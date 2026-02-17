Összecsap az egyetemes profi boksz két nagy alakja: az egyik 59, a másik 48 éves

Odacsapott Mike Tyson az év mérkőzésén, de volt egy kis gond (Videó)
Sem a korábbi világbajnokot, sem Jake Pault nem kellett félteni a bunyóban.
Vajon a hírérték lesz nagyobb, vagy a sportérték? Mike Tyson áprilisban tényleg ringbe lép Floyd Mayweather ellen...
Az egyetemes profi ökölvívás két korábbi klasszis amerikai képviselője, Mike Tyson és Floyd Mayweather április 25-én ringbe száll egymás ellen a Kongói Demokratikus Köztársaságban.
Mérkőzésük hírét Tyson tette közzé saját X oldalán, közelebbi színhelyet azonban nem jelölt meg. Az exvilágbajnokok közül Mayweather a fiatalabb, 48 éves, és
profi karrierjét 2017-ben fejezte be tökéletes mérleggel: 50 győzelemmel, vereség nélkül.
Azóta időnként bemutató meccseken kötelek közé lépett, sportszakmailag kevéssé értékelhető, viszont jelentős bevételeket hozó találkozókon.
Az 59 éves Tyson 2005-ben vonult vissza 50 győzelemmel és hét vereséggel a háta mögött, majd 19 esztendővel később visszatért a szorítóba a 27 éves, youtuberből lett bokszolóként ismertté vált amerikai Jake Paul ellen, akitől a nehézsúlyban rendezett nyolcmenetes meccsen pontozással kikapott.
