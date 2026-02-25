Ft
02. 25.
szerda
arany olimpiai matthew tkachuk elnök donald trump

Trump nyakába került az olimpiai arany, vissza se akarta adni (VIDEÓ)

2026. február 25. 06:52

Az amerikai elnök a rá jellemző humorral kezelte a helyzetet.

2026. február 25. 06:52
null

A Team USA egyik jégkorong-sztárja, Matthew Tkachuk a Fehér Házban megmutatta aranyérmét Donald Trump elnöknek, aki a találkozón fel is próbálta azt – írta meg a Fox News.

 A könnyed hangulatú pillanatot Trump egy tréfás megjegyzéssel fűszerezte, amikor azt mondta, nem akarja visszaadni az érmet.

Nyitókép forrása: Will Cain Facebook-oldala

Összesen 3 komment

bekeev-2025
2026. február 25. 07:45
angeleye 2026. február 25. 07:04 Jó arc. Alantas fajtád tükörképe.
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. február 25. 07:45
Ki az a marha, aki látogatást tesz ennél a baromnál és még kötél helyett olimpiai aranyat akaszt a nyakába? Nem volt elég, hogy egy háborús agresszor, majd a FIFA-nál kisírt magának egy békedíjat, meg a Nobel-békedíjért rinyál?
Válasz erre
0
0
angeleye
2026. február 25. 07:04
Jó arc.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!