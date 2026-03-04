Ft
háború mandiner háborúellenes orbán viktor

Szombaton Háborúellenes Gyűlés Debrecenből – ÉLŐ közvetítés a Mandineren

2026. március 04. 11:45

Kövesse szombaton 10:00-tól műsorunkat élőben a Mandineren!

2026. március 04. 11:45
Szombaton Háborúellenes Gyűlés Debrecenből. Kövesse Ön is élőben Orbán Viktor miniszterelnök beszédét a Mandineren! 

Már kevesebb mint 40 nap van hátra a soron következő országgyűlési választásokig.  Zelenszkij leállította a Magyarországot olcsó olajjal ellátó kőolajvezetéket, ezzel veszélybe sodorva az ország energiabiztonságát és gazdaságát. Mindezt azért teszi, hogy Magyarországot a háború támogatására kényszerítse.

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban
 Brüsszel és Kijev nyíltan vállalja, hogy a Tisza Pártot, ezáltal egy zsarolható, brüsszeli pártot szeretne hazánk élén látni, amely belekormányozna minket is a háborúba. 

Erről szól a Zelenszkij-terv. Most különösen fontos kiállni a békéért. Éppen ezért bír kiemelt jelentőséggel a debreceni, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés! Ez még a holdról is látszani fog! 

Ha szombat 10:00 akkor Mandiner!

 

 

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
