernek

Fotó: Végh Attila/Saját Archívum

Többször említette, hogy rendkívül szoros a kötelék a szüleivel. Mit köszönhet nekik?

Rengeteget. Gyerekkorunkban a gazdaságunkban folyamatosan azért dolgoztak, hogy a testvéremmel együtt semmiben ne szenvedjünk hiányt. Megteremtették a lehetőséget, de semmit nem erőltettek. A mai napig boldogságban élnek együtt, igazi példaképek számomra. A hatéves fiam és a négyéves lányom is rajong a szüleimért, majdnem minden hétvégét együtt töltenek, és csak magyarul beszélnek.

Fotó: Végh Attila/Saját Archívum

A sportágválasztását miként segítették a szülei? Hogyan lesz valaki MMA-s?

Bősön két sportág közül lehetett akkor választani: foci és birkózás. Mozgékony, eleven gyerek voltam, ötéves koromban birkózásedzésre kezdtem járni, de sokáig csak játékként fogtam fel. Később fociztam, majd ahogy nagyobb lettem, rá kellett jönnöm, hogy nem ez az én sportágam. Jöttek tehát a küzdősportok, a kempó és az MMA.

A Bellator MMA történetének leghosszabb ideig uralkodó félnehézsúlyú világbajnokai VAGYIM NYEMKOV 1244 nap RYAN BADER 1155 nap CHRISTIAN M’PUMBU 650 nap LIAM MCGEARY 617 nap COREY ANDERSON 509 nap VÉGH ATTILA 387 nap EMANUEL NEWTON 343 nap PHIL DAVIS 232 nap

Küzdősportolóként, friss katonai tapasztalattal a háta mögött tudja, mit jelent az éles helyzet, de következetesen hangoztatja, hogy mindenáron ki kell maradnunk a háborúból.

A történelemből ismerjük, hogy a háború árát mindig az egyszerű emberek fizetik meg. Katonaként pontosan tudom, hogy nincs „tiszta” háború, nincs kontrollált pusztítás. Aki valóban ismeri az erőszak természetét, az mindent megtesz azért, hogy elkerülje. Aki volt már olyan helyzetben, ahol a rossz döntésnek súlya van, az nem beszél könnyelműen erőről vagy konfliktusról.

A fegyelem nem korlátoz, hanem életet ment. A kontroll nélküli agresszió pusztít, az igazi erő viszont mindig felelősséggel jár.

Ismerem az érzést a katonai kiképzésről, hogy milyen kezembe venni egy fegyvert és használni. Brutális, mire képes, de aki nem élte át, az nem tudhatja. A béke melletti kiállás nem gyengeség, hanem józanság. Orbán Viktor miniszterelnök tökéletesen látja a helyzetet, csak egyetérteni lehet vele a béke kérdésében.

Ugyanazokat az elveket valljuk, biztosan jóban lennénk.

Nyitókép: Végh Attila/Saját Archívum