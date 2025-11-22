Orbán Viktor karácsonyi videója kegyetlen görbe tükröt tart a nyugat-európai biztonságnak
A miniszterelnököt a milliós brüsszeli bírság sem tántorítja el.
Orbán Viktor gyakran elmondta, hogy ha Donald Trump lett volna 2022-ben, a totális invázió elindulásakor az amerikai elnök, a háború ki sem tört volna.
„Orbán Viktor dörzsölheti a tenyerét. Az Egyesült Államok olyan béketervet dolgozott ki, amely szinte minden pontjában megerősíti a magyar kormányfő eddigi, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos politikáját. Ha a minap kiszivárgott (vagy szándékosan kiszivárogtatott) béketervre jelen formájában kerülnek rá a megegyezést szentesítő szignók, akkor az azt jelenté: Ukrajnának értelmetlen volt beleállnia a háborúba, feláldozni sok százezer embert. »Praktikusabb« lett volna már a kezdet kezdetén a kezeket feltartani ahogyan azt a magyar miniszterelnök – és politikai igazgatója, Orbán Balázs az elhíresült ’56-os nyilatkozatával – nyíltan megvallotta.
Az orbáni »békepártiság« ugyanis nem jelentett mást, mint Ukrajna minél hamarabbi kapitulációját.
Orbán Viktor gyakran elmondta, hogy ha Donald Trump lett volna 2022-ben, a totális invázió elindulásakor az amerikai elnök, a háború ki sem tört volna. Jake Sullivan, Joe Biden elnök nemzetbiztonsági tanácsadója lényegében egyetértett ezzel, szerinte tényleg nem lenne háború. De »hogy miért nem? Azért nem lenne háború, mert Putyin Kijevben lenne. Trump betessékelte volna. Mert amikor diktátorokról van szó, Trump alapvetően hagyja, hogy azt tegyenek, amit akarnak.«
A mostani béketerv igazolja Sullivan értékelését, hiszen az semmi más, mint Putyin betessékelése Kijevbe.
Orbán pontosan tudta, mi várható Trumptól, tudta, hogy mennyire gyűlöli Ukrajnát, s hogy végig az volt az álláspontja, Amerikának semmiféle katonai támogatást nem kell nyújtania az ukránoknak.”
