02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Floyd Mayweather Mike Tyson boksz ökölvívás

Összecsap az egyetemes profi boksz két nagy alakja: az egyik 59, a másik 48 éves

2026. február 17. 19:19

Vajon a hírérték lesz nagyobb, vagy a sportérték? Mike Tyson áprilisban tényleg ringbe lép Floyd Mayweather ellen...

2026. február 17. 19:19
null

Az egyetemes profi ökölvívás két korábbi klasszis amerikai képviselője, Mike Tyson és Floyd Mayweather április 25-én ringbe száll egymás ellen a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

Tyson vs. Mayweather

Mérkőzésük hírét Tyson tette közzé saját X oldalán, közelebbi színhelyet azonban nem jelölt meg. Az exvilágbajnokok közül Mayweather a fiatalabb, 48 éves, és 

profi karrierjét 2017-ben fejezte be tökéletes mérleggel: 50 győzelemmel, vereség nélkül.

Azóta időnként bemutató meccseken kötelek közé lépett, sportszakmailag kevéssé értékelhető, viszont jelentős bevételeket hozó találkozókon.

Mayweather, Floyd; Naszukava, Tensin, Tyson
Floyd „Money” Mayweather itt éppen egy kickboxos haknin – áprilisban Mike Tyson ellen is szorítóba lép (Fotó: Ota Kijosi)

Az 59 éves Tyson 2005-ben vonult vissza 50 győzelemmel és hét vereséggel a háta mögött, majd 19 esztendővel később visszatért a szorítóba a 27 éves, youtuberből lett bokszolóként ismertté vált amerikai Jake Paul ellen, akitől a nehézsúlyban rendezett nyolcmenetes meccsen pontozással kikapott.

Nyitókép: Cristóbal Herrera

