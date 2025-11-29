Brüsszel megpróbálja sarokba szorítani Szlovákiát, Pozsony szerint a Bizottság túllépné a hatáskörét

Szlovákia bebizonyította, hogy a józan ész még mindig képes felülírni a politikai divatot
A szlovák alkotmánymódosítás a nemzeti önrendelkezést erősíti az értékalapú ügyekben.
A szlovák alkotmány szeptemberi módosítása után újabb front nyílt az uniós vitákban. A reform miatt Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított, ám a pozsonyi vezetés és a konzervatív kereszténydemokraták szerint a nemzeti identitást, a kulturális és etikai kérdéseket továbbra is a tagállamok hatáskörében kell tartani.
Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított Szlovákia ellen a szeptember végén elfogadott alkotmánymódosítás miatt – erről az Euractiv brüsszeli portál számolt be. A Bizottság hivatalos értesítést küldött Pozsonynak, és két hónapon belül részletes magyarázatot vár arra, miért került az alaptörvénybe az a passzus, amely értékalapú kérdésekben a szlovák jog elsőbbségét mondja ki az uniós normákkal szemben.
A most támadott reform részeként a parlament rögzítette:
A TASR hírügynökség alapján az Euractiv úgy foglalta össze a Bizottság álláspontját, hogy a módosítás egyes elemei szerintük gyengítik az uniós jog elsőbbségét és egységes alkalmazását. A szlovák konzervatívok már a szavazás idején is hangsúlyozták: szerintük éppen az a természetes, hogy a családról, a nemről, az emberi természet alapvető kérdéseiről nem nemzetközi bíróságok vagy aktivista szervek döntenek, hanem a választott nemzeti törvényhozás.
A pravda.sk beszámolója szerint Robert Fico miniszterelnök egyértelművé tette: az eljárás miatt nem nyitják meg újra az alkotmányt. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Bizottság mostani lépése kifejezetten a 7. cikkely új szövegére irányul, vagyis arra a rendelkezésre, amely a nemzeti identitáshoz, kulturális–etikai ügyekhez kapcsolódó kérdésekben a szlovák jog elsőbbségét rögzíti.
Fico szerint ez nem sérti az uniós szerződéseket, mert azok maguk is elismerik, hogy a tagállamoknak joguk van saját nemzeti identitásuk meghatározásához.
A miniszterelnök az eljárást egy szokásos, jogi tisztázó folyamatnak tekinti, és nem számít arra, hogy az ügy bíróságig vagy kényszerű alkotmánymódosításig fajulna. A pravda.sk felidézi: még az eljárás hivatalos bejelentése előtt Fico jelezte, hogy a Bizottságnak leginkább az identitásra hivatkozó kitételek nem tetszenek, miközben szerinte éppen ezek a szövegek védenek a túlterjeszkedő uniós aktivizmussal szemben.
A Bizottság közleménye arra épül, hogy az új hetes cikkely lehetőséget adna a szlovák szerveknek, köztük a bíróságoknak is arra, hogy mérlegeljék, egyáltalán és milyen mértékben alkalmazzák-e az uniós jogot és az Európai Bíróság ítéleteit. A testület szerint ez szembemegy az uniós jog elsőbbségének elvével. Szlovák jogi szakértőket idézve az Euractiv már korábban arról írt:
Várható volt, hogy a Bizottság lépni fog.
Az Euractivnak nyilatkozó volt alkotmánybírósági és luxembourgi bírósági tisztségviselők szerint egy olyan szöveg, amely a csatlakozási tárgyalások idején került volna az alkotmányba, könnyen elakadt volna már az elején. A jelenlegi kormány azonban kitart amellett, hogy az ország továbbra is kötve érzi magát a nemzetközi joghoz, a módosítás pedig csak tisztázza, hol húzódik a nemzeti identitás határa.
A pravda.sk szerint a Progresívne Slovensko elnöke, Michal Šimečka úgy látja: az alkotmánymódosítás „senkinek nem segít, sokaknak árt”, és szükségtelen konfliktust idéz elő Brüsszellel. Pártja szerint Fico félrevezette a közvéleményt azzal, hogy minden jogi aggályt tisztázottnak állított. A forrás által idézett SaS párt szerint az eljárás a kormány döntéseinek következménye, a módosítás pedig sérti az uniós jog elsőbbségét. A párt ezért olyan saját javaslatot terjesztett be, amely egyértelműen megerősítené az EU- és NATO-tagság alkotmányos rögzítését.
