Lemondott a bolgár elnök – de olyan csavar van a háttérben, amilyet ritkán látni

Rumen Radev bolgár elnök hétfőn bejelentette lemondását, majd rögtön közölte azt is, hogy indulni fog az előrehozott parlamenti választásokon, amelyek szerinte elkerülhetetlenek lesznek – azok után, hogy a jelenlegi parlamenti pártok elutasították az új kormány megalakítására irányuló lépéseket.

„Reggel benyújtom a lemondásomat. Meggyőződésem, hogy Ilijana Jotova méltó utódom lesz az elnöki poszton” – nyilatkozta a néphez intézett beszédében.