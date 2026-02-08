Nem mindennapi kéréssel fordult Curtis Orbán Viktorhoz (VIDEÓ)

A szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen Curtis ismét színpadra lépett Radics Gigivel. A rendezvényt követően ezúttal egy különleges kéréssel fordult Orbán Viktorhoz. A rapper így vezette fel a dolgot: „Van egy kérésem. Van egy MMA-harcos barátom, aki egyébként most is itt van a helyszínen, sokszor követi az elnök urat különböző eseményekre, és azt mondja róla, hogy kemény srác, nagyon kemény ellenfelekkel küzd – de azért az elnök úr még nála is keményebb.”

Ezt követően Curtis egy MMA-s sportkesztyűt nyújtott át Orbán Viktornak, hogy írja alá.