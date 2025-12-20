Küszöbön a szlovák kormányválság – Fico összerúgta a port a köztársasági elnökkel is

Brüsszel megpróbálja sarokba szorítani Szlovákiát, Pozsony szerint a Bizottság túllépné a hatáskörét
Pozsony szerint nem egyszerű vitáról van szó, hanem egyre keményebb politikai nyomásgyakorlásról.
Pozsonyban egyre bizonytalanabbnak tűnik a kormánykoalíció helyzete.
Robert Ficóra kemény időszak vár, mert úgy tűnik, több frontos háborút kell vívnia a belpolitikában. Nemcsak ő, de Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke is nyílt konfliktusba keveredett Peter Pellegrini köztársasági elnökkel egy vétó miatt. Eközben a miniszterelnöknek sikerült Matus Sutaj Estok belügyminiszterrel is összerúgnia a port – írja az Index.
Éles támadást indított Peter Pellegrini köztársasági elnök ellen Andrej Danko, a soviniszta SNS vezetője, aki azzal vádolta az államfőt, hogy már 2020-ban
„elárulta” Robert Fico miniszterelnököt, amikor kilépett a Smerből és megalapította a Hlas pártot.
Danko szerint Pellegrini már a 2018-as kormányalakításkor is konfliktusforrás volt, legutóbb pedig azzal váltotta ki haragját, hogy megvétózta a Bejelentővédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényt.
A hivatal a munkahelyi visszaéléseket feltáró bejelentők jogi védelmét biztosította, megszüntetése pedig a koalíción belül is vitákat szült. Robert Fico sem rejtette véka alá elégedetlenségét:
kijelentette, pártja a következő államfőválasztáson biztosan nem támogatja Pellegrinit.
Danko ennél is messzebbre ment, amikor egy politikai műsorban felvetette, hogy a köztársasági elnököt a jövőben ne közvetlenül az állampolgárok, hanem a parlament válassza meg.
A köztársasági elnök hivatala rövid közleményben reagált, amely szerint Danko „tudatosan hazudik, sértegeti politikai ellenfeleit, és szándékosan szítja a gyűlöletet”, miközben a kormánykoalíció belső konfliktusainak egyik fő gerjesztője.
A feszültséget tovább növelte Matus Sutaj Estok belügyminiszter nyilatkozata, aki visszautasította Fico sürgetését a 2023 előtti bűncselekmények gyorsított kivizsgálásáról.
Estok hangsúlyozta: a belügy nem politikai megrendelések alapján dolgozik, az embereket pedig nem a koalíciós viták, hanem
érdeklik.
Elemzők szerint Danko „mindent vagy semmit” alapon politizál: pártja hónapok óta az ötszázalékos parlamenti küszöb alatt szerepel a felmérésekben, ezért radikális hangvétellel próbálja mozgósítani szavazóit.
Az Index szerint az előrehozott választások azonban számára is kockázatosak lennének, így a kormánypártok – belső válságaik ellenére – egyelőre igyekeznek kitartani a 2027-es ciklus végéig.
Ezt is ajánljuk a témában
Pozsony szerint nem egyszerű vitáról van szó, hanem egyre keményebb politikai nyomásgyakorlásról.
***
Fotó: PETER LAZAR / AFP