De Jaros 2023-ban is fenyegette már a magyarokat. És ebben is előkerül az az ukrán vágyálom, miszerint le kell váltani a magyar kormányt, és ha szükséges, ennek érdekében erőt fognak bevetni. Az Orbán-kormány és a moszkvai „szolga” – Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter – szinte mindennap újabb ukránellenes nyilatkozatokat tesz, és folyamatosan Vlagyimir Putyin keze alá játszik…

Olyan kifejezéseket használ, mint hogy Orbán, ez az aljas féreg, a Kreml érdekeit szolgálva, nagynak képzeli Magyarországot… És bele sem gondol, hogy az Oroszországi Föderáció területén bármilyen katonai, energetikai vagy logisztikai létesítménye legitim célpont a háború alatt az Ukrán Fegyveres Erők számára...

Hogy ki ez a Jaros?

Dmitro Jaros az ukrajnai politikai élet egyik legvitatottabb figurája, aki a 2014-es események idején vált világszerte ismertté mint a radikális nacionalista Jobboldali Szektor alapítója és vezetője.