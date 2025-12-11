Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Roszen Zseljazkov kormányválság Bulgária Rumen Radev

Nem jött be a tiszás stratégia: adóemelést terveztek, elsöpörte a népharag a bolgár kormányt

2025. december 11. 16:04

A távozó Roszen Zseljazkov miniszterelnök váratlan döntésével 2020 óta a nyolcadik előrehozott választásra kerülhet sor az országban.

2025. december 11. 16:04
null

Bulgária kormánya december 11-én gyakorlatilag összeomlott, miután Roszen Zseljazkov miniszterelnök – a hatodik bizalmi szavazás előtt állva – váratlanul bejelentette lemondását. A döntést a Politico értékelése szerint hetek óta tartó, tízezreket megmozgató tüntetéssorozat előzte meg.

Zseljazkov kijelentette: bár a parlamenti nagykoalíció továbbra is többséggel rendelkezik, szerinte

a döntéseknek csak akkor van értelmük, ha kifejezik a nép akaratát”.

Mint fogalmazott:

Halljuk azoknak a polgároknak a hangját, akik a kormány ellen tüntetnek.”

A kabinet lemondását a parlamentnek még formálisan is meg kell erősítenie a következő plenáris ülésen. Ezt követően Rumen Radev államfő hívja majd tárgyalóasztalhoz a pártokat egy új kormány megalakítása érdekében. A Politico szerint ugyanakkor minimális az esély a sikerre.

Ha a parlamenti erők nem tudnak egyezségre jutni, az államfő ismét ügyvivő kabinetet nevez ki az új választásokig.

Bulgáriában 2020 óta már hét előrehozott választást tartottak, miközben a korrupcióellenes tüntetések és a politikai instabilitás gyakorlatilag állandósult.

A mostani tiltakozáshullám közvetlen kiváltó oka egy vitatott költségvetési tervezet volt, amely

  • megemelte volna a magánszektor adóterheit,
  • miközben a közszférába irányított volna több állami forrást.

A demonstrálók szerint azonban ez csak „szikra” volt:

  • a valódi elégedetlenséget a kormány átláthatatlansága,
  • a politikai elit elszámoltathatatlansága és
  • a reformok elmaradása táplálta.

Fiatalok és idősek, különböző etnikai csoportok tagjai emelték fel a hangjukat azért, hogy lemondásra bírják a kormányt. Támogatjuk ezt a civil energiát”

– fogalmazott Zseljazkov az utolsó nyilatkozatában.

A politikai feszültséget fokozza, hogy Bulgária január 1-jén készül bevezetni az eurót.

A lakosság mintegy fele továbbra is szkeptikus, sokan az inflációtól tartanak, illetve attól, hogy elemzők szerint orosz dezinformációs kampányok tovább gyengíthetik a közbizalmat az egységes valuta iránt.

Bulgáriának az energiabiztonság terén sem túl jók a kilátásai, miután a magyar kormánnyal ellentétben csak rövid időre tudtak maguknak mentességet kiharcolni az orosz energiahordozók behozatalára vonatkozó amerikai szankciók alól.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

