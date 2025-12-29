A baloldal hirtelen feltalálta az etno-nacionalizmust, és borzasztóan kínosan is áll neki

Nyilván senki magyarságát nem lehet vonalzóval és periódusos rendszerrel méricskélni, lehet valaki -ová végződéssel a vezetékneve végén is jó magyar ember, még akkor is, ha 16 évnyi anyaországi tartózkodás után veszi fel az állampolgárságot.

Bár az is tény, hogy sokkal elegánsabban, kevésbé számító módon és sokkal több kockázatot vállalva is lehet intézni az ilyen dolgokat – erre még a közelmúlt is ragyogó, tiszteletreméltó példákkal szolgál. Nem akarok igazságtalan lenni,

és nem feltételezem, hogy erről azért nem szóltatok anno egy büdös szót sem, mert akkor nem tűzhettétek a saját politikai agendátok pörge kalapjára bokrétának az ügyet.

Egyszerűen nem is hallottatok róla, mert ha éppen nem szidni kell őket, vagy riogatni velük, akkor ennyire érdekel titeket az elszakított magyarok sorsa.