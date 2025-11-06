Szlovákia bebizonyította, hogy a józan ész még mindig képes felülírni a politikai divatot

Magyar mintára írta át az alkotmányát Szlovákia
Egy nagyon fontos alapkérdést tisztáztak.
November 1-jén hatályba lépett az alkotmánymódosítás, amely élénk vitát váltott ki a közéletben és a médiában. A változtatás Szlovákia szuverenitását és önrendelkezését erősíti az értékalapú ügyekben – erről beszélt lapunknak Viliam Karas, a Kereszténydemokrata Mozgalom alelnöke, valamint Juraj Šúst, a Ladislav Hanus Társaság elnöke.
A parlament döntése értelmében november 1-jétől hivatalosan csak két nem létezik Szlovákiában: férfi és nő. A módosítás része egy szélesebb szlovák alkotmányreformnak, amely kimondja, hogy az alapvető kulturális és etikai kérdésekben a nemzeti jognak elsőbbsége van a nemzetközi megállapodásokkal szemben.
Ahogy lapunk korábban megírta, több liberális jogvédő szervezet, köztük az Amnesty International és a Velencei Bizottság is aggodalmát fejezte ki, szerintük Szlovákia ezzel „uniós érdekeket sért”. A szervezet közleményében „Szlovákia sötét napjának” nevezte az alkotmánymódosítás elfogadását, míg a Politico szerint az ország „a magyar kormány illiberális forgatókönyvét követi”.
Viliam Karas, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) alelnöke szerint az alkotmánymódosítás jelentős, államalkotó változás, amely stabilizálja a belpolitikai témákat is, különösen a kulturális–etikai és értékalapú kérdésekben, hogy ezekről otthon dönthessenek. Mint elmondta, ez a változtatás nem egyetlen passzusról szól, hanem egy átfogóbb szemléletváltásról:
Ez a módosítás valójában nem a két nemről szól, ez csupán egy kisebb részlet. Ennél sokkal lényegesebb változások is bekerültek az alkotmányba, és én ezeket tartom kulcsfontosságúnak. Leginkább Szlovákia szuverenitásának és önrendelkezésének kérdését az alapvető értékalapú ügyekben.
A politikus úgy látja, hogy az elmúlt években egyre gyakrabban kerültek olyan kérdések nemzetközi szintre, amelyek természetüknél fogva nemzeti hatáskörbe tartoznak.
Olyan ügyekről van szó, amelyeket soha nem delegáltunk nemzetközi szervezeteknek vagy intézményeknek, és helyes, hogy ezekben mi magunk hozzunk döntéseket
– fogalmazott. Karas szerint a módosítás lényege, hogy az értékrenddel, kultúrával és családdal kapcsolatos ügyekről Szlovákia saját maga dönthessen, külső befolyás nélkül.
Ez a józan ész döntése, egy stabilizáló változtatás, amely megőrzi az állam hatáskörét azokban az ügyekben, amelyek természetüknél fogva az államhoz és az államisághoz tartoznak.
A politikus hangsúlyozta, hogy a módosítás nem változtatja meg a kisebbségi jogokat:
Az alkotmány módosítása semmilyen módon nem változtatott Szlovákia érvényes jogrendjén. Csupán alkotmányos szintre emelte bizonyos kérdések védelmét, de a kisebbségek jogait semmilyen módon nem érinti. Ezek a jogok ugyanúgy megmaradnak, mint eddig.
A KDH alelnöke szerint az alkotmánymódosítás válasz az európai kulturális és ideológiai nyomásra:
Ez a módosítás éppen abból a felismerésből fakad, hogy egyre inkább teret nyer az aktivizmus – nemcsak egyes szervek, hanem bírósági intézmények részéről is –, és ezek olyan területekre is kiterjednek, amelyek soha nem tartoztak a nemzetek feletti szervezetek hatáskörébe.
Karas hozzátette: a változtatás a társadalmi és gazdasági stabilitás megőrzését is szolgálja.
