Szombaton Háborúellenes Gyűlés Debrecenből – ÉLŐ közvetítés a Mandineren

Brüsszel és Kijev nyíltan vállalja, hogy a Tisza Pártot, ezáltal egy zsarolható, brüsszeli pártot szeretne hazánk élén látni, amely belekormányozna minket is a háborúba.

Erről szól a Zelenszkij-terv. Most különösen fontos kiállni a békéért. Éppen ezért bír kiemelt jelentőséggel a debreceni, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés! Ez még a holdról is látszani fog!