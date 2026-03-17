03. 17.
BL-nyolcaddöntő Manuel Neuer Atalanta Bajnokok Ligája Bayern München

Elképesztő: 16 éves kapus védhet a Bajnokok Ligájában – de van egy bökkenő!

2026. március 17. 12:59

A Bayern München első keretéhez tartozó kapusok közül jelen pillanatban mindenki sérült. Az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján a 16 esztendős Leonard Prescott állhat a kapuban.

A Bayern München már az első meccsen eldöntötte az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős párharcot, a múlt héten 6–1-es győzelmet aratott Bergamóban. Ezzel együtt tartogathat érdekes pillanatokat a szerdai, németországi visszavágó, kapusfronton ugyanis egyáltalán nem állnak jól a hazaiak.

A bajor klub felnőttkeretéhez tartozó kapuvédők közül jelenleg 

  • Manuel Neuer, 
  • Jonas Urbig, 
  • Sven Ulreich 
  • és az U19-es csapatnál is rendszeresen számításba vett Leon Klanac is sérült (vagy legalábbis nem teljesen egészséges), 

így a Kicker szerint jó esély mutatkozik arra, hogy az Atalanta elleni visszavágón a 16 éves, 196 centiméter magas Leonard Prescott kezd majd a kapuban, aki ezzel nemcsak a Bayern, hanem a BL történetének legfiatalabb kapusa lehet.

 

De ahhoz, hogy a New York-i születésű, német utánpótlás-válogatott játékos debütálhasson a felnőttek között, a klubjának még megoldást kell találnia egy problémára.

A német munkajogban a fiatalok foglalkoztatásáról szóló törvény ugyanis kimondja, hogy 

18 év alatti fiatalokat 20 óra után nem lehet dolgoztatni. Az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés 21 órakor kezdődik, tehát a Bayernnél most versenyt futnak az idővel, hogy külön engedélyt szerezzenek Prescott szerepeltetésére.

Ha ez sikerül, az ifjú kapusnak 23 órakor akkor is be kell fejeznie a munkát.

És a hab a tortán: amennyiben Prescott pályára lép, a törvény a meccs után 14 órás kötelező pihenőidőt ír elő számára, vagyis másnap délelőttre automatikusan felmentést kapna az iskola alól.

Az MTI a szerdai BL-játéknapról írt előzetesében ugyanakkor megjegyzi, az agyrázkódás miatt kidőlt Jonas Urbig felépülése jól halad, hétfőn már ott volt a csapat edzésen, s ha százszázalékos lesz, akkor valószínűleg az ő szerepeltetése mellett dönt Vincent Kompany vezetőedző.

A német bajnokságot kilenc pont előnnyel vezető Bayern München a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a Real Madriddal vagy a Manchester Cityvel találkozhat majd.

nemecsek-3
2026. március 17. 13:12
Elképesztő van meg bökkenő és ennyi? Hol marad a csavar?- lágyagyú mandineres. Romlik a színvonal. Döbbenetes.
Color
2026. március 17. 13:06
Ezek a fantasztikus német törvények! Bezzeg a migránsok ellen semmilyen törvény nincs!
