Segélykiáltás érkezett Nyugatról: rádöbbentek, hogy Orbán nem viccel – kezdhetnek aggódni

Halálra rémült Von der Leyen: rádöbbent, hogy Orbán le fogja söpörni az asztalról féltve őrzött tervét
A nemzetközi helyzet pedig egyre csak fokozódik.
A Reuters még csak most kezdi megérteni a lényeget.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter brüsszeli nyilatkozata szerint Magyarország mindaddig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt és az Oroszországgal szembeni újabb szankciókat, amíg a Barátság kőolajvezetékből nem indul újra az olajszállítás – írja a Reuters.
A vezeték január vége óta áll; míg ezt Kijev orosz támadásnak tulajdonítja, Szijjártó Péter és Szlovákia szerint Ukrajna felelős a fennakadásért.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: BENJAMIN CREMEL / POOL / AFP