01. 21.
szerda
01. 21.
szerda
Lemondott a bolgár elnök – de olyan csavar van a háttérben, amilyet ritkán látni

2026. január 19. 19:31

Rumen Radev a lemondás bejelentése után szinte azonnal a visszatéréséről kezdett beszélni.

2026. január 19. 19:31
Rumen Radev bolgár elnök hétfőn bejelentette lemondását, majd rögtön közölte azt is, hogy indulni fog az előrehozott parlamenti választásokon, amelyek szerinte elkerülhetetlenek lesznek – azok után, hogy a jelenlegi parlamenti pártok elutasították az új kormány megalakítására irányuló lépéseket.

„Reggel benyújtom a lemondásomat. Meggyőződésem, hogy Ilijana Jotova méltó utódom lesz az elnöki poszton” – nyilatkozta a néphez intézett beszédében.

Radev azt már pénteken bejelentette, hogy Bulgáriában előrehozott parlamenti választásokat kell tartani, miután a harmadik párt, a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért (DPSZ) is visszaadta a kormányalakítási megbízatást.

(MTI)

Nyitókép: Nikolay DOYCHINOV / AFP

 


 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
simakutya
2026. január 19. 20:54
Nem ezek a bolgár tetvek voltak azok akiket a stadion mélygarázsában fogadott Orbán személyesen az autójuknál, azok meg rá sem hederítettek?
Válasz erre
0
2
nemecsek-3
2026. január 19. 20:03
Pont olyan csavar mint amilyen a mandiner agyában. Balmenetes facsavar.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2026. január 19. 19:55
Birca blogja amit rendszeresen olvasok, mert rajta van a nemzeti.net ajánlóján, kiválóan elmagyarázza a bolgár politikai helyzetet. Az euro bevezetésének különösebb jelentősége ott nincs, mert a leva árfolyama eleve az eurohoz volt kötve.
Válasz erre
0
0
titi77
2026. január 19. 19:55
biztos nem volt eléggé brüsszelita. majd megszavaztatnak helyette 1db bolgár poloskát!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!