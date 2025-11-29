Brüsszel megpróbálja sarokba szorítani Szlovákiát, Pozsony szerint a Bizottság túllépné a hatáskörét

Pozsony a nemzeti identitásra hivatkozik

A pravda.sk beszámolója szerint Robert Fico miniszterelnök egyértelművé tette: az eljárás miatt nem nyitják meg újra az alkotmányt. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Bizottság mostani lépése kifejezetten a 7. cikkely új szövegére irányul, vagyis arra a rendelkezésre, amely a nemzeti identitáshoz, kulturális–etikai ügyekhez kapcsolódó kérdésekben a szlovák jog elsőbbségét rögzíti.

Fico szerint ez nem sérti az uniós szerződéseket, mert azok maguk is elismerik, hogy a tagállamoknak joguk van saját nemzeti identitásuk meghatározásához.

A miniszterelnök az eljárást egy szokásos, jogi tisztázó folyamatnak tekinti, és nem számít arra, hogy az ügy bíróságig vagy kényszerű alkotmánymódosításig fajulna. A pravda.sk felidézi: még az eljárás hivatalos bejelentése előtt Fico jelezte, hogy a Bizottságnak leginkább az identitásra hivatkozó kitételek nem tetszenek, miközben szerinte éppen ezek a szövegek védenek a túlterjeszkedő uniós aktivizmussal szemben.

A Bizottság közleménye arra épül, hogy az új hetes cikkely lehetőséget adna a szlovák szerveknek, köztük a bíróságoknak is arra, hogy mérlegeljék, egyáltalán és milyen mértékben alkalmazzák-e az uniós jogot és az Európai Bíróság ítéleteit. A testület szerint ez szembemegy az uniós jog elsőbbségének elvével. Szlovák jogi szakértőket idézve az Euractiv már korábban arról írt: