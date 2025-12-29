Ft
12. 29.
hétfő
határon túli magyarság Tisza Párt trianon Magyar Péter Szlovákia határon túli magyarok baloldal

A baloldal hirtelen feltalálta az etno-nacionalizmust, és borzasztóan kínosan is áll neki

2025. december 29. 05:34

Túltoljátok a biciklit, álmagyarkodók! Aki nem érti és érzi a külhoni magyar sors hegyét-völgyét, sebeit, csodáit, azt bizony kiveti magából ez a világ.

2025. december 29. 05:34
null
Tari Tamás

Kedves magyarországi baloldal! A múltkor már beszélgettünk erről, és bár egészen biztos voltam benne, hogy még csak el sem fogtok gondolkozni a figyelmeztetésen, ismét szólnom kell: már megint nem érzitek, hol a határ.

A sziluett, és ami mögötte van – Trianon és a határon túli magyarok témáival próbál hódítani a baloldal, nem is áll nekik jól
A sziluett, és ami mögötte van – Trianon és a határon túli magyarok témáival próbál hódítani a baloldal, nem is áll nekik jól

Jó szokásotokhoz híven sikerült még tovább tolni a lánc nélküli biciklit, de most már olyan területen jártok Trianon-ügyben, amely sokkalta inkább terra incognita a számotokra, mint bármelyik határon túli magyarlakta vidék.

Látványosan kínos az erőlködésetek, mert nem magatoktól vágyakoztatok Ábelként ebbe a sokszor félelmetes rengetegbe. Nem.

A román földező messiásotok kényszerített abba a számotokra rém kellemetlen helyzetbe, hogy az általatok végtelenül lenézett és gyűlölt határon túli magyarsággal kelljen hirtelen vérmes szolidaritást vállalnotok.

Nektek, akiknek egy felvidéki magyar mindig is szlovák, egy erdélyi román, egy délvidéki szerb, egy kárpátaljai ukrán lesz – az őrvidékieket csak azért nem osztrákozzátok, mert labanc lelkületetek igazából nagyon szívesen cserélne velük, így a kognitív disszonanciátok róluk szemérmesen hallgat –, aki „minek ment oda”.

De ha már itt bolyongtok az elszakított magyarság szenvedéseinek tövises erdejében, és lassan vadabb etno-nacionalistának igyekeztek mutatni magatokat, mint az 1920-as évek büszke irredentái, akkor adnék némi útba igazítást, hogy visszataláljatok a valódi önmagatokhoz. Mert amit csináltok, az lassan nem szekunder, hanem primer szégyenérzetté kezd mutálódni.

Lázár Jánostól valóban nem volt elegáns, hogy az egyik tiszás képviselő-aspiráns esetében szlovákozott egy embereset, de ő legalább bocsánatot bírt kérni a hibájáért.

Nyilván senki magyarságát nem lehet vonalzóval és periódusos rendszerrel méricskélni, lehet valaki -ová végződéssel a vezetékneve végén is jó magyar ember, még akkor is, ha 16 évnyi anyaországi tartózkodás után veszi fel az állampolgárságot.

Bár az is tény, hogy sokkal elegánsabban, kevésbé számító módon és sokkal több kockázatot vállalva is lehet intézni az ilyen dolgokat – erre még a közelmúlt is ragyogó, tiszteletreméltó példákkal szolgál. Nem akarok igazságtalan lenni,

és nem feltételezem, hogy erről azért nem szóltatok anno egy büdös szót sem, mert akkor nem tűzhettétek a saját politikai agendátok pörge kalapjára bokrétának az ügyet.

Egyszerűen nem is hallottatok róla, mert ha éppen nem szidni kell őket, vagy riogatni velük, akkor ennyire érdekel titeket az elszakított magyarok sorsa.

Ahogy a Beneš-dekrétumok fájlalása is elég rosszul áll nektek. Még ha tényleg minden józan gondolkodású magyart végtelenül fel is háborít, ami a Felvidéken pitiáner politikai haszonlesésből az utóbbi időben történik, azoktól a közéleti szereplőktől, politikusoktól, szakértőktől... stb. végtelenül álszent dolog a pulykaméreggel előadott felháborodás, akiknek eddig ez egy pillanatra sem volt fontos.

