putyin volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború

Nagy ukrán honvédő háború

2026. január 02. 06:20

Az egész világot meglepte, ahogy Ukrajna állja a sarat.

2026. január 02. 06:20
null
Horváth Gábor
Horváth Gábor
Népszava

„A Sir Winston Churchillnek tulajdonított aforizma szerint Oroszország sosem olyan erős és sosem olyan gyenge, mint amilyennek látszik. Katonailag nem olyan erős, gazdaságilag pedig nem olyan gyenge, alkalmazhatnánk a mondást a mi korunkra. 12 év alatt sem tudta maga alá gyűrni Ukrajnát, viszont nem is omlott össze, nehézségekkel, de át tudott állni a permanens háborúra, elviselte a nyugati elszigetelődést, a Kínának való alávetést, meg a halottakban és súlyos sebesültekben jóval egymillió felett járó emberveszteséget. Putyin végül is arra bazíroz, hogy az oroszok többet tudnak elviselni, mint a nyugatiak – nem csak a szenvedést tűrik jobban –, a brutális zsarnokság, az ellenvélemények elfojtása miatt is. Ezzel együtt, a Kreml gondos figyelme alatt működő VCIOM közvélemény-kutató intézet felmérése szerint a megkérdezett oroszok 55 százaléka békét szeretne. Ha beszámítjuk a hatalomtól való jogos rettegést, feltételezhetjük, hogy a valós arány ennél is sokkal magasabb, az orosz lakosság túlnyomó többsége nem akarja ezt a háborút. Nem birodalmat, még nagyobb területet akar, hanem normális életet, főleg pedig nem meghalni a putyini jövőképért, hiszen mindenki csak egyszer születik erre a Földre...

Nem csak az agresszort, az egész világot meglepte, ahogy Ukrajna állja a sarat. Nekik ez lett az új nagy honvédő háború, amelyben 12 év alatt is csak az ország területének ötödét veszítették el. A hadsereg és a társadalom is megacélozódott, a közvélemény nagyobb része helyesli a makacs védekezést és ellenzi az önkéntes területfeladást. Putyin nyilván nem véletlenül követel választásokat és próbálja kiiktatni a képből Volodimir Zelenszkij elnököt, de nincs rá garancia, hogy az esetleges utóddal könnyebb dolga lenne. A háború befejezéséhez, de legalább felfüggesztéséhez az országban döntő fordulatnak kellene bekövetkeznie, de ennek egyelőre nincs jele. Az 1418. nap is úgy fog eltelni, mint a többi és belehal majd nagyjából ezer ember, aztán februárban jön a negyedik évforduló és meglehet, még az se az utolsó lesz.”

bakafant-28
2026. január 02. 07:54
Itt nem az a kérdés,hogy Ukrajna hősiesen védekezik- e,mert igen.Hanem az,hogy van- e BÁRMI ÉRTELME?Ha az első hónapokban nem fúrja meg a nyugat a békekötést Törökországban,százezrek élhetnének,sok millióan nem vándorolnak ki( nagy részük már nem fog visszamenni),az ország nem lenne szarrá rombolva/ adósodva.Minden harcban telt nap hősies,de megéri-e?És napról- napra csak rosszabb feltételekkel köthetnek békét.
Válasz erre
3
0
díszponty
2026. január 02. 07:44
B@szd meg gabesz, nem ukrajna állja a sarat hanem a félőrült nyugat, de inkább ők sem állják, inkább dagonyáznak benne.
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2026. január 02. 07:42
Te idióta barom! Hogy mit szeretnének az ukránok? Hogy a lakosság többsége támogatja a harcot? Te marha, az ukránok a lábukkal szavaztak!!!! Hányan maradtak a 40 millióból??? 15 millióan??? Aki tehette, már lelépett!
Válasz erre
4
1
istvanpeter
2026. január 02. 07:34
Persze a valóságban Oroszország biztonsága érdekében és az ukrajnai oroszok védelmében egy preventív felszabadító hadjárat folyik. Ugyan is, a globális háttérhatalmi maffia és a holdudvara terveiben gyakorlatilag állandóan szerepel Oroszország felosztása és gyarmatosítása, aminek az előkészületei a majdani eseményekkel jelentősen felgyorsultak. Az persze némileg rejtély, hogy az oroszok miért haladnak ilyen lassan a hadi célok teljesítésével.
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!