Magasba emelték Madár kezét, pedig nem őt látták jobbnak – brutális meccsen tért vissza Erdei Zsolt (VIDEÓ)

Elképesztő csata zajlott a ringben.
Szombaton éjjel rendezték Budapesten a Hell Boxing Kings ökölvívógálát a Papp László Sportarénában, amelyen 11 év kihagyás után profi világbajnokunk, Erdei Zsolt is ringbe lépett. Az amatőrként világbajnok és olimpiai bronzérmes legendás Madár a hagyományokhoz hűen ezúttal is a Republic Szállj el kismadár című dalára lépett ringbe, ellenfele, a felvidéki MMA-világbajnok Végh Attila pedig az Ismerős Arcok Nélküledjét választotta.
Hiányzott a reflektorfény és az ünneplés – Madár elárulta, nem a pénz miatt tér vissza a ringbe.
Az 51 éves Erdei az elmúlt hónapokat kőkemény felkészüléssel töltötte, így remek fizikummal ment neki magasabb és fordított alapállású riválisának.
A találkozó végig rendkívül kiegyenlített csatát hozott, a pontozók is nagyon szorosnak látták a meccset és végül többségi döntetlent hirdettek ki.
Két pontozó 57-57-re hozta ki a meccset, míg a harmadik pontozó 58-55-re a felvidéki bunyóst látta jobbnak.
„Le a kalappal Erdei Zsolt előtt, hogy 51 évesen ilyen teljesítményt nyújtott, továbbra is óriási példaképem marad” – fogalmazott Végh a meccs után. Madár előbb köszönetet mondott az érte szurkolónak, majd így folytatta:
Örülök, hogy túléltem ezt a hat menetet, nem volt egyszerű. Mindenkit lebeszélnék róla, hogy 50 évesen beálljon a ringbe.
Attila nagyon sportszerű ellenfél volt annak ellenére is, hogy akkorákat ütött, mint a lórúgás” – jelentette ki Erdei.