Mert ezeket a kollektív bűnösség elvére épülő megbélyegzést szentesítő dekrétumokat nem két hete írták és iktatták törvénybe.

És pont ebből is látjuk, hogy a nagy dérrel-dúrral előadott harcos szólamaitok mögött nincs semmi, nem vagytok őszinték. Egy évszázadnyi bizonyíték sorakozik jobb esetben az érzéketlenségetek, rosszabb esetben a lelketlen gyűlöletetek mellett, amelyek fényében a mostani gesztusaitok csak még üresebbek lesznek.

Csak 1990 óta bőven lett volna időtök bizonyítani, hogy nem volt igaza veletek kapcsolatban a nemzetben és hazában gondolkodóknak, hogy csak galád sztereotípia, hogy ti elfordulnátok a Kárpát-medencei magyarságtól, és irigy szűkkeblűséggel néznétek le a nemzethalál által legjobban kerülgetett testvéreinket.

De ti csak azért is kéjes örömmel bizonygattátok, hogy valójában a Kempinski-koccintások, a 2004. december 5-ék, a kettős állampolgárság és a minden magyart, kivétel nélkül megillető szavazati jog elleni proletár hőbörgések kisstílű rablólovagjai vagytok.

Nem is tudja az ember, hogy sírjon vagy nevessen, amikor pont azok verik a leghangosabban a tamtamot, akiket a temerini fiúk ügye épp annyira hagyott hidegen, mint a legújabb internacionalista szent cél érdekében szó nélkül hagyott kárpátaljai kényszersorozások.

Érdekes, az utóbbi kapcsán valahogy alábbhagy az újonnan felfedezett nemzetegyesítő merszetek. Mert ti onnan is csak a Tseber Rolandokra vagytok kíváncsiak. Ez a ti határon felüliségetek, a régi-új hálózatok építgetése, maradjatok csak meg ennél.

Mert ezen a tájon nincs szafariútvonal, aki nem érti és érzi minden hegyét-völgyét, nem ismeri sebeit, csodáit, örömeit és bánatait, azt bizony kiveti magából.

Ez nem turistáknak való vidék. És emiatt nincs értelme háborognotok. Tudjuk, hogy számotokra még a természet törvényei is „elnyomóak” és értelmezhetetlenek. Így nem is várjuk, hogy felfogjátok az olyan, általatok bolondgombának tartott dolgokat, mint a hazaszeretet vagy a nemzeti érzés.

Csak egyet kérünk: hagyjátok abba. A határon túli magyarok nem szorulnak az álságos, kisstílű, kizárólag a belpolitikának szóló kiállásaitokra.

Egy dolgot viszont köszönünk szépen. Végre, valahára értelmet nyert az az általatok alkotott, végtelenül aljas és gonosz fogalom, amit annyiszor olvastatok felhúzott orral minden, a hazafiságát őszintén megélni képes és nem szégyellő honfitársunk fejére: drágáim, amit most ti műveltek, az a színtiszta, hamisítatlan magyarkodás.

***

Fotó: Facebook

grenki-2
2025. december 29. 06:04
Mindig ilyenek voltak az ellenzéki oldalon, aljas sunyi internacionalisták, akik mikor tehettek volna az elszakított országrészeinken élő magyar testvéreinkért megtagadták őket, most meg mivel az érdekük úgy kívánja, "magyarkodnak" mutatják a nagy hazafit. Csak hát ott van a múlt, amikor pont az ellenkezőjét tették annak amit most!!! Teljesen egyet értek a cikk íróval!
google-2
2025. december 29. 05:59
Na, az álmessiásnak ezt a mondatát fejtse meg valaki, hogy aszondja: az óra kileng, a jó idők vagy a rossz idők erős vezetőket szülnek, az erős vezetők jó időket hoznak, a jó idők gyenge vezetőket, a gyenge vezetők rossz időket. Félműveltségű sem egy Wass Albert idézetet költött át.
