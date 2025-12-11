Nem jött be a tiszás stratégia: adóemelést terveztek, elsöpörte a népharag a bolgár kormányt

Halljuk azoknak a polgároknak a hangját, akik a kormány ellen tüntetnek.”

A kabinet lemondását a parlamentnek még formálisan is meg kell erősítenie a következő plenáris ülésen. Ezt követően Rumen Radev államfő hívja majd tárgyalóasztalhoz a pártokat egy új kormány megalakítása érdekében. A Politico szerint ugyanakkor minimális az esély a sikerre.

Ha a parlamenti erők nem tudnak egyezségre jutni, az államfő ismét ügyvivő kabinetet nevez ki az új választásokig.

Bulgáriában 2020 óta már hét előrehozott választást tartottak, miközben a korrupcióellenes tüntetések és a politikai instabilitás gyakorlatilag állandósult.

A mostani tiltakozáshullám közvetlen kiváltó oka egy vitatott költségvetési tervezet volt, amely