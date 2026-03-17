Elképesztő: 16 éves kapus védhet a Bajnokok Ligájában – de van egy bökkenő!

„Erre nehéz magyarázatot találni” – Szeiler József szerint emberileg is leszerepeltek a sztárklubnál
Egy 22 éves játékos lett a bűnbak.
A Bayern München első keretéhez tartozó kapusok közül jelen pillanatban mindenki sérült. Az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján a 16 esztendős Leonard Prescott állhat a kapuban.
A Bayern München már az első meccsen eldöntötte az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős párharcot, a múlt héten 6–1-es győzelmet aratott Bergamóban. Ezzel együtt tartogathat érdekes pillanatokat a szerdai, németországi visszavágó, kapusfronton ugyanis egyáltalán nem állnak jól a hazaiak.
A bajor klub felnőttkeretéhez tartozó kapuvédők közül jelenleg
így a Kicker szerint jó esély mutatkozik arra, hogy az Atalanta elleni visszavágón a 16 éves, 196 centiméter magas Leonard Prescott kezd majd a kapuban, aki ezzel nemcsak a Bayern, hanem a BL történetének legfiatalabb kapusa lehet.
De ahhoz, hogy a New York-i születésű, német utánpótlás-válogatott játékos debütálhasson a felnőttek között, a klubjának még megoldást kell találnia egy problémára.
A német munkajogban a fiatalok foglalkoztatásáról szóló törvény ugyanis kimondja, hogy
18 év alatti fiatalokat 20 óra után nem lehet dolgoztatni. Az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés 21 órakor kezdődik, tehát a Bayernnél most versenyt futnak az idővel, hogy külön engedélyt szerezzenek Prescott szerepeltetésére.
Ha ez sikerül, az ifjú kapusnak 23 órakor akkor is be kell fejeznie a munkát.
És a hab a tortán: amennyiben Prescott pályára lép, a törvény a meccs után 14 órás kötelező pihenőidőt ír elő számára, vagyis másnap délelőttre automatikusan felmentést kapna az iskola alól.
Az MTI a szerdai BL-játéknapról írt előzetesében ugyanakkor megjegyzi, az agyrázkódás miatt kidőlt Jonas Urbig felépülése jól halad, hétfőn már ott volt a csapat edzésen, s ha százszázalékos lesz, akkor valószínűleg az ő szerepeltetése mellett dönt Vincent Kompany vezetőedző.
A német bajnokságot kilenc pont előnnyel vezető Bayern München a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a Real Madriddal vagy a Manchester Cityvel találkozhat majd.
