Már kézbesítik az utalványokat – háromszázezer nyugdíjas kapja meg

Megkezdődött az ellátottak utazási utalványának kézbesítése, március közepéig több százezer nyugdíjas juthat hozzá a kedvezményre jogosító dokumentumhoz. A Magyar Államkincstár (MÁK) tájékoztatása szerint a következő hetekben háromszázezernél is több, 65 év alatti nyugdíjas kapja meg postán az utalványt, amely korlátlan számú díjmentes utazást biztosít a helyközi közlekedésben – írta meg az atv.hu.

Az utalvány emellett arra is lehetőséget ad, hogy a jogosultak 90 százalékos kedvezménnyel vásárolják meg a vármegye- és országbérletet.