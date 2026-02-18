„Két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat vagyok” – ennyi volt, Magyar Péter tökéletesen alkalmatlannak bizonyult
Dőlj be a zsaroló exednek, aztán takarózz a gyerekeiddel – ez volna a férfiasság netovábbja? Francesca Rivafinoli írása.
Dmitro Jaros az ukrajnai politikai élet egyik legvitatottabb figurája, aki a 2014-es események idején vált világszerte ismertté mint a radikális nacionalista Jobboldali Szektor alapítója és vezetője.
Kedves Olvasó, szörnyű dolgot kell megosztanom önökkel. Az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka halálosan megfenyegette Orbán Viktort és Robert Ficót.
Dmitro Jaros így fogalmazott:
„Eljön az idő, amikor Putyin, Orbán és Fico becstelenül fognak megdögleni, akár az elődjeik; bűnös lelkük pedig az ördög serpenyőiben fog sülni a pokolban.”
Az kevésbé meglepő, ha egy ukrán soviniszta halállal fenyegeti az orosz elnököt – ez a szovjet múlt okán akár belügy is lehetne. Az azonban, hogy két NATO- és EU-tagállam szuverén vezetőjének,
a magyar és a szlovák miniszterelnöknek üzeni azt, hogy „meg fognak dögleni”,
elképesztő.
Az Ellenpont hangsúlyozta: Jaros nem először fenyegeti Orbánt vagy Magyarországot. 2024 márciusában már volt hasonló bejegyzése, ahol a magyar ellenzéknek szurkolt. Így szólt: „És kiderül, hogy Orbán és az ő »hazafias-soviniszta bandája« nemcsak Putyin kutyái, hanem teljesen konkrétan magyar korruptak is… A Kreml nemcsak Ukrajna vezetését korrumpálta 2014-ig… ugyanilyen alaposan közelített az európai országok politikai elitjéhez is.
Nagyon jó lenne, ha ezt a mocsok bandát (Orbán és társait) a magyarok végre elmozdítanák a hatalomból, és egy Moszkvától független kormányt választanának…"
Például a Brüsszeltől függő Magyar Pétert, tegyük hozzá. Talán akkor az ukrán és a magyar nép közös nyelvet találna.
De Jaros 2023-ban is fenyegette már a magyarokat. És ebben is előkerül az az ukrán vágyálom, miszerint le kell váltani a magyar kormányt, és ha szükséges, ennek érdekében erőt fognak bevetni. Az Orbán-kormány és a moszkvai „szolga” – Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter – szinte mindennap újabb ukránellenes nyilatkozatokat tesz, és folyamatosan Vlagyimir Putyin keze alá játszik…
Olyan kifejezéseket használ, mint hogy Orbán, ez az aljas féreg, a Kreml érdekeit szolgálva, nagynak képzeli Magyarországot… És bele sem gondol, hogy az Oroszországi Föderáció területén bármilyen katonai, energetikai vagy logisztikai létesítménye legitim célpont a háború alatt az Ukrán Fegyveres Erők számára...
Hogy ki ez a Jaros?
Dmitro Jaros az ukrajnai politikai élet egyik legvitatottabb figurája, aki a 2014-es események idején vált világszerte ismertté mint a radikális nacionalista Jobboldali Szektor alapítója és vezetője.
Jaros a 2013–2014-es kijevi Euromajdan idején emelkedett ki, amikor az általa vezetett Jobboldali Szektor a tüntetők radikális, félkatonai szárnyává vált. Ők voltak azok, akik közvetlen és gyakran erőszakos összecsapásokba bocsátkoztak a rohamrendőrökkel, ami végül Viktor Janukovics elnök bukásához vezetett.
Katonai kinevezése után közel került Vaszil Maljukhoz, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nemrégiben menesztett vezetőjéhez is, akivel kapcsolatban még tavaly az Ellenpont tárta fel, hogy szívélyes viszonyt ápolt más szélsőjobboldali militáns csoportok vezetőivel.
Az egyik ilyen az a Da Vinci Farkasai nevű csoport, amelynek fontos partnere a Tisza Párt applikációját készítő PettersonApps nevű ukrán informatikai cég is. Jaros tehát igencsak jól fekszik Magyar Péterék ukrajnai köreiben is. Innen pedig az is érthető, miért kívánja a magyar miniszterelnök halálát.
Jaros ukrán nacionalista, nézeteit gyakran nevezik szélsőségesnek. Oroszországban neofasisztának vagy terroristának bélyegzik, míg támogatói hazafinak tartják, aki fegyverrel védte az országot az orosz agresszióval szemben. Oroszországban nemzetközi körözést adtak ki ellene
terrorizmusra való felbujtás”
vádjával.
Zelenszkij Davosban kijelentette:
Azt is látjuk, hogy Európa elpusztítására törekvő erők egyetlen napot sem vesztegetnek el. Szabadon cselekszenek, sőt, még Európán belül is tevékenykednek. Minden egyes »Viktor«, aki európai pénzekből él, miközben megpróbálja eladni az európai érdekeket, megérdemel egy nyaklevest.”
Orbán Viktor Facebook-oldalán válaszolt: „Kedves Volodimir!
Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad. Ezért
hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk.”
A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja azt, ami neki jár.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Dőlj be a zsaroló exednek, aztán takarózz a gyerekeiddel – ez volna a férfiasság netovábbja? Francesca Rivafinoli írása.
Fotó: Szergej Gric /MTI/MTVA