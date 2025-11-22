„Orbán Viktor dörzsölheti a tenyerét. Az Egyesült Államok olyan béketervet dolgozott ki, amely szinte minden pontjában megerősíti a magyar kormányfő eddigi, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos politikáját. Ha a minap kiszivárgott (vagy szándékosan kiszivárogtatott) béketervre jelen formájában kerülnek rá a megegyezést szentesítő szignók, akkor az azt jelenté: Ukrajnának értelmetlen volt beleállnia a háborúba, feláldozni sok százezer embert. »Praktikusabb« lett volna már a kezdet kezdetén a kezeket feltartani ahogyan azt a magyar miniszterelnök – és politikai igazgatója, Orbán Balázs az elhíresült ’56-os nyilatkozatával – nyíltan megvallotta.

Az orbáni »békepártiság« ugyanis nem jelentett mást, mint Ukrajna minél hamarabbi kapitulációját.