12. 20.
szombat
kormányválság Robert Fico SNS Andrej Danko Peter Pellegrini Szlovák Nemzeti Párt Szlovákia

Küszöbön a szlovák kormányválság – Fico összerúgta a port a köztársasági elnökkel is

2025. december 20. 20:05

Pozsonyban egyre bizonytalanabbnak tűnik a kormánykoalíció helyzete.

2025. december 20. 20:05
null

Robert Ficóra kemény időszak vár, mert úgy tűnik, több frontos háborút kell vívnia a belpolitikában. Nemcsak ő, de Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke is nyílt konfliktusba keveredett Peter Pellegrini köztársasági elnökkel egy vétó miatt. Eközben a miniszterelnöknek sikerült Matus Sutaj Estok belügyminiszterrel is összerúgnia a port – írja az Index.

Éles támadást indított Peter Pellegrini köztársasági elnök ellen Andrej Danko, a soviniszta SNS vezetője, aki azzal vádolta az államfőt, hogy már 2020-ban 

„elárulta” Robert Fico miniszterelnököt, amikor kilépett a Smerből és megalapította a Hlas pártot.

Danko szerint Pellegrini már a 2018-as kormányalakításkor is konfliktusforrás volt, legutóbb pedig azzal váltotta ki haragját, hogy megvétózta a Bejelentővédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényt.

A hivatal a munkahelyi visszaéléseket feltáró bejelentők jogi védelmét biztosította, megszüntetése pedig a koalíción belül is vitákat szült. Robert Fico sem rejtette véka alá elégedetlenségét:

kijelentette, pártja a következő államfőválasztáson biztosan nem támogatja Pellegrinit.

Danko ennél is messzebbre ment, amikor egy politikai műsorban felvetette, hogy a köztársasági elnököt a jövőben ne közvetlenül az állampolgárok, hanem a parlament válassza meg.

A köztársasági elnök hivatala rövid közleményben reagált, amely szerint Danko „tudatosan hazudik, sértegeti politikai ellenfeleit, és szándékosan szítja a gyűlöletet”, miközben a kormánykoalíció belső konfliktusainak egyik fő gerjesztője.

A belügyminiszter sem boldog

A feszültséget tovább növelte Matus Sutaj Estok belügyminiszter nyilatkozata, aki visszautasította Fico sürgetését a 2023 előtti bűncselekmények gyorsított kivizsgálásáról.

Estok hangsúlyozta: a belügy nem politikai megrendelések alapján dolgozik, az embereket pedig nem a koalíciós viták, hanem

  • az infláció,
  • a közbiztonság és
  • a közlekedési tragédiák

érdeklik.

Elemzők szerint Danko „mindent vagy semmit” alapon politizál: pártja hónapok óta az ötszázalékos parlamenti küszöb alatt szerepel a felmérésekben, ezért radikális hangvétellel próbálja mozgósítani szavazóit.

Az Index szerint az előrehozott választások azonban számára is kockázatosak lennének, így a kormánypártok – belső válságaik ellenére – egyelőre igyekeznek kitartani a 2027-es ciklus végéig.

Fotó: PETER LAZAR / AFP

lendvaiildiko
2025. december 20. 21:01
Ez sokkal inkább külföldről szított ügymenet. Nekik már Orbán Viktor is túl sok, gondolom úgy számoltak: V3-V1 az V2. Kettővel talán jobban elbánunk, mint 3 állammal. (urzula csak három számot ismer, 1, 2, sok...). Tetszenek a magyarokért aggódó beszólások, Szijjártó szidalmazása, vajon most miért nem lépnek fel a magyarokért. Gondolom, most lenne ideje benzint, vagy gázolajat önteni a belpolitikai csörte tüzére. Ezzel párhuzamosan a Tisza is elővette a szlovák kártyát. Strompová Viktória krokodil könnyeket hullat videójában, Trianonért, magyar ősei miatt és a legszlovákozása miatt. Eddig senki nem tette fel e 16 éve Sárváron élő Stropmpovának, vajon 16 éves magyarországi tartózkodása során, ha ennyire magyar, miért nem a magyar szokások szerint használja asszonynevének vezetéknév részét. Amúgy pedig még szomorúbb az esetben az, hogy Szlovákiában is joga van kérelmezni a magyar névhasználatot és megkapja.
jamborz
2025. december 20. 20:46
Gyorsan szét kell bombázni a megerősödött V3-at ugye? Erről szólnak a Benes siralmai azoknak a balosoknak, akik egyébként köpnek a külhoni magyarokra. Most persze vezényszóra egyszerre üvölt a falkájuk. Sok jobboldali nem lát át a szitán sajnos.
szantofer
•••
2025. december 20. 20:35 Szerkesztve
belbuda 2025. december 20. 20:28 Még a szlovák nagykövetet sem hívatta be Peti miniszter, pedig azzal nagyon tud villogni.
szantofer
•••
2025. december 20. 20:33 Szerkesztve
borsos-2 2025. december 20. 20:21 Talán ha megszállnánk a kócerájt, egyszer még hálásak lesznek érte. '68-ban már próbálkoztunk ezzel, azóta sem bocsájtották meg nekünk. Még a felvidéki magyarok egy része sem. Apám a saját fülével hallotta: "Nem szégyellitek magatokat? Tankokkal jöttök a saját népetek ellen?" Én meg tapasztaltam azóta. Tökéletes magyar kiejtéssel tudják mondani hogy "Nem érteni magyar" és "Nincsen password" (a szállodai Wi-Fi-hez).
