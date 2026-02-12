„A ketrecben KIDERÜL ki vagy valójában"- Végh Attila a Vekkerben!

A Vekker most kilépett a stúdió falai közül, és egy igazán különleges helyszínről jelentkezik – ráadásul nem is akárkivel! A legújabb epizód vendége Végh Attila, korábbi Bellator-világbajnok. A bősi srác, aki krumpliföldről indult és meghódította Amerikát, kendőzetlenül mesél a világbajnoki övig vezető brutális útról.

Őszintén beszél a győzelmek mögötti fájdalomról, a padlóról való felállásról és arról, mi zajlik benne egy meccs előtti utolsó másodpercekben.