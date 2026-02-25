Trump nyakába került az olimpiai arany, vissza se akarta adni (VIDEÓ)

Már kézbesítik az utalványokat – háromszázezer nyugdíjas kapja meg
Háromszázezernél is több 65 év alatti nyugdíjas kapja meg a következő hetekben.
Az amerikai elnök a rá jellemző humorral kezelte a helyzetet.
A Team USA egyik jégkorong-sztárja, Matthew Tkachuk a Fehér Házban megmutatta aranyérmét Donald Trump elnöknek, aki a találkozón fel is próbálta azt – írta meg a Fox News.
A könnyed hangulatú pillanatot Trump egy tréfás megjegyzéssel fűszerezte, amikor azt mondta, nem akarja visszaadni az érmet.
Nyitókép forrása: Will Cain Facebook-oldala
***
Ezt is ajánljuk a témában
Háromszázezernél is több 65 év alatti nyugdíjas kapja meg a következő hetekben.