Segélykiáltás érkezett Nyugatról: rádöbbentek, hogy Orbán nem viccel – kezdhetnek aggódni

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter brüsszeli nyilatkozata szerint Magyarország mindaddig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt és az Oroszországgal szembeni újabb szankciókat, amíg a Barátság kőolajvezetékből nem indul újra az olajszállítás – írja a Reuters.