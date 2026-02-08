Ft
02. 08.
vasárnap
mma háborúellenes gyűlés curtis orbán viktor

Nem mindennapi kéréssel fordult Curtis Orbán Viktorhoz (VIDEÓ)

2026. február 08. 18:27

A rapper egy barátjának kért egy szívességet a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen.

2026. február 08. 18:27
null

A szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen Curtis ismét színpadra lépett Radics Gigivel. A rendezvényt követően ezúttal egy különleges kéréssel fordult Orbán Viktorhoz. A rapper így vezette fel a dolgot: „Van egy kérésem. Van egy MMA-harcos barátom, aki egyébként most is itt van a helyszínen, sokszor követi az elnök urat különböző eseményekre, és azt mondja róla, hogy kemény srác, nagyon kemény ellenfelekkel küzd – de azért az elnök úr még nála is keményebb.”

Ezt követően Curtis egy MMA-s sportkesztyűt nyújtott át Orbán Viktornak, hogy írja alá.

A miniszterelnök elárulta, hogy bokszkesztyűje már volt korábban, sőt zsákolt is vele, de az MMA világával nem igazán foglalkozott eddig. Mindezek után felpróbálta a kesztyűt, majd alá is írta azt.

A miniszterelnök még annyit fűzött a Facebook-oldalán megosztott videóhoz, hogy: „Győzelemre!”

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala 

