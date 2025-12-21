Ft
12. 21.
vasárnap
12. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
visszatérés Erdei Zsolt ökölvívás

Magasba emelték Madár kezét, pedig nem őt látták jobbnak – brutális meccsen tért vissza Erdei Zsolt (VIDEÓ)

2025. december 21. 07:16

Elképesztő csata zajlott a ringben.

2025. december 21. 07:16
null

Szombaton éjjel rendezték Budapesten a Hell Boxing Kings ökölvívógálát a Papp László Sportarénában, amelyen 11 év kihagyás után profi világbajnokunk, Erdei Zsolt is ringbe lépett. Az amatőrként világbajnok és olimpiai bronzérmes legendás Madár a hagyományokhoz hűen ezúttal is a Republic Szállj el kismadár című dalára lépett ringbe, ellenfele, a felvidéki MMA-világbajnok Végh Attila pedig az Ismerős Arcok Nélküledjét választotta.

Az 51 éves Erdei az elmúlt hónapokat kőkemény felkészüléssel töltötte, így remek fizikummal ment neki magasabb és fordított alapállású riválisának.

A találkozó végig rendkívül kiegyenlített csatát hozott, a pontozók is nagyon szorosnak látták a meccset és végül többségi döntetlent hirdettek ki.

Két pontozó 57-57-re hozta ki a meccset, míg a harmadik pontozó 58-55-re a felvidéki bunyóst látta jobbnak.

„Le a kalappal Erdei Zsolt előtt, hogy 51 évesen ilyen teljesítményt nyújtott, továbbra is óriási példaképem marad” – fogalmazott Végh a meccs után. Madár előbb köszönetet mondott az érte szurkolónak, majd így folytatta:

Örülök, hogy túléltem ezt a hat menetet, nem volt egyszerű. Mindenkit lebeszélnék róla, hogy 50 évesen beálljon a ringbe.

Attila nagyon sportszerű ellenfél volt annak ellenére is, hogy akkorákat ütött, mint a lórúgás” – jelentette ki Erdei.

Fotó: YouTube/képmentés

