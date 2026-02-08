Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese

Magyar Péter a gazdatüntetésről is teljesen elképesztő hazugságot terjesztett (VIDEÓ)
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 13. rész.
Grafikonra tettük a közvélemény-kutatások eredményeit.
Még nagyobb fokozatra kapcsolt a Tisza-közeli esélyességmenedzsment. Hogy áll a Fidesz és a Tisza valódi esélyeiket tekintve? A Mesterterv legfrissebb adásából kiderült!
Csütörtökön a Partizán műsorában szereplő adatelemzőnek sikerült „levezetnie”, hogy nagyobb az esélye a Tisza Párt kétharmadának, mint annak, hogy a Fidesz sima többséget szerez (lenti grafikon, fekete színnel beírt adatok). A meglepő okfejtésről és számokról a Nézőpont Intézet, valamint a XXI. Század Intézet elemzőit is megkérdeztük. Felméréseikre alapozott várakozásaikat piros színnel (MÁS = Mráz Ágoston Sámuel), valamint zöld színnel (GFG = G. Fodor Gábor) vezettük fel az alábbi grafikára.
A mi közvélemény-kutatásainkból egyértelműen a Fidesz sima többsége olvasható ki”
– szögezte le a fenti kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel.
Mint fogalmazott: „75 százalékos valószínűséggel azt gondolom, hogy ez a forgatókönyv érvényesül” – fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője, hozzátéve, hogy „a maradék 25, az meg legyen a nincs többség kategória, és akkor nulla-nulla.”
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója is hasonlóan értékelt. Mint fogalmazott:
sima Fidesz-többség lesz. Ennek adok 100 százalékot.”
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos