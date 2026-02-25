Ft
Ft
02. 25.
szerda

magyar államkincstár kedvezmény mák nyugdíj nyugdíjas

Már kézbesítik az utalványokat – háromszázezer nyugdíjas kapja meg

2026. február 25. 06:31

Háromszázezernél is több 65 év alatti nyugdíjas kapja meg a következő hetekben.

2026. február 25. 06:31
null

Megkezdődött az ellátottak utazási utalványának kézbesítése, március közepéig több százezer nyugdíjas juthat hozzá a kedvezményre jogosító dokumentumhoz. A Magyar Államkincstár (MÁK) tájékoztatása szerint a következő hetekben háromszázezernél is több, 65 év alatti nyugdíjas kapja meg postán az utalványt, amely korlátlan számú díjmentes utazást biztosít a helyközi közlekedésben – írta meg az atv.hu.

Az utalvány emellett arra is lehetőséget ad, hogy a jogosultak 90 százalékos kedvezménnyel vásárolják meg a vármegye- és országbérletet.

Az Ellátottak utazási utalványát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állítja ki. Az utalvány a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-ig érvényes

– közölték.

A MÁK közlése szerint az utalvánnyal kapcsolatos részleteket az alábbi oldalon is ismertették. A kincstár továbbá jelezte, hogy az utalvánnyal kapcsolatos további részleteket a MÁK az erre szolgáló felületén teszi közzé.

A kedvezményre jogosultak:

  • öregségi nyugdíjban, vagy azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személy (a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély; egyházi jogi személytől kapott nyugdíj vagy munkaképtelenségi járadék; EGT-állam jogszabályai vagy egyezmény alkalmazásával megállapított öregségi nyugdíj),
  • özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugdíjban részesülő személy,
  • rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki 2011. december. 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota legfeljebb 30 %-os,
  • rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesülő személy,
  • külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,
  • nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
  • gyám és a gyámolt személy, a gondnok és a gondnokolt személy,
  • gyermekvédelmi nevelőszülő és a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

***

