Már kézbesítik az utalványokat – háromszázezer nyugdíjas kapja meg

Háromszázezernél is több 65 év alatti nyugdíjas kapja meg a következő hetekben.
Megkezdődött az ellátottak utazási utalványának kézbesítése, március közepéig több százezer nyugdíjas juthat hozzá a kedvezményre jogosító dokumentumhoz. A Magyar Államkincstár (MÁK) tájékoztatása szerint a következő hetekben háromszázezernél is több, 65 év alatti nyugdíjas kapja meg postán az utalványt, amely korlátlan számú díjmentes utazást biztosít a helyközi közlekedésben – írta meg az atv.hu.
Az utalvány emellett arra is lehetőséget ad, hogy a jogosultak 90 százalékos kedvezménnyel vásárolják meg a vármegye- és országbérletet.
Az Ellátottak utazási utalványát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állítja ki. Az utalvány a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-ig érvényes
– közölték.
A MÁK közlése szerint az utalvánnyal kapcsolatos részleteket az alábbi oldalon is ismertették. A kincstár továbbá jelezte, hogy az utalvánnyal kapcsolatos további részleteket a MÁK az erre szolgáló felületén teszi közzé.
A kedvezményre jogosultak:
