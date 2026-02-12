Ft
mandiner csuti vekker végh attila állóképesség meccs világbajnok

„A ketrecben KIDERÜL ki vagy valójában"- Végh Attila a Vekkerben!

2026. február 12. 08:46

A világbajnok most nem a ketrecben, hanem a Vekkerben mutatja meg, miből lesz a bajnok. Őszintén beszél lojalitásról, fegyelemről, mentális erőről és a hónapokig tartó, kőkemény felkészülésről, amit kevesen látnak a reflektorfény mögött – majd az adás végén a műsorvezetőket is próbára teszi.

2026. február 12. 08:46
null

A Vekker most kilépett a stúdió falai közül, és egy igazán különleges helyszínről jelentkezik – ráadásul nem is akárkivel! A legújabb epizód vendége Végh Attila, korábbi Bellator-világbajnok. A bősi srác, aki krumpliföldről indult és meghódította Amerikát, kendőzetlenül mesél a világbajnoki övig vezető brutális útról.

Őszintén beszél a győzelmek mögötti fájdalomról, a padlóról való felállásról és arról, mi zajlik benne egy meccs előtti utolsó másodpercekben. 

„A ketrecben nem hazudhatsz – ott mindig kiderül, ki vagy valójában”

Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 Fizikai állóképesség 20%, mentális állóképesség 80%”

– mondja, és beavat abba, mit jelent három-négy hónapra mindent alárendelni egyetlen meccsnek. 

Megtudjuk, mit gondol a félelemről, a hitről és arról, hogy mit jelent számára magyarnak lenni a nemzetközi porondon. Beszél a legkeményebb ellenfeléről – és arról is, hogy valójában saját magát tartja annak. A beszélgetésből kiderül, hogyan formálta őt a sport emberré, apává és példaképpé. 

A bajnok beszél a padlóról való felállásról, a vereségekről és arról is, miért fontosabb számára a lojalitás, mint a pénz. Bepillantást enged a show business kulisszatitkaiba és elárulja, miért választ ma már tudatosan kevesebb, de motiváló kihívást. 

Az adás az igazi fordulata pedig csak ezután jön: Attila nemcsak beszél a fegyelemről, hanem adásban tette próbára a műsorvezetőket. Végh Attila ugyanis spontán edzést tart, és olyan fizikai kihívás elé állítja Enikőt és Csutit, amire senki nem számított – ugrások, hasprések, bukfencek, és persze rengeteg nevetés közepette dől el, ki bírja tovább a bajnok tempóját.

 

 

