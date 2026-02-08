Nem mindennapi kéréssel fordult Curtis Orbán Viktorhoz (VIDEÓ)

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese
Grafikonra tettük a legfrissebb közvélemény-kutatás eredményét.
A rapper egy barátjának kért egy szívességet a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen.
A szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen Curtis ismét színpadra lépett Radics Gigivel. A rendezvényt követően ezúttal egy különleges kéréssel fordult Orbán Viktorhoz. A rapper így vezette fel a dolgot: „Van egy kérésem. Van egy MMA-harcos barátom, aki egyébként most is itt van a helyszínen, sokszor követi az elnök urat különböző eseményekre, és azt mondja róla, hogy kemény srác, nagyon kemény ellenfelekkel küzd – de azért az elnök úr még nála is keményebb.”
Ezt követően Curtis egy MMA-s sportkesztyűt nyújtott át Orbán Viktornak, hogy írja alá.
A miniszterelnök elárulta, hogy bokszkesztyűje már volt korábban, sőt zsákolt is vele, de az MMA világával nem igazán foglalkozott eddig. Mindezek után felpróbálta a kesztyűt, majd alá is írta azt.
A miniszterelnök még annyit fűzött a Facebook-oldalán megosztott videóhoz, hogy: „Győzelemre!”
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Grafikonra tettük a legfrissebb közvélemény-kutatás eredményét.
***