Ezzel szemben a konzervatív oldal – a topky.sk tudósítása szerint – úgy látja, hogy a Bizottság mostani lépése túlmegy a valódi uniós hatáskörökön, és politikai nyomásgyakorlásról tanúskodik. Viliam Karas, a Kereszténydemokrata Mozgalom alelnöke a közösségi médiában úgy fogalmazott:
Az, hogy az Európai Bizottság megkísérli kétségbe vonni a szlovák alkotmányt, súlyos tévedés, és azt jelzi, hogy újra a politikai érdekek kerültek az első helyre a szakmai érvekkel szemben.
Karas szerint az alaptörvény semmilyen módon nem kérdőjelezi meg az uniós jog elsőbbségét azokban az ügyekben, ahol az Uniónak valóban hatásköre van a szerződések alapján. A kulturális–etikai kérdések, a nemzeti identitás alakítása azonban szerinte olyan terület, amelyről a tagállamok soha nem mondtak le.
Úgy véli, az alkotmánymódosítás a szlovák társadalom többségi álláspontját tükrözi, ezért a kísérlet, hogy ezt kívülről megkérdőjelezzék, súlyos politikai hiba.
A KDH európai parlamenti képviselője, Miriam Lexmann a topky.sk szerint hozzátette: a mozgalom alapvetően ellenzi, hogy az Európai Bizottság a kötelezettségszegési eljárást a tagállamokra gyakorolt nyomás eszközeként használja. Szerinte a Bizottságnak a kompetenciáihoz tartozó területekre – mindenekelőtt a gazdaságra és a biztonságra – kellene összpontosítania, ha valóban az emberek javát akarja szolgálni.
A topky.sk és a pravda.sk cikkei kiemelik: az eljárás évekig is elhúzódhat, miközben az alkotmánymódosítás már hatályban van. November 1-jétől az alaptörvény egyértelműen rögzíti, hogy Szlovákia csak a biológiailag adott férfi és női nemet ismeri el, egyenlőséget garantál a férfiak és a nők között az elvégzett munkáért járó díjazásban, valamint rendezi az örökbefogadással és a neveléssel kapcsolatos kérdéseket is.
Peter Pellegrini köztársasági elnök a pravda.sk szerint bízik abban, hogy a kormány sikeresen megvédi az alkotmánymódosítást, úgy, hogy ne sérüljenek sem a nemzeti szuverenitási érdekek, sem az uniós források lehívásának lehetőségei. Emlékeztetett:
Szlovákia felelős tagja az Uniónak, de ugyanúgy joga van saját szuverén álláspontjához, mint bármely más tagországnak.
A vita tágabb értékkontextusát jól mutatják azok a nyilatkozatok is, amelyeket Viliam Karas és Juraj Šúst korábban a Mandinernek adott. Karas az alkotmánymódosítást jelentős, államalkotó változásnak nevezte, amely szerinte stabilizálja a belpolitikai témákat is, különösen a kulturális–etikai és értékalapú kérdésekben, hogy ezekről otthon dönthessenek. Úgy fogalmazott:
Ez a módosítás valójában nem a két nemről szól, ez csupán egy kisebb részlet. Ennél sokkal lényegesebb változások is bekerültek az alkotmányba, és én ezeket tartom kulcsfontosságúnak. Leginkább Szlovákia szuverenitásának és önrendelkezésének kérdését az alapvető értékalapú ügyekben.
Karas szerint ez a józan ész döntése, egy stabilizáló változtatás, amely megőrzi az állam hatáskörét azokban az ügyekben, amelyek természetüknél fogva az államhoz és az államisághoz tartoznak.
Juraj Šúst, a Ladislav Hanus Társaság elnöke a Mandinernek korábban arról beszélt: szerinte azért vált szükségessé az alkotmánymódosítás, mert ma már olyan alapvető kérdésekben is bizonytalanság alakult ki, mint hogy az ember férfinak vagy nőnek születik. Úgy véli, a reform ezeknek az alapvető természetes összefüggéseknek a megerősítését szolgálja, és azt is jelzi, mennyire eltolódott a közbeszéd, ha ilyen egyértelmű tényeket is alkotmányban kell rögzíteni.
Nyitókép: Lintao Zhang / POOL / AFP
