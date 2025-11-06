Szlovákia bebizonyította, hogy a józan ész még mindig képes felülírni a politikai divatot

A parlament döntése értelmében november 1-jétől hivatalosan csak két nem létezik Szlovákiában: férfi és nő. A módosítás része egy szélesebb szlovák alkotmányreformnak, amely kimondja, hogy az alapvető kulturális és etikai kérdésekben a nemzeti jognak elsőbbsége van a nemzetközi megállapodásokkal szemben.

Szlovákia alkotmánymódosítása a nemzeti jog elsőbbségét rögzíti az uniós érdekekkel szemben.

Ahogy lapunk korábban megírta, több liberális jogvédő szervezet, köztük az Amnesty International és a Velencei Bizottság is aggodalmát fejezte ki, szerintük Szlovákia ezzel „uniós érdekeket sért”. A szervezet közleményében „Szlovákia sötét napjának” nevezte az alkotmánymódosítás elfogadását, míg a Politico szerint az ország „a magyar kormány illiberális forgatókönyvét követi”.

Az ország szuverenitását erősíti az új alkotmány

Viliam Karas, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) alelnöke szerint az alkotmánymódosítás jelentős, államalkotó változás, amely stabilizálja a belpolitikai témákat is, különösen a kulturális–etikai és értékalapú kérdésekben, hogy ezekről otthon dönthessenek. Mint elmondta, ez a változtatás nem egyetlen passzusról szól, hanem egy átfogóbb szemléletváltásról: