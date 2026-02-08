Ft
02. 08.
vasárnap
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese

2026. február 08. 13:31

Grafikonra tettük a közvélemény-kutatások eredményeit.

2026. február 08. 13:31
null

Még nagyobb fokozatra kapcsolt a Tisza-közeli esélyességmenedzsment. Hogy áll a Fidesz és a Tisza valódi esélyeiket tekintve? A Mesterterv legfrissebb adásából kiderült!

Mekkora esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre?

Csütörtökön a Partizán műsorában szereplő adatelemzőnek sikerült „levezetnie”, hogy nagyobb az esélye a Tisza Párt kétharmadának, mint annak, hogy a Fidesz sima többséget szerez (lenti grafikon, fekete színnel beírt adatok). A meglepő okfejtésről és számokról a Nézőpont Intézet, valamint a XXI. Század Intézet elemzőit is megkérdeztük. Felméréseikre alapozott várakozásaikat piros színnel (MÁS = Mráz Ágoston Sámuel), valamint zöld színnel (GFG = G. Fodor Gábor) vezettük fel az alábbi grafikára.

Fotón: Mekkora esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre? Képkocka+szerkesztés/Mesterterv c. műsor

Mráz: A felmérések szerint a Fidesznek lesz többsége

A mi közvélemény-kutatásainkból egyértelműen a Fidesz sima többsége olvasható ki”

– szögezte le a fenti kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel.

Mint fogalmazott: „75 százalékos valószínűséggel azt gondolom, hogy ez a forgatókönyv érvényesül” – fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője, hozzátéve, hogy „a maradék 25, az meg legyen a nincs többség kategória, és akkor nulla-nulla.”

G. Fodor szerint is sima Fidesz-többség lesz

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója is hasonlóan értékelt. Mint fogalmazott:

sima Fidesz-többség lesz. Ennek adok 100 százalékot.”

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

 

orokkuruc-2
2026. február 08. 15:17
Nos ezeket mindenhol reklámozni kell, mert már érnek az erők a választási csalás állításáról! Amit azzal alapoznak meg, hogy mekkora TISZAros fölény volt mérve!
21 gramm
2026. február 08. 15:00
Már csak a hazudozás maradt nekik. Hosszú lesz az a két hónap, a főnök meg nem fog malmozni ezalatt.
johannluipigus
2026. február 08. 14:53
Időnként nem árt egy hatalmas tasli az ostobáknak. A baj ezzel csak az, hogy mi is ráfáznánk erre.
patikus-3
2026. február 08. 14:52
Már a neo-rákosista orbáni rogue rendszer hívei is beismerik a választási vereséget. Soha többet nem fognak szuper-többséggel kormányozni. Orbán Viktor tanul egy kis alázatot a magyaroktól. Lázár Janit miniszterelnöknek. Most!
