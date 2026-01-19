Lemondott a bolgár elnök – de olyan csavar van a háttérben, amilyet ritkán látni

Nem jött be a tiszás stratégia: adóemelést terveztek, elsöpörte a népharag a bolgár kormányt
A távozó Roszen Zseljazkov miniszterelnök váratlan döntésével 2020 óta a nyolcadik előrehozott választásra kerülhet sor az országban.
Rumen Radev a lemondás bejelentése után szinte azonnal a visszatéréséről kezdett beszélni.
Rumen Radev bolgár elnök hétfőn bejelentette lemondását, majd rögtön közölte azt is, hogy indulni fog az előrehozott parlamenti választásokon, amelyek szerinte elkerülhetetlenek lesznek – azok után, hogy a jelenlegi parlamenti pártok elutasították az új kormány megalakítására irányuló lépéseket.
„Reggel benyújtom a lemondásomat. Meggyőződésem, hogy Ilijana Jotova méltó utódom lesz az elnöki poszton” – nyilatkozta a néphez intézett beszédében.
Radev azt már pénteken bejelentette, hogy Bulgáriában előrehozott parlamenti választásokat kell tartani, miután a harmadik párt, a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért (DPSZ) is visszaadta a kormányalakítási megbízatást.
(MTI)
Nyitókép: Nikolay DOYCHINOV / AFP