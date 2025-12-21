Magasba emelték Madár kezét, pedig nem őt látták jobbnak – brutális meccsen tért vissza Erdei Zsolt (VIDEÓ)

Két pontozó 57-57-re hozta ki a meccset, míg a harmadik pontozó 58-55-re a felvidéki bunyóst látta jobbnak.

„Le a kalappal Erdei Zsolt előtt, hogy 51 évesen ilyen teljesítményt nyújtott, továbbra is óriási példaképem marad” – fogalmazott Végh a meccs után. Madár előbb köszönetet mondott az érte szurkolónak, majd így folytatta:

Örülök, hogy túléltem ezt a hat menetet, nem volt egyszerű. Mindenkit lebeszélnék róla, hogy 50 évesen beálljon a ringbe.

Attila nagyon sportszerű ellenfél volt annak ellenére is, hogy akkorákat ütött, mint a lórúgás” – jelentette ki Erdei.