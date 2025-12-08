Nem, nem „Ukrajna Trianonja” közeleg, csak a baloldal garázdálkodik már megint a magyarság legszentebb érzéseinek egyikében

Én nem szeretnék belemenni abba, hogy a Lenin, Sztálin és a Szövetségi Kommunista Párt Központi Bizottsága által a Szovjetunión belül, aktuális belpolitikai célokból összevissza tologatott területek

mennyire nem arányíthatók a magyar államiság és kultúra jegyeit a mai napig magukon hordozó Erdélyhez, a Felvidékhez, a Délvidékhez, az Őrvidékhez vagy éppen Kárpátaljához.

Ahogy abba sem, hogy hogyan lehet mérlegre tenni a szó szerint halálra szánt, a mára csupán az egykori antanthatalmak és szövetségesek mindenféle politikai akarata és mesterkedése ellenére, csodával határos módon létező Magyarország gazdasági lehetőségeit azok mellé, amelyek a tengeri kijáratát, termőföldjeinek és ásványkincseinek jelentős részét valószínűleg megtartó Ukrajna birtokában maradnak.

Ezt nálam avatottabbak már megtették, akit érdekel, az nézze meg az alábbi videót, érdemes: