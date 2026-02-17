Összecsap az egyetemes profi boksz két nagy alakja: az egyik 59, a másik 48 éves

Az egyetemes profi ökölvívás két korábbi klasszis amerikai képviselője, Mike Tyson és Floyd Mayweather április 25-én ringbe száll egymás ellen a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

Tyson vs. Mayweather

Mérkőzésük hírét Tyson tette közzé saját X oldalán, közelebbi színhelyet azonban nem jelölt meg. Az exvilágbajnokok közül Mayweather a fiatalabb, 48 éves, és