Úgy gondolom, csak a józan észhez kell ragaszkodni, és támogatni kell a családok védelmét, valamint a szociális és gazdasági rendszer stabilitását. Fontos, hogy ne játsszunk a közös vagyonnal, ne pazaroljuk az erőforrásokat, kerüljük a korrupciót, és egyszerűen, átláthatóan, ésszerűen, jó gazda módjára irányítsuk az államot és a közpénzeket.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy nagyon fontos alapkérdést tisztáztak.
Juraj Šúst, a Ladislav Hanus Társaság elnöke szerint a mostani változtatás megakadályozza, hogy az emberek önmeghatározás alapján, pusztán identitás szerint válasszanak nemet.
Ma már ez történik a környező nyugati országokban, és ennek a lehetősége Szlovákiában is kezdett megjelenni
– mondta lapunknak. Felidézte, hogy az előző egészségügyi miniszter, Vladimír Lengvarský olyan iránymutatást adott ki, amely szerint a nem megváltoztatásához elegendő lenne az érintett személy nyilatkozata, akár sebészeti beavatkozás nélkül.
Ez abszurd következményekhez vezethetett volna – például ahhoz, hogy egy nő férfiként határozza meg magát, miközben képes teherbe esni és gyermeket szülni.
Šúst szerint az alkotmánymódosítás a „természetes rend megerősítése”.
Úgy érzem, ez civilizációnk és kultúránk válságának jele is — hiszen az, hogy ilyen dolgokat egyáltalán az alkotmányban kell rögzíteni, önmagában is árulkodó.
A döntés ugyanakkor szerinte szükségszerű volt:
Ha ez nem szerepelne az alkotmányban, akkor a kultúránk egy része már nem ismerné el az emberi természet alapvető valóságát, miszerint az ember férfinak vagy nőnek születik.
A keresztény közösség reakciójáról szólva elmondta:
A keresztény közösség túlnyomó többsége pozitívan fogadta az alkotmánymódosítást, megértéssel és egyetértéssel viszonyul hozzá.
Ugyanakkor hozzátette: az emberi természet tisztelete nem kizárólag a keresztény közösségre tartozik, hanem egyetemes emberi kérdés.
A módosítást ugyanakkor nem mindenki fogadta el. Juraj Šúst szerint a közbeszédet erősen polarizálta a döntés.
Nem az érdeklődés nőtt, hanem a megosztottság
– fogalmazott. A kritikusok közül többen
Šúst elmondta, hogy a viták első heteiben sokan személyeskedő támadásokba mentek át, miközben a társadalom többsége inkább pozitívan értékelte a döntést.
A konzervatívabb körökben inkább az a tudat él, hogy ez helyes és fontos lépés volt — egyfajta visszatérés az emberi természet elfogadásához.
A szervezet elnöke szerint az alkotmánymódosítás nem visszalépés, hanem épp ellenkezőleg:
Szerintem visszalépés akkor történne, ha a társadalmunkban és kultúránkban a két nem létezése már nem számítana általánosan elfogadott ténynek. Én viszont úgy látom, hogy ez maga a valódi visszalépés: eltávolodás az emberi természet tiszteletétől, a ’szabadság’ nevében.
A parlament döntése tehát nemcsak jogi, hanem értékalapú fordulópont is. Robert Fico miniszterelnök korábban úgy fogalmazott:
Ezt diktálja a józan ész.
A kormányfő szerint az alkotmány új szövege helyreállítja az állam döntési jogát azokban az ügyekben, amelyek természetüknél fogva az államhoz és az államisághoz tartoznak. A társadalmi vita ezzel nem ért véget, ám a döntés hívei szerint az ország hosszú távon nyert vele. A módosítás támogatói egyetértenek abban, hogy Szlovákia ezzel a lépéssel nemcsak jogszabályt alkotott, hanem irányt is mutatott: a nemzeti önrendelkezés, a természetes rend és a józan ész útját választotta.
Nyitókép: SAMUEL KUBANI / AFP